تعد مسيرة ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، واحدة من أكثر الفصول تأثيرًا وإبداعًا في تاريخ كرة القدم الحديثة، فقد قضى النجم الأرجنتيني، أكثر من عقدين في النادي الكتالوني، محققًا أرقامًا قياسية وألقابًا لا تُنسى، وترك بصمة لا تمحى في ذاكرة الجماهير حول العالم.

ووصل ميسي إلى برشلونة في عام 2000 عندما كان عمره 13 عامًا فقط، بعد أن اكتشف النادي، موهبته الفذة، وعقد معه اتفاقية لتطويره في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، وعلى الرغم من صغر سنه، برز "ليو" بسرعة مذهلة، وبدأ في تقديم عروض استثنائية في فرق الشباب، مما أكسبه شهرة مبكرة وأكد للجميع أنه لاعب استثنائي سيشكل مستقبل النادي.

وظهر ميسي لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في أكتوبر2004، في مباراة ضد إسبانيول، وكانت تلك البداية لمغامرة استثنائية، فمنذ أول مباراة له، أظهر ميسي، قدرة غير عادية على المراوغة والتمرير والتسجيل، مما جعله سريعًا من الركائز الأساسية للفريق تحت قيادة المدربين الذين تعاقبوا على النادي.

وعلى مدار سنواته مع برشلونة، ساهم ميسي في قيادة الفريق، لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي، فقد فاز بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، وحقق دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى مثل كأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.

وعلى مدار أكثر من 17 عامًا في الفريق الأول، لعب ميسي أكثر من 750 مباراة، وسجل أكثر من 670 هدفًا، وأصبح رقمًا صعبًا على أي لاعب آخر أن يحذو حذوه. كل هدف، كل تمريرة، وكل لحظة لعب له مع برشلونة كانت شاهدة على عبقريته، وروحه التنافسية، والتزامه الدائم بناديه.