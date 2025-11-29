انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد عام 2003 كان نقطة الانطلاق الحقيقية لمسيرته العالمية، حيث تعاقد النادي الإنجليزي مع اللاعب البرتغالي الشاب قادمًا من سبورتنج لشبونة مقابل 12.24 مليون جنيه إسترليني، ليصبح حينها أغلى لاعب مراهق في تاريخ كرة القدم الأوروبية.
وفي 12 أغسطس 2003، أعلن مانشستر يونايتد إتمام الصفقة بعد أن خطف رونالدو الأنظار في مباراة ودية أمام الفريق الإنجليزي خلال افتتاح ملعب "جوزيه ألفالادي" في لشبونة.
الأداء المبهر الذي قدّمه اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا دفع المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون إلى الإسراع في التعاقد معه، متفوقًا على أندية أخرى كانت تراقب الموهبة الصاعدة مثل برشلونة.
رونالدو، الذي كان يتميز بسرعته ومهاراته الفنية وقدرته على اللعب بكلتا قدميه، انضم إلى صفوف "الشياطين الحمر" ليبدأ رحلة استثنائية استمرت حتى عام 2009، سجل خلالها 118 هدفاً في 292 مباراة، وحصد العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا عام 2008، إضافة إلى تتويجه بجائزة الكرة الذهبية في العام نفسه.
هذا الانتقال لم يكن مجرد صفقة رياضية، بل كان بداية قصة أسطورة كروية عالمية، حيث تحوّل رونالدو من موهبة واعدة في البرتغال إلى أحد أعظم نجوم كرة القدم عبر التاريخ.