قلق في ريال مدريد بشأن دوامة فالفيردي .. وعرض إنجليزي ضخم يعبث برأس فلورنتينو بيريز!

منذ رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي واعتزال الألماني توني كروس ورحيل الكرواتي لوكا مودريتش، لم يعد فالفيردي بنفس القوة والفاعلية التي اعتاد عليها جمهور الفريق، الأمر الذي جعل المدرب الحالي تشابي ألونسو عاجزاً حتى الآن عن إيجاد الصيغة المثالية لاستعادة أفضل نسخة من اللاعب.

اللافت أن فالفيردي قدّم أداءً أفضل في مركز غير مركزه الأصلي، مثل الظهير الأيمن، مقارنة بما يقدمه في خط الوسط، وهو ما يضاعف من حجم المشكلة بالنسبة للنادي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديفينسا سنترال"، فإن فالفيردي، المعروف بروحه القتالية ودرجة التفاني العالية، أصبح اليوم محل نقاش واسع بين الجماهير والإدارة، إذ يتساءل الجميع: ما الذي يحدث مع اللاعب؟ ولماذا تراجع مستواه بهذا الشكل الملحوظ؟.

ورغم أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو يثني دائمًا على قدرات فيدي فالفيردي، إلا أن الواقع يؤكد أن شيئًا ما لا يسير على ما يرام مع الأوروجوياني.

