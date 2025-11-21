FBL-KSA-NASSR-TAAWOUNAFP
محمد سعيد

"احتسبت لكم ركلة جزاء توضع في متحف دوري روشن" .. "سؤال بريء" من وليد الفراج حول ارتباط النصر بالجدل التحكيمي!

النصر يتصدر الدوري السعودي بالعلامة الكاملة بعد مرور 8 جولات..

أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد" حالة من الجدل، بعدما تحدث عن ارتباط اسم النصر في الموسم الحالي كثيرًا بالجدل التحكيمي، ملمحًا إلى أن "العالمي" تمت مجاملته بالحصول على ركلة جزاء غير صحيحة أمام الفيحاء، على سبيل المثال.

ويعيش النصر حاليًا فترة رائعة على مستوى النتائج محليًا وقاريًا، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن بعد مرور 8 جولات بالعلامة الكاملة (24 نقطة)، حيث حقق الانتصار في جميع مبارياته، وهو ما فتح الباب لتساؤلات كبيرة حول وجود شبهة مجاملات تحكيمية للفريق.

  • وليد الفراج يثير الجدل بسؤال بريء!

    الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، أثار الجدل بحديثه إلى ضيفه هاني الداود، قائلًا: "سؤال بريء، لماذا في بعض المباريات التي لعبها النصر هذا الموسم، يشتكي الطرف الآخر من سوء أداء الحكام، أو بمعنى آخر لماذا ارتبط اسم النصر كثيرًا بالجدل التحكيمي؟".

    ورد هاني الداود: "هذه البراءة التي نتمنى من الله أن يرحمنا، أرى أن صناعة قضية يحتاج إلى إعلام قوي حتى يتأثر منها الآخرين. وهذا ما حدث عندما تحدثوا عن ركلة جزاء النصر أمام الفيحاء.

    وقاطعه الفراج بشكل ساخر، قائلًا: "أي ركلة جزاء تتحدث عنها، تقصد ركلة الجزاء التي تدخل فيها كريستيانو رونالدو على مدافع الفيحاء واحتسبت لصالح العالمي، كل مباريات الدوري يتم النقاش حول حالات التحكيم بها إلا هذه الحالة، قناعتي الشخصية إنها يجب أن توضع في متحف".

    • إعلان

  • الجدل يتواصل بعد لقطة الفيحاء

    على مدار الفترة الماضية، كان الحديث حول ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد الهويش، لصالح النصر، في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الماضية أمام الفيحاء، والتي سجل منها كريستيانو رونالدو، هدف الانتصار في الدقيقة 90+14.

    ودار خلاف كبير بين خبراء التحكيم، حول "شرعية" ركلة الجزاء التي احتسبها الهويش، بداعي تدخل مدافع الفيحاء فيلانويفا، على عبد الإله العمري في التحام هوائي مشترك، قبل أن يقرر الحكم منح الركلة التي أعطت النقاط الثلاث إلى رونالدو ورفاقه.

  • ما التالي للنصر في دوري روشن السعودي؟

    يستعد النصر حاليًا للعودة إلى المنافسات المحلية والقارية، بعد فترة راحة طويلة حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بخلاف مشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم وعلى رأسهم النجمين كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس مع منتخب البرتغال.

    وفي المباراة الأولى بعد العودة من التوقف الدولي، يستضيف النصر نظيره الخليج على ملعب "الأول بارك"، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودية للمحترفين 2025-2026.

    ويسعى النصر وراء الفوز من أجل الحفاظ على العلامة الكاملة وصدارته للدوري السعودي، خصوصًا أن أقرب منافسيه التعاون يأتي خلفه في الوصافة بفارق 3 نقاط فقط، وأي تعثر قد يدخله في حسابات أخرى.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.