"احتسبت لكم ركلة جزاء توضع في متحف دوري روشن" .. "سؤال بريء" من وليد الفراج حول ارتباط النصر بالجدل التحكيمي!

الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، أثار الجدل بحديثه إلى ضيفه هاني الداود، قائلًا: "سؤال بريء، لماذا في بعض المباريات التي لعبها النصر هذا الموسم، يشتكي الطرف الآخر من سوء أداء الحكام، أو بمعنى آخر لماذا ارتبط اسم النصر كثيرًا بالجدل التحكيمي؟".

ورد هاني الداود: "هذه البراءة التي نتمنى من الله أن يرحمنا، أرى أن صناعة قضية يحتاج إلى إعلام قوي حتى يتأثر منها الآخرين. وهذا ما حدث عندما تحدثوا عن ركلة جزاء النصر أمام الفيحاء.

وقاطعه الفراج بشكل ساخر، قائلًا: "أي ركلة جزاء تتحدث عنها، تقصد ركلة الجزاء التي تدخل فيها كريستيانو رونالدو على مدافع الفيحاء واحتسبت لصالح العالمي، كل مباريات الدوري يتم النقاش حول حالات التحكيم بها إلا هذه الحالة، قناعتي الشخصية إنها يجب أن توضع في متحف".