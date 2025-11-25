"عليه أن يعرف من المسؤول" .. نادال ينصح فينيسيوس جونيور باحترم سلطة تشابي ألونسو في ريال مدريد!

وسط تصاعد الأزمة داخل ريال مدريد، كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المدرب تشابي ألونسو فقد جزءًا من الدعم داخل غرفة الملابس، حيث اعتُبر رد فعل فينيسيوس جونيور الغاضب عند استبداله في الكلاسيكو الأخير نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين.

وأشارت بعض المصادر إلى أن البرازيلي بات يحافظ على علاقة "مهنية بحتة" مع مدربه، في ظل تراجع النتائج وتزايد الضغوط.

في هذا السياق، خرج نجم التنس المعتزل رافائيل نادال، أحد أبرز مشجعي ريال مدريد، ليتحدث عبر قناة "Movistar+" عن الخلاف المثار بين فينيسيوس وألونسو، قائلًا: "أعتقد أن هذه الأزمة يمكن حلها من خلال الحوار، مع الجميع على نفس الصفحة. فيني يحتاج إلى فهم من هو المسؤول واحترام تلك السلطة، وأيضًا النادي، نظرًا لما يعنيه أن تكون لاعبًا في ريال مدريد. لكنني أعتقد أنه يبذل قصارى جهده، وهذه الأمور التي تخرج منه، والتي أحيانًا لا تُستقبل بشكل جيد، يمكن تصحيحها من خلال الحوار والوعي بأن الأمور يمكن تحسينها".

وأشار إلى أن فينيسيوس يملك الرغبة في التطور، لكنه بحاجة إلى "حلفاء أقوياء" داخل النادي لتوجيهه، مؤكدًا أن ريال مدريد يعرف كيف يحمي أصوله ويستثمرها بالشكل الصحيح.

نادال أوضح أن أداء فينيسيوس تحسن بالفعل مقارنة بالماضي، لكنه شدد على أن كرة القدم كثيرًا ما تضخم الأحداث أسبوعيًا، ما يستدعي معالجة الأمور على المستوى الإنساني من خلال التفاهم والاحترام، مع الحرص على تقديم صورة موحدة للنادي أمام الجماهير والإعلام.

بهذه الرسالة، بدا نادال وكأنه يوجه دعوة صريحة لإعادة الانضباط إلى غرفة الملابس، وحماية وحدة الفريق في مرحلة حرجة من الموسم.