Parshva Shah و محمد سعيد

"عليه أن يعرف من المسؤول" .. نادال ينصح فينيسيوس جونيور باحترم سلطة تشابي ألونسو في ريال مدريد!

أسطورة التنس يرى أن الحل يكمن في فتح باب الحوار بين اللاعب ومدربه

وجه نجم التنس المعتزل والمشجع المدريدي المعروف رافائيل نادال، رسالة مباشرة إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، داعيًا إياه إلى احترام السلطة التي يمثلها المدرب تشابي ألونسو، في ظل ما يتردد عن توتر العلاقة بين الطرفين واقترابها من نقطة حرجة.

وأكد نادال أن الحل يكمن في فتح باب الحوار بين اللاعب ومدربه، مشددًا على أن الحفاظ على صورة ريال مدريد ووحدة غرفة الملابس يجب أن يكون أولوية قصوى في هذه المرحلة.

  • النتائج السلبية تعرقل انطلاقة تشابي ألونسو

    بداية تشابي ألونسو مع ريال مدريد بدت وكأنها قصة نجاح مبكرة، إذ حقق الفريق 13 انتصارًا في أول 14 مباراة هذا الموسم، ولم يتعثر سوى أمام أتلتيكو مدريد بخسارة ثقيلة بنتيجة (5-2)، قبل أن يفرض هيمنته في الكلاسيكو بفوز مقنع على برشلونة.

    غير أن هذه الصورة المثالية سرعان ما اهتزت مع سقوط الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في أنفيلد، حيث ظهر "الميرينجي" بلا حلول هجومية وبأداء باهت، رغم أن خصمهم كان يعيش فترة سيئة بخسارته ست مباريات من أصل ثماني قبل المواجهة، وزاد الأمر سوءًا أن ليفربول واصل نتائجه السلبية بعد ذلك، ما جعل هزيمة مدريد تبدو أكثر قسوة في أعين جماهيره.

    تلك الخسارة أمام رجال أرني سلوت انعكست مباشرة على الروح المعنوية داخل غرفة الملابس، لتبدأ سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري الإسباني، فقد فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات، مكتفياً بتعادلين أمام رايو فاييكانو وإليتشي الصاعد حديثًا، ليجد ألونسو نفسه أمام اختبار صعب خارج ملعبه، حيث لم يتمكن من إعادة الفريق إلى مسار الانتصارات.

    هذه الفترة العصيبة تضع المدرب الإسباني تحت ضغط متزايد، وتثير تساؤلات حول قدرته على استعادة الانضباط والروح القتالية التي ميزت بدايته مع النادي الملكي.

    نادال يوجه نصيحة إلى فينيسيوس

    وسط تصاعد الأزمة داخل ريال مدريد، كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المدرب تشابي ألونسو فقد جزءًا من الدعم داخل غرفة الملابس، حيث اعتُبر رد فعل فينيسيوس جونيور الغاضب عند استبداله في الكلاسيكو الأخير نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين.

    وأشارت بعض المصادر إلى أن البرازيلي بات يحافظ على علاقة "مهنية بحتة" مع مدربه، في ظل تراجع النتائج وتزايد الضغوط.  

    في هذا السياق، خرج نجم التنس المعتزل رافائيل نادال، أحد أبرز مشجعي ريال مدريد، ليتحدث عبر قناة "Movistar+" عن الخلاف المثار بين فينيسيوس وألونسو، قائلًا: "أعتقد أن هذه الأزمة يمكن حلها من خلال الحوار، مع الجميع على نفس الصفحة. فيني يحتاج إلى فهم من هو المسؤول واحترام تلك السلطة، وأيضًا النادي، نظرًا لما يعنيه أن تكون لاعبًا في ريال مدريد. لكنني أعتقد أنه يبذل قصارى جهده، وهذه الأمور التي تخرج منه، والتي أحيانًا لا تُستقبل بشكل جيد، يمكن تصحيحها من خلال الحوار والوعي بأن الأمور يمكن تحسينها".

    وأشار إلى أن فينيسيوس يملك الرغبة في التطور، لكنه بحاجة إلى "حلفاء أقوياء" داخل النادي لتوجيهه، مؤكدًا أن ريال مدريد يعرف كيف يحمي أصوله ويستثمرها بالشكل الصحيح.

    نادال أوضح أن أداء فينيسيوس تحسن بالفعل مقارنة بالماضي، لكنه شدد على أن كرة القدم كثيرًا ما تضخم الأحداث أسبوعيًا، ما يستدعي معالجة الأمور على المستوى الإنساني من خلال التفاهم والاحترام، مع الحرص على تقديم صورة موحدة للنادي أمام الجماهير والإعلام.

    بهذه الرسالة، بدا نادال وكأنه يوجه دعوة صريحة لإعادة الانضباط إلى غرفة الملابس، وحماية وحدة الفريق في مرحلة حرجة من الموسم.  

  • فينيسيوس يصعد ضد تشابي ألونسو

    في وقت سابق من هذا الأسبوع، The Athletic ذكرت أن فينيسيوس، الذي ينتهي عقده مع مدريد في عام 2027، قد أبلغ النادي بنيته عدم التجديد "طالما استمرت علاقته مع المدرب الرئيسي ألونسو في التوتر"، وقد يكون هذا ضربة كبيرة لمستقبل مدريد، حيث يعتبر النادي نجمهم المتألق رقم 7 كأصل ثمين. 

    ومع ذلك، وسط كل الحديث في الإعلام، أكد ألونسو أنهم "لم ينهاروا"، حيث تحدث إلى الصحفيين بعد التعادل 2-2 ضد إلتشي يوم الأحد، قائلاً: "لم ننهار. لا نزال نتنافس؛ سياق كل مباراة مختلف. النتيجة هي ما يهم، ونحن ندرك ذلك ونقوم بنقد أنفسنا. الروح جيدة؛ علينا الاستجابة للصعوبات. هذا هو ريال مدريد. نحن نعيش مع الانتقادات؛ نريد التحسن".

    وأضاف: "الاتصال يتحسن؛ لدينا وقت أكثر ونتفاعل أكثر، نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل. نحن جميعاً في نفس القارب، نحتفل بالفوز. نتألم إذا لم نفز. نحن بحاجة لتحويل هذه الوضعية، بدءًا من أثينا".

    ما التالي لريال مدريد؟

    تشتعل المنافسة هذا الموسم على لقب الدوري الإسباني، وتسبب إهدار ريال مدريد النقاط مؤخرًا في تلاشي الفارق الكبير مع برشلونة في جدول الترتيب.

    يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة بعد خوض 13 جولة من عمر المسابقة، علمًا بأن النادي الكتالوني حقق 4 انتصارات من آخر 5 مباريات (خسارة الكلاسيكو فقط).

    ويستريح رجال المدرب تشابي ألونسو من ضغط الدوري الإسباني مؤقتًا حيث تتجه الأنظار صوب مواجهة أولمبياكوس خارج الديار في دوري أبطال أوروبا.

