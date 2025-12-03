"هذا الحديث كان من المحرمات بغرفة الملابس" .. فاران يكشف عن معاناته النفسية في ريال مدريد وسبب اعتزاله المفاجئ!

فتح المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد السابق، قلبه في حديث مطوّل مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، كاشفًا عن تفاصيل معاناته النفسية منذ انضمامه إلى النادي الملكي، وصولًا إلى تجربته مع المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد، مؤكدًا أن ضغط المباريات والجدول المزدحم كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قراره بالاعتزال المبكر.
مسيرة فاران تجسد نموذج اللاعب الذي جمع بين الموهبة والانضباط والنجاحات الكبرى، لكنه في الوقت ذاته لم يتردد في كشف الجانب الإنساني من تجربته، مسلطاً الضوء على الضغوط النفسية التي يواجهها نجوم كرة القدم خلف الأضواء.