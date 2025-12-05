"تشتيت غير مرغوب فيه" .. ترامب يشكل مصدر قلق للمتابعين قبل قرعة كأس العالم!

تُجرى قرعة كأس العالم 2026، مساء اليوم الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط ترقب عالمي كبير لمعرفة مسار المنتخبات المشاركة في البطولة الأهم في كرة القدم والتي تقام خلال صيف العام المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

غير أن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يثير قلقًا واسعًا في الصحافة الدولية، التي تخشى أن يحاول خطف الأضواء وتحويل الحدث الرياضي إلى منصة سياسية وشخصية.

وكثيرًا ما استخدمت كرة القدم لتعزيز الزخم الوطني أو لتخفيف التوترات الدبلوماسية، بل واعتُبرت أداة للسلام، لكن هذه المرة، ومع اقتراب القرعة، يزداد الحديث عن إمكانية أن يطغى الجانب السياسي على الرياضي، خاصة بعد أن سبق لترامب أن حاول الظهور بشكل بارز خلال نهائي كأس العالم للأندية.

كما أن الحديث عن "كأس السلام" الذي ابتكره صديقه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي يُتوقع أن يمنح له، يزيد من المخاوف من تحويل الحدث إلى ساحة سياسية.