محمد سعيد

"وجدت لاعبًا محطمًا" .. ديدييه ديشان يكشف تفاصيل مثيرة من ليلة رحيل كريم بنزيما قبل مونديال قطر 2022!

مدير أمن منتخب فرنسا يشارك بشهادته المهمة

بعد مرور ثلاث سنوات على الجدل الكبير الذي أثاره رحيل، المهاجم المخضرم كريم بنزيما المفاجئ من معسكر المنتخب الفرنسي قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، بدأت الحقائق تتكشف تدريجيًا حول تلك الليلة التي شكلت نقطة تحول في علاقة اللاعب بالمنتخب.

وفي سياق قضية التشهير التي رفعها المدرب ديدييه ديشان، ضد الصحفي دانيال ريو، أدلى المدرب الفرنسي، إلى جانب طبيب المنتخب ورئيس الأمن، بشهاداتهم التفصيلية حول ما جرى.

  • إصابة غامضة وظروف مثيرة للجدل

    في نوفمبر 2022، وقبل ثلاثة أيام فقط من المباراة الافتتاحية لفرنسا في المونديال، أعلن رسميًا عن مغادرة بنزيما بسبب إصابة عضلية، غير أن عودته للتدريبات مع ريال مدريد منتصف ديسمبر أثارت الشكوك حول حقيقة إصابته وظروف استبعاده.

    هذه الشكوك زادت بعد تعليق اللاعب نفسه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمة "يا لها من جرأة!"، ردًا على تصريحات ديشان التي بررت غيابه.

    أما فرانك لو جال، طبيب المنتخب الفرنسي، أوضح خلال جلسات القضية أنه رصد إصابة عضلية لدى بنزيما، مؤكدًا أنها من "الدرجة الثانية"، وهو ما استدعى اتخاذ قرار بخروجه من قائمة الفريق.

    هذه الرواية جاءت لتدعم الموقف الرسمي، لكنها لم تُنهِ الجدل الذي ظل يلاحق الحادثة.

  • Karim Benzema FranceGetty

    ليلة الرحيل: "قناع على وجوه الجميع"

    محمد ساندجي المعروف بلقب "مومو"، رئيس الأمن في المنتخب الفرنسي، قدم رواية تفصيلية عن تلك الليلة، موضحًا أنه بعد العشاء، توجه بنزيما برفقة الطبيب وطاقم أمني ومترجم إلى إحدى العيادات.

    وعند عودتهم إلى الفندق قرابة منتصف الليل، لاحظ أن الجميع كان "يرتدي قناعًا على وجهه"، في إشارة إلى حالة الصمت والجدية التي خيمت على الأجواء.

    ويشغل "مومو" منصب ضابط الاتصال والأمن للمنتخب الفرنسي منذ عام 2004، ويُعد من الشخصيات الثابتة في الجهاز الفني بقيادة المدرب ديدييه ديشان.

    وأضاف ساندجي، بحسب ما نقلت صحيفة "ليكيب"، أنه تلقى اتصالًا من مساعدة بنزيما التي أبلغته برغبة اللاعب في المغادرة والبحث عن رحلة خاصة، ورغم محاولاته لتأجيل الرحيل حتى صباح اليوم التالي، تعذر ذلك بسبب صعوبات في مسار الطيران فوق لبنان والعراق.

    وأكد أنه قضى ليلة بلا نوم، حتى تلقى اتصالًا عند الرابعة والنصف فجرًا يفيد بأن اللاعب سيغادر عبر رحلة تجارية على متن الخطوط الجوية القطرية. عندها توجه بنفسه إلى المطار للتأكد من الإجراءات.

    "مومو" شدد على أن الرحيل تم "بأقصى درجات السرية والانضباط"، مؤكداً أن بنزيما لم يُجبر على المغادرة، بل كان القرار نابعًا من اللاعب نفسه، وأن دور الجهاز الأمني اقتصر على مرافقة اللاعب وضمان مغادرته بشكل منظم.

  • ديشان: "وجدت لاعبًا محطمًا"

    من جانبه، روى ديدييه ديشان تفاصيل لقائه الأخير مع بنزيما في غرفته بالفندق، وقال وفقًا لـ"ليكيب": "دخلت الغرفة فوجدت لاعبًا محبطًا، محطمًا. تحدثت معه وحاولت مواساته. سألته: (ما رأيك؟) فرد عليّ قائلاً: (انتهى الأمر)".

    وأوضح المدرب الفرنسي، أنه غادر الغرفة قرابة الساعة 12:45 ليلاً بتوقيت الدوحة، وطلب من اللاعب أن يأخذ وقته في ترتيب عودته مع مدير الفريق.

    ديشان أضاف أنه استيقظ صباحاً ليكتشف أن بنزيما غادر بالفعل إلى مدريد، مشيرًا إلى أنه أرسل له رسالة لأنه لم يتمكن من توديعه شخصيًا، وأن اللاعب رد فورًا على رسالته دون أن يكشف عن مضمون الرد.

  • karim benzema francegetty images

    فصل جديد في مسيرة بنزيما المُعقدة

    بهذه الشهادات، تتضح أكثر ملامح واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ المنتخب الفرنسي الحديث، فرغم أن الروايات الرسمية تؤكد أن الرحيل كان بسبب الإصابة ورغبة اللاعب، إلا أن الغموض ظل يحيط بالحادثة، خصوصًا مع تصريحات بنزيما وتعليقاته التي غذّت الشكوك حول حقيقة ما جرى في تلك الليلة.

    ورغم ذلك يظل كريم بنزيما أحد الأسماء التاريخية في كرة القدم الفرنسية، حيث خاض مسيرة طويلة مع منتخب الديوك، إذ لعب 97 مباراة دولية وسجل 37 هدفًا، ليصبح من بين أبرز الهدافين في تاريخ "الديوك".

    ومنذ أول ظهور له بقميص فرنسا في 28 مارس 2007 أمام النمسا، حيث سجل هدف الفوز الوحيد في تلك المباراة، أثبت بنزيما نفسه كأحد المهاجمين البارزين في جيله.

    وعلى مدار مسيرته الدولية، شارك في مختلف البطولات الكبرى، منها كأس العالم (خاض 5 مباريات وسجل 3 أهداف) بطولة أمم أوروبا (شارك في 10 مباريات وسجل 4 أهداف)، إضافة إلى تصفيات كأس العالم (22 مباراة – 7 أهداف) وتصفيات اليورو (12 مباراة – 5 أهداف) ودوري الأمم الأوروبية (5 مباريات – 3 أهداف)، فضلًا عن المباريات الودية التي سجل خلالها 15 هدفًا.

