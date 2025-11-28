"لا لوم على دفاع برشلونة" .. هانزي فليك يرفض الاستسلام أمام فيروس أراوخو المزعج ولعنة الأحذية الجديدة!

عاد برشلونة إلى المنافسات المحلية في إسبانيا، بعد ضربة قاسية على المستوى القاري، حيث تلقى خسارة مذلة من تشيلسي بثلاثية نظيفة، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتمثل مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس على ملعب "كامب نو"، أهمية كبيرة لفريق المدرب هانزي فليك الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، من أجل استعادة الثقة من جانب، ومواصلة مطاردة ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

وأكد فليك، خلال المؤتمر الصحفي أن مواجهة ألافيس لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الفريق المنافس يتميز بدفاع قوي وحماسي، وهو ما سيجعل مهمة التسجيل صعبة.

وأضاف: "الأمر دائمًا يتعلق بتسجيل الأهداف. ألافيس يدافع بشكل جيد وبشغف. سيكون من الصعب التسجيل، لكنني أعتقد أننا سنتمكن من ذلك. المهم هو الحصول على النقاط الثلاث وكل مباراة في الدوري تكون صعبة."