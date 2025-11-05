FBL-POR-LIGA-BENFICA-AROUCAAFP
Richard Mills و محمد سعيد

مستبعدًا جيرارد وفييرا .. أسطورة فرنسا يرشح مورينيو لمهمة إنقاذ عاجلة في الدوري الإنجليزي!

نتائج مورينيو مع بنفيكا ليست مشجعة على الإطلاق!

دعا النجم الفرنسي السابق إيمانويل بيتي، لاعب آرسنال وبرشلونة السابق، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى العودة من أجل خوض تحدٍ جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر تولي قيادة فريق وولفرهامبتون في محاولة لإنقاذه من الهبوط.

ورغم أن مورينيو لم يمضِ سوى بضعة أشهر على توليه تدريب بنفيكا (منذ سبتمبر الماضي)، يرى بيتي أن العودة إلى البريميرليج قد تكون فرصة لا تُرفض، خصوصًا في ظل البداية المتعثرة التي سجلها المدرب المخضرم مع الفريق البرتغالي.

  • مورينيو يطمح في العودة للبريميرليج

    منذ أن أطلق على نفسه لقب "سبيشال وان: المدرب المميز" قبل أكثر من عقدين، بعد قيادته لبورتو إلى لقب دوري أبطال أوروبا وتوليه تدريب تشيلسي، ظل جوزيه مورينيو أحد أبرز الأسماء في عالم التدريب.

    مسيرته الحافلة شملت محطات بارزة في مانشستر يونايتد وتوتنهام، إلى جانب تجارب خارج إنجلترا مع ريال مدريد، إنتر، روما، وأخيرًا فنربخشه التركي.

    ورغم هذا السجل الطويل، لا يبدو أن المدرب البرتغالي قد اكتفى بعد، ففي تصريح أدلى به في أكتوبر 2024، قال مورينيو: "أفضل شيء يمكنني القيام به عندما أغادر فنربخشه هو أن أذهب إلى نادٍ لا يشارك في المسابقات الأوروبية. لذا نادٍ في أسفل الدوري الإنجليزي الذي يحتاج إلى مدرب في غضون عامين، أنا جاهز للذهاب. لا أريد التحدث عن هذا الأمر بعد الآن. أريد أن أتحدث عن اللعبة."

    هذا التصريح أعاد إشعال التكهنات حول عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة مع تراجع نتائج وولفرهامبتون هذا الموسم.

    وفي هذا السياق، اقترح النجم الفرنسي السابق إيمانويل بيتيت أن مورينيو هو الرجل المناسب لقيادة "الوولفز" وإنقاذهم من الهبوط، معتبرًا أن هذا التحدي قد يكون مغريًا للمدرب الذي لا يزال يتوق لتحقيق المزيد من الإنجازات.

  • أسطورة فرنسا يرشح مورينيو لإنقاذ وولفرهامبتون

    يرى النجم الفرنسي السابق إيمانويل بيتي، أن جوزيه مورينيو هو الخيار المثالي لقيادة وولفرهامبتون في المرحلة الحرجة التي يمر بها الفريق، مشيرًا إلى أن جاذبية الدوري الإنجليزي الممتاز قد تكون كافية لإقناع المدرب البرتغالي بخوض هذا التحدي غير المعتاد.

    وقال بيتي: "مورينيو لم يبدأ بشكل جيد مع بنفيكا، لكنك لا تعرف أبدًا معه. إنه يحب الدوري الإنجليزي، وإدارة فريق مثل وولفرهامبتون قد تكون تجربة مختلفة تمامًا بالنسبة له. لقد اعتاد على فرق تضم نجومًا كبارًا وميزانيات ضخمة، أما محاولة تجنب الهبوط فهي مهمة غير مألوفة بالنسبة له. لماذا لا؟ وولفرهامبتون مرتبطون منذ سنوات بالعديد من اللاعبين والمدربين البرتغاليين، لذا قد يكون مورينيو مناسبًا لهم."

    وأضاف: "سيكون تحديًا كبيرًا له، مورينيو شخصية شرسة وربما يحتاج وولفرهامبتون إلى عقليته القتالية للبقاء في الدوري الممتاز. بالنسبة لي، سأكون سعيدًا لرؤيته يعود إلى البريميرليج ويقود الفريق."

    وفي سياق متصل، استبعد بيتي إمكانية نجاح زميليه السابقين باتريك فييرا وستيفن جيرارد في تولي تدريب وولفرهامبتون، قائلاً: "لا، باتريك فييرا لا ينبغي أن يتولى هذه المهمة. لقد تم الاستغناء عنه في عدة وظائف، وأعتقد أنه بحاجة إلى بيئة أكثر استقرارًا. أتمنى له ولجيرارد التوفيق إذا قررا تدريب الفريق، لكن ستكون هناك لحظات صعبة، وسيحتاجان إلى تعلم كيفية تجاوزها."

  • مورينيو لم يكن ليتسامح مع أفعال ثنائي توتنهام

    ولم يفوت بيتي، الفرصة للحديث عن تصرف ثنائي توتنهام ميكي فان دي فين وديد سبنس بعد تجاهلهما لطلب مدرب الفريق توماس فرانك بالتصفيق للجماهير عقب الهزيمة أمام تشيلسي، معتبرًا أن هذا السلوك لم يكن ليحدث تحت قيادة مدربين مثل جوزيه مورينيو أو بيب جوارديولا.

    وقال بيتي: "أعتقد أن توماس فرانك كان سيكون خائب الأمل للغاية. ميكي فان دي فين وديد سبنس محظوظان جدًا لأنه لم يختار الرد بطريقة مختلفة. هل كانوا ليردوا بهذه الطريقة لو كان جوزيه مورينيو أو بيب جوارديولا مدربهم؟ لا. هؤلاء المدربون ربما كانوا سيعاقبون اللاعبين، حتى وإن اعتذروا."

    وأضاف: "لو كنت مدربهم، كنت سأحرص على أنهم يعرفون أنني المدير، ولن أُقبل أن يتم تجاهلي بهذه الطريقة. فرانك هو آخر مدرب يمكن أن يلقي باللاعبين تحت الحافلة، لا أستطيع تذكره وهو يشير بأصابع الاتهام إلى لاعبيه، لذا يمكنني أن أتخيل أنه كان متأثرًا جدًا بأفعالهم."

    ورغم اعتذار اللاعبين لاحقًا، يرى بيتيت أن احترام المدرب يجب أن يكون أولوية، مشيرًا إلى أن شخصية فرانك الهادئة ربما ساهمت في تجنب تصعيد الموقف، لكنه شدد على أهمية فرض الانضباط داخل الفريق، خاصة في اللحظات الصعبة.

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26 trainingGetty

    ما الخطوة التالية لمورينيو؟

    ما لم تتم إقالة مورينيو في بنفيكا، يبدو أن الانتقال إلى وولفز غير محتمل، حيث أشرف مع النادي البرتغالي على ستة انتصارات، وتعادلين، وخسارتين حتى الآن، مع احتلال فريقه حاليًا المركز الثالث في الدوري البرتغالي.

    لكن قد يحدث الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل للمدرب البالغ من العمر 62 عامًا.

