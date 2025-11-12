"أريد أن أحصل على مكان بنفسي" .. نجل رونالدينيو يخلع عباءة والده للهروب من الضغوط!

رغم أن والده، رونالدينيو، صنع مجدًا كرويًا لا يُنسى بتسجيله 236 هدفًا وتتويجه بـ12 بطولة كبرى، فإن جواو مينديز يصر على أن رحلته في عالم كرة القدم يجب أن تُكتب بشروطه الخاصة، بعيدًا عن المقارنات والضغوط.



وفي مقابلة سابقة مع شبكة ESPN، قال مينديز: "أريد أن أكون جواو، بغض النظر عن أي شيء. لم أحاول أبداً أن أكون والدي، ولم أرغب أبداً في أن أكون والدي. لذا فإن الابتعاد قليلاً عن المكان الذي لعب فيه [برشلونة] وما هو قريب، أعتقد أنه كان بداية جيدة وخطوة جيدة بالنسبة لي".

ويُدرك مينديز تمامًا أن كونه ابن نجم عالمي يعني أن كل حركة له على أرض الملعب تخضع للتدقيق، من التمريرات إلى الأخطاء. وهو أمر لم يكن غائبًا عن والديه، كما أوضح: "والدي ووالدتي لم يرغبا أبدًا في أن أتبنى ذلك المسار، لأنهما كانا يعرفان بالفعل ما سيحدث. ولكن عندما يتحدث الشغف بصوت أعلى، لا يمكنك التحكم في ذلك".

وعن شعوره تجاه اسم والده، أضاف مينديز: "إنها خط رفيع، لأن هناك أشخاص يتخطون ذلك، وهناك أشخاص لا يفعلون ذلك، لكني كنت دائمًا فخورًا بأنني ابن من أنا. كان والدي أحد أفضل اللاعبين، إن لم يكن الأفضل، في تاريخ اللعبة. لذا كوني ابنه، وقدرتي على الحديث عنه، هو مصدر فخر. وأحاول أن أفعل أشياءي الخاصة، أحاول ألا أضع والدي في وسط الأمور، أحاول أن ألعب كرة القدم طريقتي، دون ضغط"

