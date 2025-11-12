RonaldinhoGetty Images
Soham Mukherjee و محمد سعيد

"أريد أن أحصل على مكان بنفسي" .. نجل رونالدينيو يخلع عباءة والده للهروب من الضغوط!

أكد جواو مينديز، نجل أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، أنه لا يشعر بأي ضغط لتكرار إنجازات والده، مشددًا على عزمه بناء مسيرته الخاصة بعيدًا عن المقارنات.

ويواصل مينديز، الذي يلعب ضمن صفوف هال سيتي، العمل بجد لإثبات نفسه كلاعب واعد في الكرة الإنجليزية.

وشارك مينديز مؤخرًا في مواجهة فريقه أمام بورنموث ضمن منافسات كأس الدوري الممتاز، حيث قدم أداءً يعكس تطوره المستمر.

ورغم الأضواء المسلطة عليه بسبب إرث والده، يحرص اللاعب الشاب على الحفاظ على تواضعه، بينما يستعد لخوض تحديات أكبر في دوري كرة القدم الإنجليزي (EFL).

  • من أضواء برشلونة إلى صلابة يوركشاير

    تنقّل جواو مينديز، بين عدة محطات كروية قبل أن يحط رحاله في هال سيتي الإنجليزي، حيث بدأ مسيرته في كروزيرو البرازيلي، ثم انتقل إلى برشلونة، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع بيرنلي في الموسم الماضي، ليوقع أخيرًا مع هال في سبتمبر بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

    وكان وصول مينديز إلى برشلونة في عام 2023 محط أنظار الإعلام العالمي، ليس فقط بسبب موهبته، بل لأنه سار على خطى والده الذي أضاء سماء كامب نو بسحره الكروي. 

    وحقق رونالدينيو مع البلوجرانا لقبين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ما جعل الكثيرين يأملون أن يواصل الابن التألق في نفس القميص.

     إلا أن مينديز رأى في هذه المقارنة عبئًا دفعه للبحث عن مسار مختلف، بعيدًا عن ظل والده، سعيًا لإثبات ذاته كلاعب مستقل.

  • مينديز يريد اسماً خاصاً به

    ويواصل جواو مينديز، رحلته في الملاعب الإنجليزية بعزيمة واضحة على كتابة فصله الخاص بعيدًا عن إرث والده الذهبي.

    وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي راديو همبرسايد"، شدد مينديز على أنه لا يشعر بأي ضغط بسبب اسم عائلته، قائلاً: "لا أشعر بأي ضغط. لطالما كان واضحًا في ذهني أنني أنا وهو هو. من الطبيعي أن تروني كابنه، لكن ذلك لا يؤثر علي أو على طريقة لعبي. لا أهتم على الإطلاق. عائلتي كلها تقول لي دائمًا إن هذا مجرد ضجيج ولا أحتاج للاستماع له. أحتاج فقط أن أكون سعيدًا بلعب كرة القدم".

    ويخوض مينديز حاليًا تجربته مع فريق تحت 21 عامًا في نادي هال سيتي، حيث يشغل مركز الجناح أو صانع الألعاب، ويعمل بجد لإثبات جدارته بهدف كسب مكان في الفريق الأول.

    وأضاف اللاعب الشاب: "أنا أعمل بجد لأحصل على مكاني. الهدف الرئيسي هو الوصول إلى الفريق الأول. لم يكن مستوى اللياقة البدنية موجودًا عندما انضممت، لذلك أعمل على ذلك. المدربون يفهمون ويساعدونني كثيرًا".

  • النشوء في دائرة الضوء القاسية لكرة القدم

    رغم أن والده، رونالدينيو، صنع مجدًا كرويًا لا يُنسى بتسجيله 236 هدفًا وتتويجه بـ12 بطولة كبرى، فإن جواو مينديز يصر على أن رحلته في عالم كرة القدم يجب أن تُكتب بشروطه الخاصة، بعيدًا عن المقارنات والضغوط.

    وفي مقابلة سابقة مع شبكة ESPN، قال مينديز: "أريد أن أكون جواو، بغض النظر عن أي شيء. لم أحاول أبداً أن أكون والدي، ولم أرغب أبداً في أن أكون والدي. لذا فإن الابتعاد قليلاً عن المكان الذي لعب فيه [برشلونة] وما هو قريب، أعتقد أنه كان بداية جيدة وخطوة جيدة بالنسبة لي".

    ويُدرك مينديز تمامًا أن كونه ابن نجم عالمي يعني أن كل حركة له على أرض الملعب تخضع للتدقيق، من التمريرات إلى الأخطاء. وهو أمر لم يكن غائبًا عن والديه، كما أوضح: "والدي ووالدتي لم يرغبا أبدًا في أن أتبنى ذلك المسار، لأنهما كانا يعرفان بالفعل ما سيحدث. ولكن عندما يتحدث الشغف بصوت أعلى، لا يمكنك التحكم في ذلك".

    وعن شعوره تجاه اسم والده، أضاف مينديز: "إنها خط رفيع، لأن هناك أشخاص يتخطون ذلك، وهناك أشخاص لا يفعلون ذلك، لكني كنت دائمًا فخورًا بأنني ابن من أنا. كان والدي أحد أفضل اللاعبين، إن لم يكن الأفضل، في تاريخ اللعبة. لذا كوني ابنه، وقدرتي على الحديث عنه، هو مصدر فخر. وأحاول أن أفعل أشياءي الخاصة، أحاول ألا أضع والدي في وسط الأمور، أحاول أن ألعب كرة القدم طريقتي، دون ضغط"

  • Brazilian player Ronaldinho celebrates aAFP

    التأقلم مع الحياة في إنجلترا

    لم تكن رحلة جواو مينديز من شواطئ البرازيل الدافئة إلى أجواء إنجلترا الشتوية سهلة، لكنه أظهر قدرة كبيرة على التكيف. وقال في تصريحاته: "الأمر صعب في البداية، لا يمكن إنكار ذلك. وبالأخص الآن في الشتاء، الأمور تكون أصعب قليلاً. إذا ارتدينا قفازات، وجوربين، يمكننا التعامل".

    وفي ظل احتلال الفريق الأول لهال سيتي المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وسعيه الجاد نحو الصعود إلى الدوري الممتاز، يدرك مينديز أن الفرص قد تأتي في أي لحظة.

    لذلك، يواصل تركيزه الكامل على تقديم أفضل ما لديه مع فريق تحت 21 عامًا، مؤكدًا أن المقارنات مع والده لا تؤثر عليه.

