"إلى أين وصلنا!" .. توني كروس يمازح زين الدين زيدان بعد تحديه في حملة إعلانية!

منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف عام 2014 قادمًا من بايرن ميونخ، أثبت النجم الألماني توني كروس أنه أحد أعمدة الفريق الملكي وأبرز لاعبي خط الوسط في العالم.

ففي أول ظهور له بقميص الميرينجي، شارك في نهائي كأس السوبر الأوروبي ضد إشبيلية، وسرعان ما أصبح عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة الفريق، بفضل رؤيته الثاقبة للملعب ودقته الفائقة في التمريرات.

وعلى مدار عشر سنوات، خاض كروس 465 مباراة مع ريال مدريد وسجل خلالها 28 هدفًا و99 تمريرة حاسمة، حيث كان أكثر تأثيرًا في صناعة اللعب وبناء الهجمات.

وشكّل كروس مع لوكا مودريتش وكاسيميرو ثلاثيًا أسطوريًا في خط الوسط، ساهم في قيادة الفريق إلى ست بطولات دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ستة ألقاب لكأس العالم للأندية، وخمسة كؤوس سوبر أوروبية، إلى جانب ألقاب الدوري الإسباني والكأس المحلية.

وتميز كروس بأسلوب لعبه الهادئ والمنظم، وقدرته على التحكم بإيقاع المباراة، مما جعله مايسترو التمريرات في الفريق. كما عُرف بانضباطه العالي داخل وخارج الملعب، واحترافيته التي جعلته مثالاً يُحتذى به في عالم كرة القدم.

مسيرة كروس مع ريال مدريد لم تكن مجرد سنوات من اللعب، بل كانت حقبة ذهبية في تاريخ النادي، تُوّجت بإنجازات ستظل خالدة في ذاكرة الجماهير المدريدية.