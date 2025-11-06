FBL-EUR-C1-REAL MADRID-GALATASARAYAFP
محمد سعيد

"إلى أين وصلنا!" .. توني كروس يمازح زين الدين زيدان بعد تحديه في حملة إعلانية!

صراع بين التلميذ والأستاذ بألوان ألمانيا وفرنسا

بعد أن طوى صفحة مسيرته الكروية الحافلة في صيف 2024، لم يبتعد توني كروس كثيرًا عن عالم كرة القدم، بل أعاد تعريف دوره فيه من خلال مشاريع مبتكرة تجمع بين الرياضة والتعليم والإعلام ومجال الإعلانات أيضًا.

ورغم اعتزاله في سن 35 وهو لا يزال في قمة عطائه، اختار كروس أن يستثمر خبرته وشغفه في أنشطة متعددة تعكس شخصيته الهادئة والمهنية.

  • توني كروس في حملة دعائية مع قدوته

    نشر الأسطورة الألمانية توني كروس، نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، عبر حسابه الشخصي بمنصة "تيك توك"، مقطع فيديو يظهر خلاله مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة النادي الملكي لاعبًا ومدربًا، خلال إحدى الحملات الدعائية.

    وظهر زيدان في الفيديو وهو يرتدي طاقمًا رياضيًا يحمل ألوان علم منتخب فرنسا، الذي صنع مجده معه بالفوز بكأس العالم 1998 وبطولة الأمم الأوروبية 2000، بينما ارتدى توني كروس طاقمًا للمنتخب الألماني، باعتباره أحد أساطير الجيل التاريخي للمانشافت الفائز بكأس العالم 2014 التي استضافتها البرازيل.

    ولم يوضح الفيديو الكثير عن الحملة الدعائية، لكن توني كروس نشر الفيديو عبر حسابه بمنصة "تيك توك" مع تعليق مقتضب: "كيف بدأت العلاقة بيننا وإلى أين وصلنا"، مستعرضًا صورة قديمة له مع زيزو بينما كان يعطي له التعليمات أثناء فترة ولايته التدريبية لريال مدريد، وبعدها لقطة بينهما خلال الحملة.

    وكتب كروس على الفيديو في الوصف: "دائمًا أشعر بالامتنان كلما رأيتك أيها المدرب".

    @toni.kr8s

    Always a pleasure to see you, coach 😅🫡

    ♬ Candy - Robbie Williams
    • إعلان
  • Toni Kroos 2024(C)Getty Images

    توني كروس "مهندس" الجيل الذهبي لريال مدريد

    منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف عام 2014 قادمًا من بايرن ميونخ، أثبت النجم الألماني توني كروس أنه أحد أعمدة الفريق الملكي وأبرز لاعبي خط الوسط في العالم.

    ففي أول ظهور له بقميص الميرينجي، شارك في نهائي كأس السوبر الأوروبي ضد إشبيلية، وسرعان ما أصبح عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة الفريق، بفضل رؤيته الثاقبة للملعب ودقته الفائقة في التمريرات.

    وعلى مدار عشر سنوات، خاض كروس 465 مباراة مع ريال مدريد وسجل خلالها 28 هدفًا و99 تمريرة حاسمة، حيث كان أكثر تأثيرًا في صناعة اللعب وبناء الهجمات.

    وشكّل كروس مع لوكا مودريتش وكاسيميرو ثلاثيًا أسطوريًا في خط الوسط، ساهم في قيادة الفريق إلى ست بطولات دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ستة ألقاب لكأس العالم للأندية، وخمسة كؤوس سوبر أوروبية، إلى جانب ألقاب الدوري الإسباني والكأس المحلية.

    وتميز كروس بأسلوب لعبه الهادئ والمنظم، وقدرته على التحكم بإيقاع المباراة، مما جعله مايسترو التمريرات في الفريق. كما عُرف بانضباطه العالي داخل وخارج الملعب، واحترافيته التي جعلته مثالاً يُحتذى به في عالم كرة القدم.

    مسيرة كروس مع ريال مدريد لم تكن مجرد سنوات من اللعب، بل كانت حقبة ذهبية في تاريخ النادي، تُوّجت بإنجازات ستظل خالدة في ذاكرة الجماهير المدريدية.

  • توني كروس لا يبتعد عن الأضواء بعد الاعتزال

    بعد اعتزاله، اختار توني كروس ألا يبتعد عن الأضواء، بل اختار منصة جديدة للتواصل مع الجماهير ومشاركة آرائه وتحليلاته، من خلال بودكاسته الأسبوعي "Einfach mal Luppen"  الذي يقدمه مع شقيقه فيليكس كروس.

    هذا البودكاست، الذي انطلق منذ سنوات، أصبح أكثر تأثيرًا بعد اعتزال توني، حيث بات مساحة حرة له للتعبير عن أفكاره بعيدًا عن قيود الملاعب والمؤتمرات الصحفية.

    وفي حلقات البودكاست، يناقش كروس وشقيقه أحداث كرة القدم العالمية، ويحللان أداء الفرق واللاعبين، ويكشفان عن كواليس من داخل غرف الملابس، خاصة من فترة توني الطويلة في ريال مدريد والمنتخب الألماني.

    وقد أثارت بعض الحلقات جدلًا واسعًا، مثل تلك التي انتقد فيها أسلوب برشلونة تحت قيادة هانز فليك، واعتبره "جميلًا لكنه غير فعال أوروبيًا"، كما تناول في حلقات أخرى صفقات انتقال مثيرة للجدل، مثل صفقة ليفربول مع اللاعب ألكساندر إيزاك، التي وصفها بأنها "مبالغ فيها"، مما يعكس جرأته في الطرح وابتعاده عن المجاملات.

    البودكاست أيضًا يتطرق إلى مواضيع شخصية، مثل الحياة بعد الاعتزال، والتوازن بين العائلة والعمل، مما يمنحه طابعاً إنسانياً وممتعًا.

  • زيدان: أسطورة كلاعب ومدرب في ريال مدريد

    قاد زين الدين زيدان ريال مدريد في فترتين تدريبيتين بين عامي 2016 و2021، وترك بصمة لا تُنسى في تاريخ النادي الملكي، بعد أن بدأ كمساعد مدرب ثم مدرب لفريق الكاستيا، تولى قيادة الفريق الأول في يناير 2016، ليبدأ حقبة ذهبية من الإنجازات.

    في أول مواسمه، فاز زيدان بدوري أبطال أوروبا، ثم كرر الإنجاز في موسمي 2016–2017 و2017–2018، ليصبح أول مدرب في التاريخ يفوز بالبطولة ثلاث مرات متتالية. كما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، ليصل مجموع ألقابه إلى 11 لقبًا في 263 مباراة.

    تميز زيدان بأسلوبه الهادئ في الإدارة، وقدرته على التعامل مع النجوم، وخلق أجواء من الانسجام داخل الفريق. كما حقق سلسلة انتصارات قياسية بلغت 40 مباراة دون هزيمة، وأثبت نفسه كمدرب تكتيكي قادر على التكيف مع مختلف الظروف.

    ورغم رحيله في 2021، لا تزال جماهير ريال مدريد تتذكره كرمز للنجاح، سواء كلاعب أو مدرب. مسيرته التدريبية جسدت القيادة الهادئة والنتائج المذهلة، وجعلت منه أحد أعظم المدربين في تاريخ النادي. 