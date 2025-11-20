FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-POGBAAFP
محمد سعيد

بعد 800 يوم غياب .. نكسات بول بوجبا تنتهي وظهوره الأول مع موناكو أقرب من أي وقتٍ مضى

النجم الفرنسي يتخطى محنة المنشطات والإصابات

يقترب النجم الفرنسي بول بوجبا، من العودة إلى أجواء المنافسات الكروية بعد غياب تجاوز العامين، حيث تشير تقارير إلى أن نادي موناكو يستعد لإدراجه ضمن قائمة الفريق في المباراة المقبلة نهاية هذا الأسبوع.

ويبلغ بوجبا من العمر 32 عامًا، ولم يخض أي مواجهة رسمية منذ الثالث من سبتمبر عام 2023، حين شارك لدقائق معدودة في انتصار يوفنتوس على إمبولي بنتيجة (2-0)، وهي الظهور الأخير له بقميص الفريق الإيطالي قبل أن تدخل مسيرته مرحلة طويلة من الغموض وعدم اليقين.

عودة بوجبا المحتملة تثير اهتمام المتابعين، خاصة وأن اللاعب سبق أن مثّل أحد أبرز الأسماء في الكرة الأوروبية، قبل أن تتوقف مسيرته بشكل مفاجئ وتبتعد عن الأضواء لفترة طويلة.

  • عودة بوجبا بعد انتهاء إيقافه بسبب المنشطات

    شهدت مسيرة بول بوجبا منعطفًا حاسمًا في أغسطس 2023، حين أثبتت الفحوصات تعاطيه مادة DHEA المحظورة، والتي تُعرف بقدرتها على رفع مستويات التستوستيرون، وذلك عقب مباراة يوفنتوس أمام أودينيزي.

    ومنذ اللحظة الأولى، تمسك بوجبا ببراءته مؤكدًا أن المادة دخلت جسده عن طريق مكملات غذائية كان يعتقد أنها آمنة.

    وفي فبراير 2024، جاء القرار الأولي من السلطات الإيطالية لمكافحة المنشطات قاسيًا، حيث تقرر إيقافه لمدة أربع سنوات كاملة، ما وضع مسيرته الكروية على المحك، إلا أن اللاعب لم يستسلم، فاستأنف الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضي، التي خففت العقوبة إلى 18 شهرًا فقط، ليصبح مؤهلًا للعودة إلى الملاعب اعتبارًا من مارس 2025.

    ومع انتهاء فترة الإيقاف رسميًا في وقت سابق من هذا العام، فتح نادي موناكو الباب أمام بوجبا للعودة إلى المنافسات، مقدمًا له عرضًا بعقد يمتد لعامين. 

    وبالفعل اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 قبل العرض، متعهدًا باستعادة لياقته وإعادة بناء سمعته التي تضررت خلال فترة الغياب الطويلة.

    بهذا التطور، يجد بوجبا نفسه أمام فرصة جديدة لإحياء مسيرته، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير لما سيقدمه في المرحلة المقبلة مع الفريق الفرنسي.

  • FBL-EUR-C1-MONACO-MAN CITYAFP

    بوجبا ينجح في تنفيذ خطة موناكو

    شهد هذا الأسبوع تطورًا مهمًا طال انتظاره داخل نادي موناكو، حيث أفادت صحيفة "ليكيب" أن بول بوجبا شارك بشكل كامل في تدريبات الفريق يوم الخميس، وأكمل الحصة التدريبية دون أي مشاكل، مع توقعات بأن يكرر الأمر ذاته في مران الجمعة.

    وإذا اجتاز اللاعب الفرنسي كلا اليومين دون تعقيدات، فإنه سيسافر مع الفريق إلى مدينة رين، حيث يُنتظر أن يسجل عودته إلى أرض الملعب.

    إدارة موناكو وضعت خطة تدريجية لإعادة إدماج بوجبا في المباريات، تبدأ بزيادة دقائق مشاركته بشكل متصاعد خلال الأسابيع المقبلة، وصولًا إلى الهدف النهائي المتمثل في خوض مباريات كاملة لمدة 90 دقيقة، مع فترة تعافٍ لا تتجاوز ثلاثة أيام.

    بوجبا، الذي لم يخفِ رغبته الجامحة في استعادة أفضل مستوياته، يرى أن هذه العودة تمثل فرصة لإحياء مسيرته، خاصة وأنه ما زال يحلم بارتداء قميص المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2026.

    فاللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يمتلك في رصيده 91 مباراة دولية و11 هدفًا مع "الديوك"، ويؤمن بأن إثبات نفسه في الدوري الفرنسي قد يمنحه الفرصة الأخيرة للظهور مجددًا على الساحة العالمية.

    وبهذا، تترقب جماهير موناكو والكرة الفرنسية عودة بوجبا، وسط آمال بأن يتمكن من استعادة بريقه والمساهمة في تعزيز طموحات فريقه ومنتخب بلاده في المرحلة المقبلة.

  • بدايات كاذبة وانتكاسات محبطة

    في أكتوبر الماضي، بدا أن عودة بول بوجبا إلى الملاعب ستكون أسرع مما توقعه الكثيرون، حيث ساد التفاؤل بإمكانية مشاركته أمام أنجيه في 18 من الشهر ذاته عقب فترة التوقف الدولي، غير أن إصابة طفيفة تعرض لها في التدريبات أجبرت اللاعب على تأجيل ظهوره المنتظر.  

    وقبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، كشف سيباستيان بوكوجنولي، مدرب موناكو عن احتمال جاهزية بوجبا لمواجهة باريس إف سي، لكن الآمال سرعان ما تبددت بعدما تعرض اللاعب لالتواء في الكاحل قبل يومين فقط من المباراة، وهو ما أسفر عن إصابة من الدرجة الثانية أعاقت تقدمه مجددًا وأجلت عودته.  

    وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" يوم الاثنين، أبدى بوكوجنولي تفاؤلًا حذرًا بشأن مستقبل بوجبا، قائلًا: "ستبقى اتصالاتي واقعية، مثل تحليلنا الداخلي. قلت إننا سنحكم عليه بناءً على ما يقدمه الآن، وهذا أيضًا بدافع اللطف. آمل أن يكون قريبًا من اللعب، لكن في المرة الأخيرة التي قلت فيها ذلك لم يتحقق الأمر، لذا أحاول ألا أسبق الأحداث".

    وأضاف: "سيحدث عندما ينبغي أن يحدث. كل ما يمكنني قوله هو أنه عندما يكون على الملعب، أرى شخصًا سعيدًا ومركّزًا على العودة إلى المستوى الأعلى، ولا شك في ذلك".

    بهذا التصريح، يعكس بوكوجنولي مزيجًا من الحذر والأمل، فيما يواصل بوجبا رحلة البحث عن استعادة مكانته في الملاعب بعد سلسلة من الانتكاسات التي عطلت مسيرته مؤخرًا.  

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-POGBAAFP

    بوجبا يلعب دور القائد في موناكو

    ولم يُخفِ المدرب سيباستيان بوكوجنولي أهمية عودة بول بوجبا إلى صفوف موناكو، في وقت يحتل فيه الفريق المركز السادس في الدوري الفرنسي بفارق خمس نقاط عن مارسيليا وسبع نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان. 

    وأكد أن وجود لاعب الوسط الفرنسي، بخبرته الكبيرة وجودته الفنية، يمثل عنصرًا حاسمًا في محاولة تقليص الفارق مع المنافسين.  

    وقال بوكوجنولي في تصريحات له: "خلال أحد اجتماعاتي الداخلية الأولى، تحدثت عن إرث النادي. أعتقد أن القادة، مثل بول، يجب أن ينقلوا معرفتهم إلى الجيل القادم، إلى المشجعين، إلى كل من يرتبط بالنادي. يجب على هؤلاء اللاعبين ذوي الخبرة أن يوجهوا الشباب، ويجب أن أتأكد من نجاحهم. كلما زاد عدد القادة لدينا، كلما توزعت الضغوط بطريقة أفضل. إذا تم استخدام بول بشكل فعال، يمكن للمجموعة أن تستفيد من تأثيره".

    وبعد 26 شهرًا من الغياب والانتكاسات التي عطلت مسيرته، يستعد بوجبا للعودة إلى أرض الملعب كلاعب كرة قدم مرة أخرى، حيث من المنتظر أن يرتدي القميص رقم 8 مساء السبت، في خطوة تُعد بداية جديدة لمسيرته مع موناكو وطموحاته المستقبلية.  

