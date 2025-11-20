بعد 800 يوم غياب .. نكسات بول بوجبا تنتهي وظهوره الأول مع موناكو أقرب من أي وقتٍ مضى

يقترب النجم الفرنسي بول بوجبا، من العودة إلى أجواء المنافسات الكروية بعد غياب تجاوز العامين، حيث تشير تقارير إلى أن نادي موناكو يستعد لإدراجه ضمن قائمة الفريق في المباراة المقبلة نهاية هذا الأسبوع.

ويبلغ بوجبا من العمر 32 عامًا، ولم يخض أي مواجهة رسمية منذ الثالث من سبتمبر عام 2023، حين شارك لدقائق معدودة في انتصار يوفنتوس على إمبولي بنتيجة (2-0)، وهي الظهور الأخير له بقميص الفريق الإيطالي قبل أن تدخل مسيرته مرحلة طويلة من الغموض وعدم اليقين.

عودة بوجبا المحتملة تثير اهتمام المتابعين، خاصة وأن اللاعب سبق أن مثّل أحد أبرز الأسماء في الكرة الأوروبية، قبل أن تتوقف مسيرته بشكل مفاجئ وتبتعد عن الأضواء لفترة طويلة.