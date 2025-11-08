Waleed Al FarrajWaleed Al Farraj
محمد سعيد

"هل تقبلون أسعار الهلال والنصر؟!" .. وليد الفراج يصارح جماهير الاتحاد بالحقيقة الغائبة في أزمة تذاكر مباراة الأهلي

تذاكر الديربي تفتح أبواب الجدل في مدرجات العميد..

صارح الإعلامي السعودي وليد الفراج، جماهير نادي الاتحاد بالحقيقة حول طريقة توزيع تذاكر مباريات فريقهم على مدار الموسم، وذلك بعد الشكاوى الكثيرة من أنصار العميد بشأن عدم توافر تذاكر لمباراة الفريق المرتقبة في ديربي جدة أمام الجار والغريم "الأهلي".

ويستضيف الاتحاد نظيره الأهلي، على ملعب الإنماء بجدة، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

وبعيدًا عن الأهمية التاريخية لمباراة الديربي في جدة بين الاتحاد والأهلي، إلا أن العميد ليس أمامه سوى الفوز باللقاء من أجل تصحيح مساره في بطولة دوري روشن، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة، متخلفًا عن الأهلي "السادس" برصيد 13 نقطة.

  • وليد الفراج يصارح جماهير الاتحاد بالحقيقة

    فيما يتعلق بشكاوى جماهير الاتحاد من عدم توفر تذاكر مباراة فريقها أمام الأهلي في دوري روشن، تحدث الإعلامي وليد الفراج، خلال برنامجه "أكشن مع وليد" على فضائية "MBC أكشن"، قائلًا: "جمهور الاتحاد لديه تحفظ على تذاكر مباراة فريقهم أمام الأهلي في ديربي جدة، حيث اشتكى أنصار العميد من عدم توافر التذاكر، واتهموا الإدارة ببيع التذاكر إلى الشركات الدعائية الكبرى، لكن هذه النقطة تحتاج إلى شرح وتوضيح".

    وأضاف الفراج: "جمهور الهلال والنصر يزعم دائمًا أن ازدحام ملعب الإنماء في المباريات، سببه كون تذاكر مباريات الاتحاد رخيصة حيث تبدأ من 35 و50 ريالًا، بينما في مباريات قطبي الرياض تبدأ الأسعار من 200 ريال، وهو عامل مؤثر بالفعل في الحضور الجماهيري".

    • إعلان
  • Ittihad fansGetty

    الاتحاد يخصص جزءًا من التذاكر للشركات

    أوضح وليد الفراج: "السبب وراء بيع إدارة الاتحاد تذاكر مباريات الفريق بأسعار رخيصة، هو أن الاتحاد باع من قبل جزءًا من تذاكر مبارياته لشركاته تسويقية وشركات الرعاية وبعض الشركات المتعاقد معها، وباع لهم التذاكر لموسم كامل، بأرقام ضخمة ليحدث توازن في الدخل، بحيث يخصص للجماهير 40 أو 45 ألف تذكرة بسعر منخفض، بينما يبيع 10 أو 15 ألف تذكرة بأسعار عالية لشركات تجارية".

    وتساءل الإعلامي السعودي: "هل جمهور الاتحاد مستعد يتقبل فكرة بيع تذاكر مباريات فريقه بـ200 ريال فيما فوق؟، أعتقد أنهم لن يتقبلوا ذلك، وهذا ما أردت توضيحه لجمهور الاتحاد حتى يدعم إدارة ناديه، لأن المبلغ الذي يتحصل عليه النادي من قيمة التذاكر التسويقية هي المعين في التعاقدات ومصاريف فريق كرة القدم، وتمثل جزءًا مهمًا من ميزانية النادي".

  • مشكلة أخرى تواجه الاتحاد أمام الأهلي

    يواجه الاتحاد مشكلة أخرى قبل مباراة الأهلي الحاسمة، حيث يفتقد إلى عدة لاعبين من قوامه الأساسي، بعدما تأكد غياب البرازيلي فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، عن مباراة الديربي أمام الأهلي، بسبب الإيقاف لمباراة واحدة، بقرار من لجنة الانضباط والأخلاق، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الخليج، بالجولة الماضية.

    ويغيب أيضًا، عن الديربي، المدافع سعد آل موسى، بعد تعرضه لإصابة قوية بكسر في الكاحل، خلال المشاركة في تدريبات الفريق، الأربعاء الماضي.

    ويفاضل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، بين ثلاثة أسماء لتعويض غياب آل موسى، وهم حسن كادش وسيميتش ومحمد برناوي.

    في المقابل، ينتظر مشاركة الثنائي كريم بنزيما وموسى ديابي، وجاهزيتهما لمباراة الديربي، بعد المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

  • Venezia v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    مسيرة الاتحاد مع كونسيساو

    ورغم ذلك، هناك حالة تفاؤل في صفوف العميد وتحديدًا منذ تولى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مطلع أكتوبر الماضي، خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

    واستهل كونسيساو مشواره مع العميد، بتعادل مع الفيحاء (1-1)، في المجمعة، ضمن دوري روشن، فيما حقق الاتحاد، انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة في أولى جولتين، ليقتنص ثلاث نقاط أمام مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة (4-1) في الجولة الثالثة.

    وعاد الاتحاد للدوري، ليتلقى خسارة في كلاسيكو الجولة السادسة، أمام الهلال، بنتيجة (0-2)، فيما وصف أسطورة النادي، محمد نور، المدرب كونسيساو بأنه يملك شخصية ويصنع نهجًا تكتيكيًا للفريق، بعد قراره الجدلي باستبعاد الحارس بريدراج رايكوفيتش من المواجهة.

    ونجح الاتحاد في الثأر من النصر، بعد هزيمتين في كأس السوبر ودوري روشن، ليتمكن حامل اللقب من إقصاء كريستيانو رونالدو ورفاقه من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز بنتيجة (2-1)، ليحجز العميد مقعدًا في ربع النهائي، ويضرب موعدًا مع الشباب.

    وفي الدمام، أثار الاتحاد قلق جماهيره، بعد التأخر برباعية الخليج، في مباراة شهدت أخطاء دفاعية فادحة، وطرد فابينيو، إلا أن كتيبة كونسيساو استعادت زمام الأمور في الشوط الثاني، لينجح في تسجيل 4 أهداف وإنهاء المباراة بنقطة التعادل.

    وتمكن الاتحاد من تحقيق انتصاره الثاني آسيويًا ضد الشارقة الإماراتي بنتيجة (3-0)، ليحيي آماله في المنافسة على مقعد مؤهل إلى الأدوار الإقصائية.