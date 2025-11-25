"لا أسمعه يتحدث إلا عندما يفوز بجائزة أو يريد عقدًا جديدًا" .. جيمي كاراجر يلوم محمد صلاح على صمته وقت محنة ليفربول!

وجّه أسطورة ليفربول جيمي كاراجر، انتقادًا جديدًا للنجم المصري محمد صلاح، معتبرًا أنه لم يقم بالدور المطلوب منه كنموذج يُحتذى به داخل الفريق، في ظل التراجع الواضح في أداء "الريدز" خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، أثنى كاراجر على القائد فيرجيل فان ديك، الذي ظهر أمام وسائل الإعلام مطالبًا زملاءه ببذل المزيد من الجهد وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس روح القيادة التي يحتاجها الفريق في المرحلة الحالية.

وأضاف نجم أنفيلد السابق أن صلاح، الذي كان واضحًا وصريحًا بشأن ملف عقده الموسم الماضي، لا ينبغي له أن يتجنب مسؤولياته الآن، بل عليه أن يكون في مقدمة اللاعبين الذين يقودون الفريق للخروج من أزمته.

