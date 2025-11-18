"الحملة بدأت ضدي ولست مندهشًا من قراره" .. جوان لابورتا يرد على انقلاب تشافي ويتغزل في مقصورة ريال مدريد!

أكد رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، أنه لم يتفاجأ بظهور المدرب السابق تشافي هيرنانديز، إلى جانب المرشح الرئاسي السابق فيكتور فونت خلال فعالية أقيمت يوم الإثنين، للإعلان عن ترشح الأخير المنافسة على مقعد رئيس النادي الكتالوني في الانتخابات التي تجرى في مارس 2026.
وأشار لابورتا إلى أن العلاقة السابقة بين الطرفين تجعل الأمر طبيعيًا، حيث أن هذا الارتباط ليس وليد اللحظة، إذ سبق أن اعتمد فونت في انتخابات 2021 على تشافي كشخصية محورية في مشروعه لإعادة تشكيل النموذج الرياضي للنادي، غير أن المدرب السابق فضّل حينها النأي بنفسه بسبب ارتباطه المحتمل بتولي تدريب الفريق خلفًا لرونالد كومان.