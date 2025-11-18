FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP
محمد سعيد

"الحملة بدأت ضدي ولست مندهشًا من قراره" .. جوان لابورتا يرد على انقلاب تشافي ويتغزل في مقصورة ريال مدريد!

رئيس برشلونة يتحدث عن العودة إلى "كامب نو" وتمثال ميسي

أكد رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، أنه لم يتفاجأ بظهور المدرب السابق تشافي هيرنانديز، إلى جانب المرشح الرئاسي السابق فيكتور فونت خلال فعالية أقيمت يوم الإثنين، للإعلان عن ترشح الأخير المنافسة على مقعد رئيس النادي الكتالوني في الانتخابات التي تجرى في مارس 2026.

وأشار لابورتا إلى أن العلاقة السابقة بين الطرفين تجعل الأمر طبيعيًا، حيث أن هذا الارتباط ليس وليد اللحظة، إذ سبق أن اعتمد فونت في انتخابات 2021 على تشافي كشخصية محورية في مشروعه لإعادة تشكيل النموذج الرياضي للنادي، غير أن المدرب السابق فضّل حينها النأي بنفسه بسبب ارتباطه المحتمل بتولي تدريب الفريق خلفًا لرونالد كومان.

  • فونت يطلق حملته بدعم علني من تشافي

    بدأ المشهد الانتخابي داخل نادي برشلونة يزداد سخونة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة بين مارس ومايو 2026، ففي يوم الإثنين، أعلن فيكتور فونت رسميًا إطلاق حملته الجديدة، وسط حضور لافت للنظر من شخصيات بارزة، كان أبرزها أسطورة النادي تشافي هيرنانديز الذي أعلن دعمه العلني لفونت.  

    وبعد أن ابتعد تشافي عن مقعد المدير الفني وتحرر من تضارب المصالح، فإن دعمه يعكس إعادة تحالف مع فونت، وهو ما قد يمنح الحملة دفعة قوية ويؤثر على ملامح السباق الانتخابي المقبل.  

    إلى جانب تشافي، حظي فونت بتأييد مجموعة من الشخصيات البارزة في مجتمع البلوجرانا، من بينهم الرئيس السابق للجنة الاقتصادية جاومي جوارديولا، والمديرون التنفيذيون السابقون إفاريست مورثا وأليكس بارباني، إضافة إلى أسماء وازنة في عالم الرياضة مثل جوردي بيرتوميو (يوروليج) ومانيل أرويو (دورنا).

    كما أعلن عدد من اللاعبين والمدربين السابقين دعمهم للمشروع، بينهم خولي لوبيز، جوردي رويرا، وجوان فيلا، فضلاً عن مجموعات من مشجعي برشلونة.  

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    لابورتا ليس مندهشًا من موقف تشافي

    قال لابورتا في مقابلة مع برنامج "EL MON" الذي يقدمه الإعلامي جوردي باستيه عبر "RAC1": "لم أتفاجأ بوجود تشافي هناك، فهو حر في القيام بما يشاء، ولا يثير دهشتي لأنه كانت له علاقة سابقة مع فيكتور فونت".

    ورفض رئيس برشلونة الدخول في مواجهة مباشرة مع فونت، مؤكدًا أن جميع جماهير النادي أحرار في اتخاذ ما يرونه الأفضل، وأضاف: "نحن ندير النادي ولسنا في حملة انتخابية. أرى أن الحملة بدأت بالفعل، لكنني أفضل ألا أتحدث عن ذلك حتى لا نبدو وكأننا نخوض حملة".

    كما شدد على ضرورة تقليل الضوضاء الانتخابية حتى لا تؤثر على الفريق، موضحًا أن موعد الانتخابات لم يُحدد بعد لكنه سيكون بين 15 مارس و15 يونيو، مع الحرص على أن يكون أقل تأثيرًا على اللاعبين.  

  • إلغاء شرط الضمان المالي

    في سياق آخر، أعلن لابورتا أن النادي سيلغي شرط الضمان المالي للرئيس المستقبلي، معتبرًا أن هذا الشرط كان "تمييزيًا ومثبطًا"، موضحًا أن الترشح سيظل مرتبطًا بجمع التوقيعات اللازمة، وهو ما يتيح المشاركة الديمقراطية.

    وأشار إلى أن الأمر قد يُراجع مستقبلًا عند تعديل النظام الأساسي، لكنه أكد أن الانتخابات المقبلة لن تتطلب ضمانًا ماليًا لتولي المنصب كما كان الحال سابقًا.

  • FBL-ESP-BARCELONAAFP

    العودة إلى "كامب نو" بعد التجديد

    بالانتقال إلى عودة الفريق إلى ملعب كامب نو، أبدى لابورتا سعادته الكبيرة بالعودة إلى الملعب التاريخي في مواجهة أتلتيك بيلباو، قائلًا: "إنها مباراة رائعة لافتتاح العودة إلى الملعب، وسنرى أسلوبين متشابهين مع لاعبين من مستوى عالٍ. أعرف أن لاعبينا سيكونون متحمسين للغاية، بدءًا من هانزي فليك".

    كما توجه لابورتا، بالشكر إلى مجلس الإدارة وموظفي النادي على جهودهم في إنجاز المشروع رغم أنه لم يكتمل بعد، مذكرًا بدور قسم جوان سنتيليس في العملية.

    وعن الجدل الإعلامي حول غياب لامين يامال عن المنتخب بسبب الإصابة، أبدى لابورتا استياءه من الانتقادات الموجهة للاعب الشاب مقارنة بحالات مشابهة مثل هويسين، قائلًا: "اعتدنا على ذلك، فعندما يحدث شيء للامين تخرج وسائل الإعلام بانتقادات لاذعة، بينما إذا حدث الأمر نفسه مع لاعب آخر بالكاد يُذكر".

  • تمثال ميسي والشعور داخل سانتياجو برنابيو

    كما تطرق الرئيس إلى مشروع تمثال ليونيل ميسي الذي أعلن عنه مؤخرًا، موضحًا أن النادي لم يتواصل بعد مع النجم الأرجنتيني بشأن المقترح، لكنه أكد أن العرض سيُقدم في الوقت المناسب.

    وفي ختام حديثه، أشار لابورتا إلى تجاربه في ملعب سانتياجو برنابيو بصفته رئيسًا لبرشلونة، قائلًا: "في مقصورة كبار الشخصيات هناك، يكونون دائمًا واثقين من الفوز، وعندما يحدث ذلك يكون شعورًا ممتعًا بالنسبة لمشجع برشلونة".

    وعلق: "أحيانًا أواجه تعليقات ساخرة، لكن إذا قال أحد شيئًا أرد عليه، وهو أمر محتمل وأجده مسليًا بعض الشيء. لقد التقيت بخمسة رؤساء لريال مدريد، وفلورنتينو بيريز دائمًا يتصرف بلباقة سواء فاز أو خسر، وهناك انسجام مؤسسي".

