Michael Di Chiaro و محمد سعيد

بعد ربط اسمه بالنصر وبرشلونة .. وكيل إديرسون يحدد سعرُا مغريًا لتحريره من أتالانتا!

إنتر ويوفنتوس في الصورة .. وقد يتقلص سعره إلى النصف!

في ليلة تألق أتالانتا أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن دوري أبطال أوروبا، كان للاعبه البرازيلي إديرسون بصمة واضحة بعدما وقع على الهدف الثاني لفريقه في استاد "دويتشه بانك"، مستثمرًا تمريرة رائعة من زميله لوكمان.

أداء اللاعب البرازيلي عكس حالة انتعاش جديدة يعيشها منذ وصول المدرب رافاييل بالادينو، ليعيد إلى الأذهان المستويات التي قدمها في فترات سابقة.

لكن خلف هذا التألق، برز جدل خارج الملعب بعدما كشف وكيله كوري، في تصريحات لبرنامج "لا كادينا سير"، عن إمكانية رحيل إديرسون عن بيرجامو، ملمحًا إلى أن سيناريو الانتقال قد يصبح واقعًا بالفعل مع حلول شهر يناير المقبل.  

  • السعر ينخفض إلى النصف!

    كشف وكيل إديرسون في حديثه لبرنامج "كادينا سير" أن أتالانتا كانت في وقت سابق تطلب مبلغًا يتراوح بين 60 و75 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، لكن مع اقتراب عقده من نهايته قد ينخفض السعر إلى النصف، ليصبح بين 30 و40 مليون يورو فقط.

    وأكد الوكيل أن إديرسون يعد من أبرز اللاعبين في مركزه على مستوى أوروبا، مشيرًا إلى امتلاكه إحصائيات مميزة تعكس قيمته الفنية.  

    وأضاف الوكيل: "أنا صديق لديكو ورئيس برشلونة، وأؤدي عملي دائمًا بأمانة. سأساعد النادي في أي صفقة ممكنة، لأنني أكن مشاعر خاصة جدًا تجاه برشلونة".  

  • متى ينتهي عقد إيدرسون مع أتالانتا؟

    وصل إديرسون إلى بيرجامو في صيف عام 2022، وقد وقع عقدًا لمدة خمس سنوات، لذلك سينتهي عقده مع الفريق الإيطالي في 30 يونيو 2027.

  • أين يمكن أن يذهب إيدرسون؟

    في حال قرر أتالانتا الموافقة على بيع لاعب وسطه، فلن تكون هناك ندرة في الراغبين بالتعاقد معه. 

    فيما يخص إيطاليا، فإن الاهتمام والإعجاب من جانب يوفنتوس وإنتر يعود لفترة طويلة، وستعتبر الأندية البرازيلية أن ملف اللاعب يمثل إضافة على أعلى مستوى سواء بالنسبة لـ"البيانكونيري" أو "النيرازوري".

    وفي السعودية أيضًا هناك اهتمام قوي باللاعب البرازيلي، حيث كشف مصدر خاص لموقع "365Scores" مساء أمس الجمعة، عن ترحيب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني للنصر؛ بالتعاقد مع إيدرسون دوس سانتوس، متوسط ميدان نادي أتالانتا الإيطالي.
    المصدر أعلن أن مسؤولي النصر، سيحاولون حسم صفقة إيدرسون في الفترة القادمة؛ حيث أنهم إذا نجحوا في هذا الأمر، سيسجلون اللاعب في قائمة الفريق الأول بدلًا من الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس.

