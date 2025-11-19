LIonel Messi BarcelonaGetty Images
محمد سعيد

"سأبقى في ميامي لسنوات ولكن!" .. ميسي يتأثر بتكريم جماهير برشلونة ويطلق وعدًا صريحًا بالعودة!

زيارة "كامب نو" زادت الحنين في قلب ميسي..

شهد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة ولاعب إنتر ميامي الحالي، لحظة مؤثرة بعد أن تلقى جائزة من جماهير البارسا، أكدت مكانته كأكثر لاعب محبوب في تاريخ النادي الكتالوني.

التكريم جاء ضمن حفل "جالا فالوريس" السنوي الذي تنظمه صحيفة "سبورت" الإسبانية، حيث سافر مدير الصحيفة يوهان فيهيلس إلى الولايات المتحدة لتسليم الجائزة لميسي في ميامي، حيث يستعد مع فريقه إنتر ميامي لخوض مباراة مصيرية أمام سينسيناتي، ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS).

  • زيارة "كامب نو" تجدد الحنين في قلب ميسي

    قبل أيام قليلة، كان ميسي قد زار ملعب "كامب نو" الذي يخضع حاليًا لأعمال تجديد واسعة، ليستعيد ذكريات مسيرته الطويلة مع برشلونة.

    هذه الزيارة زادت من حالة الحنين التي ظهرت جليًا في كلماته عقب استلام الجائزة، حيث عرضت عليه رسائل محبة من الجماهير، ليعبر عن امتنانه العميق قائلًا: "إنه أمر مميز للغاية لما يعنيه، ولأنه يأتي من جماهير برشلونة".

    وأضاف: "عشنا معًا الكثير من اللحظات، الجيدة والصعبة، على مدار سنوات طويلة. هذا النادي هو بيتي ومكاني وشعبي. كنت أتمنى أن أقضي كامل مسيرتي هنا دون أن ألعب لأي نادٍ آخر في أوروبا".

  • messi barcelona(C)Getty images

    ماذا قال ميسي عن العودة إلى برشلونة؟

    تابع ميسي حديثه متأثرًا: "للأسف، الأمور سارت بشكل مختلف، لكن الذكريات ستبقى مدى الحياة. اضطررت للرحيل في عام استثنائي دون جماهير، لكن تبقى أجمل الذكريات بفضل الجميع في برشلونة. شكراً لكم جميعًا، وكل الحب لكم".

    وفي ختام حديثه، أطلق وعدًا صريحًا بالعودة، وإن لم يكن كلاعب، حيث قال: "سأعود لأكون حاضرًا في الملعب، مشجعًا للفريق والنادي. سأبقى هنا في ميامي لبضع سنوات أخرى، لكننا سنعود إلى برشلونة لأنها بيتي ومكاني. أفتقدها كثيرًا".

  • ميسي يشعل الأجواء بحديثه المؤثر

    بهذا التصريح، أعاد ميسي إشعال مشاعر جماهير برشلونة التي لا تزال تعتبره رمزًا أبديًا للنادي، مؤكدًا أن علاقته بالمدينة والنادي ستظل مستمرة حتى بعد نهاية مسيرته الكروية.

    وكان ميسي الفائز بثماني جوائز في الكرة الذهبية، قد وقع عقدًا جديدًا في جنوب فلوريدا حتى عام 2028، ومع ذلك، فقد وافق نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في الماضي على إعارات قصيرة الأجل، حيث لعب ديفيد بيكهام مرتين مع ميلان بينما كان مسجلاً في لوس أنجلوس جالاكسي، وتيري هنري عاد لفترة وجيزة إلى آرسنال عندما كان مرتبطاً بنيويورك ريد بولز، وقد تم اقتراح أن يسير ميسي على نفس النهج.

    إلا أن رئيس البلوجرانا جوان لابورتا، قد تحدث عن شائعات العودة، قائلًا: "من منطلق الاحترام الشديد لميسي والمحترفين في النادي وبرشلونة وأعضاء نادي برشلونة، أعتقد أنه من غير المناسب الآن أن أقوم بتكهنات غير واقعية، ولا أعتقد أنها عادلة".

    وتابع حديثه عن ترتيب مباراة ودية أو استعراضية لميسي: "لم تنته الأمور بالطريقة التي كنا نرغب بها .. إذا كان هذا التكريم يمكن أن يعوض بطريقة ما عما لم يتم، أعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا. سيكون من الصواب أن يحصل على أفضل تكريم [مباراة] في العالم، وسيكون من الرائع أن يكون ذلك هنا، أمام 105 آلاف مشجع".

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-PRESSERAFP

    برشلونة يخطط لإقامة تمثال لكسر الرقم القياسي

    كما كشف لابورتا أن برشلونة يخطط لتخليد ذكرى ميسي بتمثال خارج ملعب كامب نو، بحيث يقف هذا التمثال جنبًا إلى جنب مع التماثيل التي تكرم إنجازات يوهان كرويف ولازلو كوبالا.

    وتُعد فكرة إقامة تمثال لميسي في "كامب نو" خطوة رمزية تحمل دلالات عميقة، فهي لا تكرّم فقط إنجازاته الرياضية، بل تعيد ترميم العلاقة العاطفية بين اللاعب والنادي، وتمنح الجماهير فرصة لتكريم أسطورتهم كما يليق بتاريخ حافل بالبطولات واللحظات الخالدة.

    وقال لابورتا في هذا الشأن: "ليونيل ميسي يجب أن يكون له تمثال في كامب نو. إذا كان لكرويف وكوبالا تماثيل، فإن من العدل أن يكون لميسي أيضًا، فهو أحد أكثر اللاعبين رمزية في تاريخ النادي".

    وأضاف رئيس برشلونة أن الإدارة تعمل بالفعل على هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب موافقة عائلة ميسي قبل المضي قدمًا في التنفيذ، وقال: "نحن نعمل على ذلك، لكن العائلة يجب أن توافق. سنعرض التمثال بمجرد الانتهاء من التصميم".

    وبالفعل، يأمل برشلونة في إقامة تكريم لميسي بمجرد اكتمال أعمال تجديد الملعب القديم الشهير للنادي أخيرًا، حيث لم يُمنح النجم الأرجنتيني الفرصة ليودع جماهير برشلونة بشكل صحيح عندما غادر على عجل إلى باريس سان جيرمان في عام 2021 بعد أن عجز الكتالونيون عن تمويل عقد جديد للنجم الكبير.

    خاض ميسي 778 مباراة مع برشلونة، وسجل 672 هدفًا - ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي. ساعدهم في الفوز بـ 10 ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وهو الآن اللاعب الأكثر تكريمًا في التاريخ بـ 46 لقبًا كبيرًا باسمه.

