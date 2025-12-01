رد على مقولة "النادي المُدلل" بالدليل! .. ياسر القحطاني يوجه رسالة إلى المشككين في نزاهة الهلال

وشهد الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 تحديدًا؛ صراعًا شرسًا بين المنتمين إلى عملاقي الرياض الهلال والنصر، بشأن الجدولة.

ويرى الهلاليون أن اتحاد الكرة السعودي ساعد النصر، في جدولة الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك من خلال وضع مباريات سهلة له في بداية مسابقة دوري روشن للمحترفين، عكس منافسيه.

وحسب هؤلاء؛ فإن لعب الفريق النصراوي مباريات سهلة في بداية الموسم، جعله يحقق سلسلة من الفوز المتتالي في ظل عدم جاهزية المنافسين.

أما النصراويون فقد ردوا على هذه الاتهامات؛ بأن الهلال طول تاريخه مع عالم الساحرة المستديرة، يحصل على تسهيلات من اتحاد الكرة السعودي ولجانه، بخصوص القرعة والجدولة.

ولذلك.. توقع البعض أن تتواصل هذه التسهيلات، قبل قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي؛ بمقابلة الهلال لنظيره الخلود.

إلا أن القرعة أسفرت عن وقوع الهلال ضد الأهلي؛ وهو الأمر الذي دفع أسطورة النادي السابق ياسر القحطاني للخروج بمقطع الفيديو، سالف الذكر.