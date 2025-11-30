Waleed Al-Faraj Nassrsocial gfx/ Getty Images
أحمد رفعت

فيديو | مسعينًا باللهجة المصري للدفاع عن الهلال .. وليد الفراج يتهكم على مشجع نصراوي: فريقك خارج كأس الملك!

موقف غريب من الفراج مع مشجع نصراوي

استعان الإعلامي وليد الفراج باللهجة المصرية، وتهكم على أحد المشجعين النصراويين، من أجل الدفاع عن نادي الهلال، وذلك بعد تعليقه بشأن أداء الزعيم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على الفتح برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب المملكة أرينا.

  • ماذا فعل وليد الفراج؟

    المشجع النصراوي أرسل برسالة إلى برنامج "أكشن مع وليد" عبر تويتر، قال فيها: "قل لعبد العزيز الزلال لا يفرح، إنزاجي لم يواجه فريقًا قويًا حتى الآن، وسيتكرر سيناريو العام الماضي، ويخرج الهلال من كأس الملك أمام الاتحاد، ويخرج أيضًا من النخبة أمام الأهلي".

    الفراج مقدم البرنامج رد عليه: "هو السؤال الذي يطرح نفسه، أنا أعرف الفريق الذي يشجعه، ما دخل في الأمر، فريقك خرج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين".

    وأضاف: "عليك بالجلوس في جانب والصمت، وكما يقول إخواننا المصريين: "اقعد في حتة ناشفة" حتى نعود إلى مسابقة دوري روشن، ليس لك دخلًا بهذه القصص".

    رد الفراج أثار استياء جمهور النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تهكم على المشجع الذي كان يوجه رسالة إلى الإعلامي عبد العزيز الزلال محلل البرنامج.

  • FBL-KSA-NASSR-KHALEEJAFP

    النصر يودع كأس خادم الحرمين على يد الاتحاد

    ودّع نادي النصر منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الاتحاد، بعدما سقط بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأول بارك" ضمن دور ربع النهائي.

    وافتتح الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15، قبل أن يعادل البرازيلي أنجيلو للنصر في الدقيقة 30، مما منح المباراة توازنًا مؤقتًا وسط أجواء حماسية على أرض الملعب.

    وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة من الوقت بدل الضائع، خطف الجزائري حسام عوار هدف الفوز للاتحاد، ليقلب الطاولة على أصحاب الأرض ويمنح فريقه الأفضلية قبل انطلاق الشوط الثاني.

    رغم تعرض الاتحاد لانتكاسة بخسارة لاعبه أحمد الجليدان بعد طرده في الدقيقة 49، خاض الفريق بقية اللقاء بعشرة لاعبين فقط، لكنه نجح في الصمود والحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضمن تأهله إلى نصف النهائي.

    بهذه النتيجة، تكبد النصر أول خسارة له هذا الموسم، والتي كانت كفيلة بإقصائه من البطولة، ليخسر رفقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة الاستمرار في الدفاع عن ألقابهم المحلية.

    على الجانب الآخر، يواصل الاتحاد رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة، بعد تتويجه بالنسخة الماضية إثر الفوز على القادسية بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، مؤكدًا بذلك أن "العميد" ما زال قوة صعبة داخل كأس خادم الحرمين الشريفين.

  • الهلال يصل لنصف نهائي كأس الملك

    واصل نادي الهلال عروضه القوية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على الفتح بنتيجة 4-1 في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت مساء السبت على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض، ليؤكد الأزرق أنه لا يزال أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

    وبدأ الهلال المباراة بقوة هجومية كبيرة، حيث افتتح البرازيلي مالكوم التسجيل عند الدقيقة 21، مستغلًا التنظيم المتميز للفريق وسيطرته على وسط الملعب. وبعد مرور دقيقتين فقط، عزز البرتغالي روبن نيفيز التقدم بتسجيل الهدف الثاني، ليؤكد تفوق الهلال على جميع خطوط الفتح منذ البداية.

    وفي الدقيقة 35، عاد حسان تمبكتي إلى التسجيل بعد تعافيه من الإصابة، مسجّلًا الهدف الثالث ومضاعفًا الفارق قبل نهاية الشوط الأول، في حين واصل البرازيلي ماركوس ليوناردو حضوره الهجومي المميز وسجل الهدف الرابع للهلال مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 49. أما هدف الفتح الوحيد فجاء عبر اللاعب الأرجنتيني ماتياس فارجاس، ليقلل الفارق دون أن يهدد استقرار النتيجة.

    وبعد حسم النتيجة بشكل كبير، أجرى المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عدة تغييرات تكتيكية لمنح بعض اللاعبين الاحتياطيين دقائق مهمة، حيث أشرك محمد كنو وعلي لاجامي وعبد الكريم دارسي في آخر ربع ساعة من المباراة، مع الحفاظ على السيطرة الهلالية على المباراة.

    وبهذا الانتصار، أصبح الهلال ثالث الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد الخلود الذي تجاوز الخليج بنتيجة مثيرة 4-3، والأهلي الذي تأهل على حساب القادسية بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، ليبقى صراع المربع الذهبي مفتوحًا وسط إثارة كبيرة.

  • ما القادم لنادي الهلال؟

    يستعد نادي الهلال لقضاء فترة راحة قصيرة في الأيام المقبلة، تمنح اللاعبين فرصة ثمينة لإعادة شحن طاقاتهم بعد ضغط المباريات الكثيف الذي خاضه الفريق محليًا وقاريًا خلال الأسابيع الماضية.

    ويأتي هذا التوقف نتيجة تعليق المنافسات بسبب بطولة كأس العرب في قطر الشهر المقبل، وهو ما يوفر للجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاجي فرصة لإجراء تقييم شامل لأداء الفريق، ومراجعة الجوانب التكتيكية والفنية، فضلاً عن معالجة أي نقاط ضعف ظهرت في المباريات السابقة قبل العودة إلى أجواء المنافسة الشرسة.

    ومن المنتظر أن يستأنف الهلال نشاطه بمواجهة قوية أمام التعاون يوم 19 ديسمبر، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. هذه المباراة تُعد مفصلية للفريق، إذ يطمح من خلالها الهلال للحفاظ على صدارته لجدول الترتيب وتعزيز تقدمه على منافسيه.

    وبعدها بخمسة أيام، سيخوض الهلال اختبارًا قاريًا آخر حين يواجه الشارقة الإماراتي يوم 22 ديسمبر، في مباراة حاسمة على الأراضي الإماراتية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. 

    وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة للفريق، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، وتؤكد استمرارية هيمنته على الساحة القارية.

    وبالتالي، تمثل الفترة المقبلة فرصة مثالية للهلال لدمج فترة الاستراحة مع استعداد مكثف، وضبط التشكيلة والاستراتيجية، قبل سلسلة من المباريات المصيرية التي سيخوضها الفريق على المستويين المحلي والقاري.