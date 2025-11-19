"مرحلة سالم الدوسري انتهت وشكرًا له على الأهداف والبراويز" .. انتقاد لاذع لمسيرة نجم الهلال وتكريمه مع المنتخب السعودي

خاض نجم الهلال مساء أمس مباراته الـ100 مع المنتخب السعودي، ولكن الليلة لم تكن سعيدة كما تمنى، إذ خسر الأخضر أمام الجزائر وديًا بهدفين نظيفين بعد أداء لم ينل رضا الجمهور والإعلام.

وحرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تكريم الدوسري ومنحه قميصًا خاصًا يحمل الرقم 100 ليقف جنبًا إلى جنب عدد من الأساطير الذين حققوا هذا الإنجاز وعلى رأسهم محمد الدعيع وأحمد الدوخي وياسر القحطاني وحسين عبد الغني وماجد عبدالله ومحمد عبد الجواد وسامي الجابر.

المنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد اختتم بمواجهة الجزائر الودية معسكره الإعدادي الذي أقامه في مدينة جدة على مدار الأيام العشرة الأخيرة استعدادًا للمشاركة في كأس العرب، والتي ستقام في قطر خلال الفترة من الأول حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.

وتخلل المعسكر مباراة ودية أخرى انتهت بفوز المنتخب السعودي على كوت ديفوار بهدف نظيف سجله صالح أبو الشامات.