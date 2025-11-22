هاري كين ضد فرايبورج | بين الخبرة وأنانية توخيل وكومباني .. بايرن ميونخ سيعاني من عيون برشلونة ونصيحة الريال!

"مقاتل مرهق" .. ذلك كان حال الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في ليلة الفوز العريض مع فرايبورج بنتيجة (6-2)، والمُقامة على ملعب أليانز آرينا، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الألماني "بموسم 2025-2026".

وتقدم فرايبورج بهدفين عن طريق يويتو سوزوكي ويوهان مانزامبي في الدقيقتين 12 و17، فيما رد البايرن بسداسية لينارد كارل ومايكل أوليس "هدفين" وأوبيميكانو وهاري كين ونيكولاس جاكسون في الدقائق 22 و45+2 و55 و60 و78 و84 من عمر المباراة.

وعاد بايرن ميونخ لطريق الانتصارات، بعد تعادله في المواجهة الماضية أمام أونيون برلين، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، محافظًا على صدارة البوندسليجا، بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 13 نقطة، في المركز العاشر.