علي سمير

خاطر بإصابته ورفض النصيحة.. نيمار يرتدي ثوب البطل لإنقاذ سانتوس ويوجه رسالة إلى أنشيلوتي بـ"قدم واحدة"

مستوى مبهر من النجم البرازيلي

على مدار مسيرته الكروية، امتلك نيمار الكثير من الصفات، لم يكن أبرزها الشجاعة، حيث اعتاد اللاعب على البقاء في منطقة الراحة وعدم تحدي نفسه بالشكل الكافي منذ الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان في 2017.

ويبدو أن البرازيلي اتجه إلى تغيير ذلك الآن بعد كل هذه السنوات، نيمار قرر اللعب وهو مصابًا، طمحًا في إنقاذ نفسه والمساهمة في خروج سانتوس من دائرة الهبوط التي تطارده.

وبالفعل، نيمار سجل هدفًا وصنع آخر، ليساهم في انتصار سانتوس بثلاثية نظيفة على ضيفه سبورت ريسيفي، في المواجهة التي جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

  • Santos v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    ظهور غير متوقع

    في الحقيقة لم يتوقع أحد أن يلعب نيمار هذه المباراة من الأساس، بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول معاناته من إصابة جديدة في الركبة، والتأكيدات حول غيابه عن الملاعب حتى نهاية عام 2025.

    فويفودا مدرب سانتوس قال للصحفيين بعد التعادل مع إنترناسيونال 1/1، إن الخطة هي تواجد نيمار أمام سبورت ريسيفي، وأن وجوده سيكون حاسمًا لفريقه الجولات الثلاث الأخيرة من أجل تفادي شبح الهبوط.

    المدرب قال في حديثه:"علي مناقشة الأمر معه، سأحترم قراراته بكل تأكيد، لكنه يريد دائمًا أن يكون موجودًا معنا، شعر بعدم راحة في الركبة قبل مباراة ميراسول، ولكننا نحتاجه لأنه قائدنا في الملعب".

    وعلى الجانب الآخر قالت صحيفة "جلوبو إسبورتي" إن نيمار تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، مما يبعده عن الملاعب لما تبقى من عام 2025، لتأتي المفاجأة بمشاركته اليوم رغم مشاكله البدنية.

    وأفادت تقارير أخرى أن الجهاز الطبي نصح نيمار بعدم خوض هذه المباراة، لأن ذلك يعرضه لانتكاسة تعني غيابه لفترة أطول عن الملاعب.

    عدم الاستماع إلى النصائح، لطالما كانت صفة سيئة في نيمار، ولكن هذه المرة تختلف كثيرًا، لأن النصيحة كانت ستمنعه من هذه الليلة التي استعاد فيها بريقه، لذلك فقد أصاب عندما رفض الاستسلام!

    ربما لم تكن إصابته بهذا السوء مثلما قالت الصحيفة، ولكن بكل تأكيد صاحب الـ33 سنة لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، وقام بتحدي نفسه واللعب رغم سوء حالته لإنقاذ سانتوس، وقد كان!

  • neymar(C)Getty Images

    أخيرًا .. نيمار يلعب دور البطل

    بعد البقاء في الظل لفترة طويلة، قرر نيمار ارتداء ثوب البطل مع سانتوس، ليخرج من الهامش ويظهر متصدرًا المشهد يقود فريقه للانتصار على ضيفه، في مشهد قد يكون سببًا في هروب فريقه من الهبوط.

    أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل في الدقيقة 25 من عمر المباراة، عندما انطلق نيمار مستلمًا تمريرة زميله جيليرمي في هجمة مرتدة، واتجه إلى المراوغة نحو عمق الملعب، مسددًا كرة أرضية قوية تخطت الحارس جابرييل فاسكونسيلوس.

    وبعدها لعبت النيران الصديقة دورًا في صحوة سانتوس، حيث سجل لوكاس كال لاعب الفريق الخصم هدفًا ذاتيًا في مرماه، بلعب الكرة عن طريق الخطأ في شباكه ليضيف الهدف الثاني.

    وفي لقطة أخرى، ظهر نيمار من جديد، بعدما ساعد زميله جواو شميدت على تسجيل الهدف الثالث من كرة رأسية، بسبب ركلة ركنية نفذها نجم باريس سان جيرمان والهلال وبرشلونة السابق.

    المباراة تعكس لنا الفارق الكبير عندما يكون نيمار حاضرًا، ليس بجسده فقط، بل بروحه أيضًا، حيث أظهر حالة من الإصرار على إنقاذ سانتوس، بدلًا من الاستسلام لآلام الإصابة، حتى لو كان ذلك على حساب معاناته من انتكاسة أخرى.

    صاحب الـ33 سنة كان رجل المباراة واللاعب الأكثر تأثيرًا بلا منازع، حيث سجل وصنع ولعب 4 تمريرات هامة في مناطق الخصم، ووصلت دقة التمرير لديه إلى نسبة 76%، بمجموع 28 تمريرة صحيحة من أصل 37.

    وسدد نيمار 7 كرات منها 3 على المرمى، ولمس الكرة 60 مرة، وقام بـ3 مراوغات ونجح فيها، وفقد الاستحواذ على الكرة 16 مرة، وقام بالمساهمة الدفاعية باستخلاص واحد واسترجاع للكرة، وفاز بـ4 التحامات أرضية من أصل 5.

  • Santos v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    المعركة ليست سهلة

    نيمار خرج قائلًا للصحفيين بعد المباراة:"المعركة صعبة للغاية ضد الهبوط، لم نكن نريد الوصول إلى هذه المرحلة، لكن الأمر يعتمد علينا الآن، ربما يكون فارق الأهداف حاسمًا، مما يجعل الانتصار بثلاثية نظيفة أكثر أهمية".

    وأما عن مشكلة الركبة التي أبعدته عن مباراة إنترناسيونال:"الأمور ليست على ما يُرام بالنسبة لنا حاليًا، اتخذت قرار مشاركتي الليلة بشكل داخلي مع الجهازين الفني والطبي، لم أخالف تعليمات الأطباء، ولم أعرض مسيرتي للخطر".

    وتابع البرازيلي:"كل ما خاولت فعله اليوم هو اتخاذ القرار الأفضل الذي يساعدني ويساهم في خروج فريقي فائزًا".

    نيمار نفى المخاطرة، ولكن ما هو واضحًا أنه فعل ذلك بالفعل، لأن النسخة التي نعرفها عنه مع الهلال أو باريس، لما قررت أن تظهر في ظل المعاناة من إصابة ليست بسيطة، وربما كان سيحصل على إجازة للاسترخاء والراحة، تاركًا زملائه يحاربون وحدهم.

    وبهذا الانتصار، يحتل سانتوس المركز الخامس عشر بالدوري البرازيلي المُكون من 20 فريقًا، وفي رصيده 41 نقطة متقدمًا بنقطتين عن منطقة الهبوط، ولا يزال أمامه مباراتين من أجل ضمان البقاء بشكل رسمي، في الوقت الذي هبط فيه سبورت بالمركز، حيث يحتل المركز الأخير بانتصارين فقط من 36 مباراة.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    رسالة واضحة إلى أنشيلوتي

    بالنظر إلى أرقام نيمار سنجد أنه من المستحيل أن تخص لاعبًا يعاني من إصابة ولعب بـ"قدم واحدة"، ولكن الأمور واضحة، صاحب الـ33 سنة قرر تحدي نفسه وكذلك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حتى يتم اختياره ضمن قائمة المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026.

    أنشيلوتي سبق أن خرج ليقول إنه لا يشك في موهبة نيمار بأي شكل من الأشكال، وأنه لا يمانع الاعتماد عليه في مركز ليس بحاجة إلى جهد بدني مكثف، مثل الرقم 10 خلف المهاجمين، ولكن عليه أن يكون في حالة بدنية جيدة، بعد سلسلة من الإصابات والانتكاسات التي أثرت على مسيرته.

    بظهوره اليوم لإنقاذ فريقه من الهبوط وهو ليس في أفضل حالاته، بل لعبه دور البطولة وتسجيله هدفًا وصناعة آخر ليكون رجل المباراة دون منازع، فمن الواضح أن نيمار بعث لأنشيلوتي برسالة "أنا جاهز لمساعدة السيليساو، ويمكنني اللعب حتى ولو كنت مصابًا".

    نيمار تم استبعاده من قوائم أنشيلوتي منذ توليه منصب البرازيل، وبدت الأمور تسير في اتجاه عدم ذهابه المونديال، ولكن ما حدث أمام سبورت ريسيفي، قد يكون نقطة تحول تعطيه قبلة الحياة وفرصة أخيرة للظهور في المونديال، بشرط أن يتخذ القرار الأنسب لمسيرته عندما ينتهي عقده مع سانتوس في 31 ديسمبر القادم.