خاطر بإصابته ورفض النصيحة.. نيمار يرتدي ثوب البطل لإنقاذ سانتوس ويوجه رسالة إلى أنشيلوتي بـ"قدم واحدة"

في الحقيقة لم يتوقع أحد أن يلعب نيمار هذه المباراة من الأساس، بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول معاناته من إصابة جديدة في الركبة، والتأكيدات حول غيابه عن الملاعب حتى نهاية عام 2025.

فويفودا مدرب سانتوس قال للصحفيين بعد التعادل مع إنترناسيونال 1/1، إن الخطة هي تواجد نيمار أمام سبورت ريسيفي، وأن وجوده سيكون حاسمًا لفريقه الجولات الثلاث الأخيرة من أجل تفادي شبح الهبوط.

المدرب قال في حديثه:"علي مناقشة الأمر معه، سأحترم قراراته بكل تأكيد، لكنه يريد دائمًا أن يكون موجودًا معنا، شعر بعدم راحة في الركبة قبل مباراة ميراسول، ولكننا نحتاجه لأنه قائدنا في الملعب".

وعلى الجانب الآخر قالت صحيفة "جلوبو إسبورتي" إن نيمار تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، مما يبعده عن الملاعب لما تبقى من عام 2025، لتأتي المفاجأة بمشاركته اليوم رغم مشاكله البدنية.

وأفادت تقارير أخرى أن الجهاز الطبي نصح نيمار بعدم خوض هذه المباراة، لأن ذلك يعرضه لانتكاسة تعني غيابه لفترة أطول عن الملاعب.

عدم الاستماع إلى النصائح، لطالما كانت صفة سيئة في نيمار، ولكن هذه المرة تختلف كثيرًا، لأن النصيحة كانت ستمنعه من هذه الليلة التي استعاد فيها بريقه، لذلك فقد أصاب عندما رفض الاستسلام!

ربما لم تكن إصابته بهذا السوء مثلما قالت الصحيفة، ولكن بكل تأكيد صاحب الـ33 سنة لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، وقام بتحدي نفسه واللعب رغم سوء حالته لإنقاذ سانتوس، وقد كان!