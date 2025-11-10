تفاجأ نيمار بخروجه في وقت متأخر من المباراة الأخيرة التي خسرها سانتوس، وتساءل اللاعب الدولي البرازيلي عن سبب رفع رقمه. كان صانع الألعاب المخضرم محبطًا للغاية لخروجه من الملعب، لدرجة أنه رفض البقاء على مقاعد البدلاء ومشاهدة بقية المباراة، وانسحب سريعًا إلى غرفة الملابس قبل صافرة النهاية.
فيديو| خسارة جديدة لسانتوس .. نيمار يُصاب بالصدمة ويتخذ رد فعل غاضب بعد تغييره خلال مواجهة فلامنجو
خسارة جديدة لسانتوس
كان سانتوس بحاجة إلى مصدر إلهام في المباراة الحاسمة ضد فلامنجو. كان الفريق متأخراً بثلاثة أهداف مع بقاء ست دقائق فقط على نهاية المباراة، وفي تلك اللحظة تم استبدال نيمار. وحل محله لاعب الوسط الأرجنتيني بنجامين رولهايزر.
تمكن سانتوس من تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يستطع تعويض الفارق الكبير. هذه الخسارة المحبطة أمام غريمه اللدود تعني أن نيمار وزملاؤه سيبقون في منطقة الهبوط بعد 32 مباراة، برصيد 33 نقطة فقط. هم الآن على بعد نقطتين من منطقة الأمان.
شاهد كيف أصيب نيمار بالذهول بعد استبداله في فريق سانتوس
ما قاله نيمار لمدرب سانتوس بعد استبداله
سيحتاج نيمار إلى رفع مستوى أدائه إذا أراد سانتوس الخروج من منطقة الهبوط، حيث عانى اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا من موسم آخر مليء بالإصابات. وهو يرى أنه يمكنه تقديم مساهمة حاسمة، حيث لم تكن قدراته الإبداعية موضع شك أبدًا.
وكانت تلك المهارات هي التي جعلته يشعر بالدهشة قليلاً عندما تم استبداله في مباراة فلامنجو. وبينما كان يتجه نحو مقاعد البدلاء، التقطت الكاميرات نيمار وهو يقول في اتجاه مدرب سانتوس خوان بابلو فوجفودا: "هل ستستبدلني؟" كان يبتسم، لكنه كان من الواضح أنه غير راضٍ عن ذلك.
- Getty
انتهاء العقد وحلم كأس العالم: إعادة لم شمل ميسي
تحدث نيمار لفترة وجيزة مع اثنين من أعضاء فريق تدريب سانتوس قبل أن يتوجه إلى النفق. كان المهاجم قد أنهى التزاماته الإعلامية في الشوط الأول، حيث انتقد مرة أخرى الحكام البرازيليين. وقال عن آخر حكم واجهه: "بالإضافة إلى سوء أدائه، مع كامل احترامي، فهو متعجرف".
تبقى لفريق سانتوس ست مباريات في هذا الموسم، حتى 7 ديسمبر. عندها، سينتهي عقد نيمار مع النادي الذي نشأ فيه. مع اقتراب كأس العالم الصيف المقبل، وفي ظل صراعه للعودة إلى منتخب البرازيل تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، هناك توقعات بأن نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق قد يلتقي بصديقه المقرب ليونيل ميسي في فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.