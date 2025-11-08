Getty
ليس نيكو باز .. نجم كومو يتمنى العودة إلى ريال مدريد والتدرب تحت قيادة تشابي ألونسو
رامون يتألق في كومو بعد رحيله عن مدريد
رامون، خريج أكاديمية لا فابريكا الشهيرة التابعة لريال مدريد، صعد عبر صفوف الشباب قبل أن يستدعيه كارلو أنشيلوتي، وشارك في ثلاث مباريات في الدوري الإسباني ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-25. دفع كومو 2.5 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب بعد أن اتصل به المدرب فابريجاس وأقنعه بأن النادي هو المكان المثالي لمواصلة مسيرته. على الرغم من بيعه إلى كومو، احتفظ ريال مدريد بخيار إعادة شراء المدافع.
في الموسم الحالي 2025-26، شارك رامون في ثماني مباريات من أصل 10 مباريات في الدوري الإيطالي، وكان أساسيًا في سبع منها. في نهاية الأسبوع الماضي، تألق اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في الدفاع عندما تعادل كومو مع حامل اللقب نابولي بدون أهداف. على الرغم من بدايته المشرقة في إيطاليا، ألمح إلى أنه لا يزال يفكر في العودة إلى ريال مدريد في المستقبل.
- Getty Images Sport
"أنا أسعى جاهداً للوصول إلى مستوى ريال مدريد"
وفي حديثه لصحيفة AS، قال رامون: "أنا أسعى جاهداً للوصول إلى 'مستوى ريال مدريد'، وهو أعلى مستوى. أنا سعيد للغاية هنا، وأقوم بما عليّ القيام به. وفي المستقبل، سنرى".
يتذكر رامون المرة الأولى التي التقى فيها بمدرب ريال مدريد الحالي تشابي ألونسو، وقال: "أتذكر تمامًا عندما دخل غرفة الملابس. كانت المرة الأولى التي ألتقي فيها بأسطورة كرة القدم مثل تشابي! كان الأمر مذهلاً. كان يحب الروندو، والمباريات الصغيرة، وكان دائمًا يشارك. وفريقه كان يفوز دائمًا! لم يفقد مهارته في التسديد من مسافات بعيدة (يضحك). ليس كثيرًا، لأنه كان بالفعل الفريق الأول. لكنني كنت متحمسًا جدًا؛ رأيت تقدمي. كان الأمر كأن الدائرة قد اكتملت".
عندما سُئل عما إذا كان اللاعب ألونسو مشابهًا للمدرب الإسباني، أضاف رامون: "نعم، على الرغم من أننا كنا مجرد أطفال. لقد شكلنا كأشخاص. غرس فينا قيمًا مثل التواضع والعمل الجاد والجهد. لكنه كان يطالب بالضغط العالي والتنظيم الجيد والشخصية على الكرة. طلب منا أن نلعب من الخلف. يشبه إلى حد ما ما يحاول فريق ريال مدريد فعله".
كيف انضم رامون إلى كومو
وفي حديثه عن انتقاله إلى إيطاليا، قال رامون في وقت سابق لشبكة سكاي إيطاليا: "تفاهمت مع سيسك على الفور. المشروع طموح؛ وجدت بيئة مثالية والعديد من الأصدقاء في الفريق بالفعل. بدأت على الفور بمباراتين كلاعب أساسي ولم أكن لأطلب أكثر من ذلك. أخبرني أنني مثالي بالنسبة له، وكنت سعيدًا للغاية بالانضمام. لقد تعلمت الكثير [من فابريجاس] في غضون أسابيع قليلة. لقد قام بعمل رائع العام الماضي، ووجوده كمدربي هو شرف لي. نيكو باز صديق مقرب؛ لست متفاجئًا بما يظهره. أعرف موهبته جيدًا وآمل أن يبقى معي لفترة طويلة في كومو".
- Getty Images
متى سيلعب رامون المباراة التالية؟
سيعود رامون إلى الملاعب مع كومو يوم الأحد، عندما يواجه فريق فابريجاس فريق كالياري في مباراة بالدوري الإيطالي. وسيحاول كومو، الذي لم يخسر أي مباراة منذ 30 أغسطس، تمديد سلسلة عدم الهزيمة إلى 10 مباريات في جميع المسابقات بفوزه على أرضه.
إعلان