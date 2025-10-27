"نحن في ماراثون وليس سباق قصير" .. راشفورد يعلق على هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد

عاش راشفورد تجربته الأولى في دراما الكلاسيكو عندما خسر برشلونة 2-1 أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الأحد. كانت أهداف مبابي وبيلينجهام حاسمة، حيث أعاد زميل الإنجليزي في الفريق، فيرمين لوبيز، التعادل لفترة وجيزة بعد تمريرة ذكية من راشفورد. على الرغم من لمحات الإبداع، حظي أداء راشفورد بتقييمات متباينة.

وفي تعليقه على الهزيمة، نشر راشفورد على إنستجرام رسالة تعبر عن صموده، كتب فيها: "من الواضح أن النتيجة لم تكن كما أردناها أمس. نحن في ماراثون، وليس سباقًا قصيرًا، وسنواصل القتال!" أكد المنشور عزم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على البقاء إيجابيًا بعد بداية صعبة في أقوى منافسة في إسبانيا.

هذه الهزيمة تعني أن برشلونة خسر الآن اثنتين من آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإسباني، وهو سلسلة نتائج أثارت تساؤلات حول ثبات أدائه تحت قيادة المدرب فليك. انتهى أول كلاسيكو لراشفورد بالإحباط، لكن عزمه على مواصلة القتال يشير إلى أن اللاعب متحمس لتغيير الوضع في الأسابيع المقبلة.