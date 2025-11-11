"علينا أن نتعلم من ميسي والأرجنتين".. كاسيميرو يدافع عن نيمار ويؤكد: أنشيلوتي محظوظ بنا!

تم استبعاد نيمار مرة أخرى من تشكيلة البرازيل، حيث أكد أنشيلوتي أن المهاجم لا يزال بحاجة إلى إثبات جاهزيته البدنية بعد فترة نقاهة طويلة ومضطربة.

كان نجم سانتوس يضغط من أجل العودة إلى المنتخب الوطني قبل كأس العالم المقبلة، لكن وضعه لا يزال غير مؤكد.

لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مع المنتخب البرازيلي منذ إصابته بتمزق في أربطة الركبة خلال مباراة ضد أوروجواي في أكتوبر 2023، وهي إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبًا.

على الرغم من عودة نيمار لفترة وجيزة إلى تشكيلة البرازيل في أوائل عام 2025، إلا أن مشاكل اللياقة البدنية المستمرة منعته من العودة الكاملة وظل خارج التشكيلة منذ ذلك الحين.

كانت آخر عودة له إلى كرة القدم مع ناديه في تعادل سانتوس 1-1 مع فورتاليزا، حيث عاد إلى الملعب من على مقاعد البدلاء.

أنشيلوتي، الذي صرح مرارًا وتكرارًا بأن نيمار لا يزال لاعبًا موهوبًا عندما يكون في كامل لياقته البدنية، أوضح أن الباب لم يغلق، لكنه أصر على أنه يجب عليه أولاً أن يثبت استعداده للعب بشكل مستمر.

خلال إعلانه عن تشكيلة الفريق الأخيرة، قال أنشيلوتي إنه لم يجرِ محادثات مع نيمار مؤخرًا ولن يفكر في ضمه إلى الفريق إلا بعد أن يعود للعب بانتظام ويقدم أداءً تنافسيًا.