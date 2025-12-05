Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
علي سمير

"سيعود إلى برشلونة لإصلاح دفاعهم" .. رسالة مقلقة تنذر جماهير آرسنال باقتراب رحيل أرتيتا

أرتيتا يبدو خيارًا مثاليًا لإصلاح أهم مشكلة يواجهها الفريق الكتالوني

يؤمن لاعب آرسنال السابق إيمانويل بيتي، أن ميكيل أرتيتا المدرب الحالي للمدفعجية، قد يذهب قريبًا إلى برشلونة من أجل الإشراف على تدريب الفريق.

أرتيتا سبق أن تواجد في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا" في سن الخامسة عشر، وانتقل إلى باريس سان جيرمان في عام 2000، قبل أن يخوض مسيرة ناجحة في الدوري الإنجليزي مع إيفرتون وآرسنال.

وبعد اعتزاله عمل أرتيتا كمدرب مساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، ثم أصبح مدربًا لآرسنال، وهو الفريق الذي يعيش معه فترة مميزة حاليًا، ويتصدر الدوري الإنجليزي وجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا في موسم 2025/2026.

  • ماذا قال بيتي؟

    النجم الفرنسي السابق فعل نفس الأمر في مسيرته كلاعب، حيث رحل عن آرسنال في موسم 2000/2001، وانضم إلى برشلونة بعد ثلاث سنوات قضاها مع النادي اللندني.

    وأشار بيتي إلى أن أرتيتا قد يكون لديه الرغبة في تدريب برشلونة، من أجل السير على خطى مُعلمه بيب جوارديولا، والذي يعتبر أحد أهم المدربين في تاريخ النادي الكتالوني، قبل رحيله إلى بايرن ميونخ ثم مانشستر سيتي.

    وقال بيتي في تصريحات لصحيفة "مترو" الإنجليزية:"قد يميل أرتيتا للعودة إلى إسبانيا، خاصة للنادي الذي عرفه جيدًا منذ أن كان طفلًا صغيرًا".

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MONTPELLIERAFP

    الفوز بالبطولات يجعل العودة قريبة

    ويؤمن بيتي أن إمكانية فوز آرسنال ببطولة هذا الموسم، يجعل احتمالية عودته برشلونة قوية للغاية، في حالة رحيل المدرب الألماني هانز فليك، والذي حصل على الثلاثية المحلية مع النادي الكتالوني الموسم الماضي.

    وأوضح بيتي:"بعد سبع سنوات من العمل مع الفريق، لو حقق شيئًا ما هذا الموسم، من المحتمل أن يقرر العودة إلى برشلونة، سيكون مفيدًا لهم لتغيير بعض الأشياء، خاصة على الجانب الدفاعي".

    وتأتي هذه الكلمات، لتلقي الضوء على الأزمة الدفاعية التي يعيشها برشلونة مع فليك، وخسارة الفريق بثلاثية نظيفة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، وقدوم أرتيتا يأتي كحل مثالي لهذه الأزمة، بعدما جعل آرسنال بمثابة الدفاع الأقوى في أوروبا بأكملها.

    ومن الناحية العاطفية، يبدو أن أرتيتا يحمل الكثير من المشاعر الإيجابية تجاه برشلونة، حيث اعتاد على الاعتراف بالجميل للعملاق الكتالوني، باعتباره النادي الذي استقبله وساعد على تكوينه في سن المراهقة.

  • تصريحات مقلقة لجماهير آرسنال

    أرتيتا أمضى سنوات عديدة في آرسنال، في البداية كلاعب قبل أن يصبح مدربًا للفريق في موسم 2019/2020، حيث يقضي حاليًا الموسم السابع له في ملعب الإمارات.

    وبعد فترة من الصبر والمستويات المتخبطة، أصبح المدفعجية حاليًا على قمة الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وهناك توقعات بأن هذا الموسم سيكون الموعد الذي يحصل فيه الفريق على إحدى البطولات الكبرى بعد سنوات من الإخفاق.

    آرسنال احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في آخر 3 مواسم، ولم يحصد أي بطولة مع أرتيتا منذ الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2020، والفريق يعتبر أقرب إلى هذا الإنجاز حاليًا أكثر من أي وقت مضى.

    فكرة طرح العودة إلى برشلونة حاليًا ستكون مُقلقة لجماهير المدفعجية، خاصة وأن أرتيتا أصبح قريبًا من حصد ثمار عمله على مدار السنوات الماضية، بعدما نجح في تكوين واحد من أقوى الفرق في أوروبا على الجانبين الدفاعي والهجومي.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    ماذا بعد لآرسنال وأرتيتا؟

    الفريق عانى من تعادلين له في الدوري الإنجليزي بآخر 4 مباريات، حيث تعادل مع سندرلاند وتشيلسي وفاز على برينتفورد وتوتنهام، ولا يزال على قمة ترتيب البريميرليج بفارق 5 نقاط عن اٌقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

    ويلعب آرسنال مواجهة صعبة غدًا، السبت، أمام أستون فيلا على ملعب الأخير في البريميرليج، ويطمح أرتيتا في الانتصار بها من أجل تثبيت أقدامه على قمة ترتيب البطولة.

    وبعدها يلعب المدفعجية أمام كلوب بروج البلجيكي، يوم الأربعاء القادم، في إطار الجولة السادسة لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، حيث يتمتع الفريق بـ"العلامة الكاملة" بتحقيق الفوز في 5 مباريات.

