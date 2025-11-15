"ميسي رجل غريب الأطوار يقلدني في كل شئ".. أسطورة أتلتيكو مدريد يسخر من البرغوث الأرجنتيني!

ظهر ميسي لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في أكتوبر2004، في مباراة ضد إسبانيول، وكانت تلك البداية لمغامرة استثنائية، فمنذ أول مباراة له، أظهر ميسي، قدرة غير عادية على المراوغة والتمرير والتسجيل، مما جعله سريعًا من الركائز الأساسية للفريق تحت قيادة المدربين الذين تعاقبوا على النادي.
وعلى مدار سنواته مع برشلونة، ساهم ميسي في قيادة الفريق، لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي، فقد فاز بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، وحقق دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى مثل كأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.
وعلى مدار أكثر من 17 عامًا في الفريق الأول، لعب ميسي أكثر من 750 مباراة، وسجل أكثر من 670 هدفًا، وأصبح رقمًا صعبًا على أي لاعب آخر أن يحذو حذوه. كل هدف، كل تمريرة، وكل لحظة لعب له مع برشلونة كانت شاهدة على عبقريته، وروحه التنافسية، والتزامه الدائم بناديه.