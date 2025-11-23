يتطلع جمهور كرة القدم لليلة جديدة من ليالي دوري أبطال أوروبا السحرية حينما يتزين ملعب "ستامفورد بريدج" حينما يحل برشلونة ضيفًا على تشيلسي في الجولة الخامسة.

برشلونة يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة، وهي نفس نتائج تشيلسي الذي يتواجد في المركز الثاني عشر.

واستعاد النادي الكتالوني العديد من نجومه في الفترة الأخيرة أبرزهم رافينيا وجوان جارسيا مما ساهم في تقديم الفريق لمستويات أفضل أمام أتلتيك بيلباو بعد الانتصار برباعية نظيفة.

أما تشيلسي، فنجح في القفز على وصافة الدوري الإنجليزي ولديه عدد كبير من المواهب الشابة مما يجعله خصمًا ثقيلًا.

ويستعرض موقع "جول" في السطور التالية، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..