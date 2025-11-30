تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports
بلال محمد

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب سبوتيفاي كامب نو، لاستضافة مباراة هامة وقوية تجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد في مواجهة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

يدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ألافيس، في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة طريق الانتصارات للاستمرار على القمة، بينما بنفس الطموح تسعى كتيبة أتلتيكو مدريد، لخطف النقاط الثلاث من معقل البلوجرانا، للاقتراب أكثر من قمة ترتيب الليجا.

ويتصدر برشلونة، ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، بينما يأتي فياريال، في المركز الثالث ومعه 32 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد، رابعًا وفي جعبته 31 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة لقاء برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالتعليق
    برشلونة - أتلتيكو مدريدالثلاثاء 2 ديسمبر 2025،
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		beIN SPORTS 1سبوتيفاي كامب نوعصام الشوالي

  • تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىجوان جارسيا
    خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - جيرارد مارتين - جول كوندي
    خط الوسطإريك جارسيا - فرينكي دي يونج - داني أولمو
    خط الهجومرافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

  • تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

    التشكيل| 4-4-2
    حراسة المرمىأوبلاك
    خط الدفاعهانكو - خيمينيز - لونجليه - مولينا
    خط الوسطجوليانو سيميوني - كوكي - كالاجار - أليكس بينا
    خط الهجومخوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان
