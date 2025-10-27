موعد مباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام بتروجيت، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري 2025-2026.

ويدخل المارد الأحمر، اللقاء منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة جديدة نحو القمة.

ويأتي الأهلي، في المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن سيراميكا كيلوباترا المتصدر، وفي حال فوزه سيخطف الصدارة

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.