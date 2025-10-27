تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

موعد مباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة بتروجيت والأهلي في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام بتروجيت، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري 2025-2026.

ويدخل المارد الأحمر، اللقاء منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة جديدة نحو القمة.

ويأتي الأهلي، في المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن سيراميكا كيلوباترا المتصدر، وفي حال فوزه سيخطف الصدارة

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

  • ما موعد مباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026؟

    موعد مباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 هو يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، على ستاد الكلية الحربية.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026؟

    تمتلك شبكة أون تايم سبورتس حق بث مباريات الدوري المصري بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري 2025-2026 عبر شاشتها.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
    بتروجيت - الأهليالأربعاء 29 أكتوبر 2025،
    20:00 مصر، 21:00 الإمارات    		ON sportsالكلية الحربية

  • تشكيل الأهلي المتوقع امام بتروجيت في الدوري المصري 2025-2026:

    التشكيل|4-3-3
    حراسة المرمىمحمد الشناوي
    خط الدفاعكوكا - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني
    خط الوسطأليو ديانج - محمد علي بن رمضان - مروان عطية
    خط الهجومأشرف بن شرقي - جراديشار - أحمد سيد زيزو
