تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Franck Kessie Ahli Qadsiah 2025-2026Getty
مصعب صلاح

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026 القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة...

يستضيف الأهلي نظيره القادسية على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026.

الأهلي نجح في الإطاحة بالحزم في ثمن النهائي، ويبحث عن حصد اللقب بعد التتويج بالسوبر مع انطلاق الموسم الجديد ليؤكد تفوقه المحلي بعد تفوقه الأسيوي الموسم الماضي.

أما القادسية، فاستطاع الوصول إلى نهائي النسخة الماضية التي خسرها أمام الاتحاد، ويرغب هذه المرة في تكرار هذا الإنجاز بل والوصول لأبعد منه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة .

  • ما موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

    موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 30 نوفمبر 2025، على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

    حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات البطولات السعودية حتى 2031 وتنقل المباريات بتقنية HD مجانًا دون الاحتياج لأجهزة إضافية.

     وسوف تنقل الشبكة مباراة الأهلي والقادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026 من خلالها.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في كأس الملك السعودي 2025-2026؟

    يمكنك الاشتراك في منصة ثمانية، لمتابعة البث المباشر لمباريات كأس الملك السعودي 2025-2026، كما أنّ المنصة متاحة على كافة متاجر التطبيقات المختلفة وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

    لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

    لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الأهلي - القادسيةالجمعة 28 نوفمبر 2025،
    20:30 السعودية، 21:30 الإمارات    		ثمانية الأمير عبدالله الفيصل
كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب