بسبب نجم ريال مدريد؟ فينجر يختار مُرشحه للفوز بكأس العالم ولا يستبعد نجاح إنجلترا في كسر اللعنة!

كشف عن السبب الرئيسي وراء هذا الاختيار

كشف أرسين فينجر عن المرشحين المفضلين لديه للفوز بكأس العالم، وشارك رأيه حول فرص إنجلترا في كسر لعنة البطولات الكبرى في عام 2026. 

وفي نظر فينجر، تقف إنجلترا على أعتاب شيء مميز، لكنه لا يعتبرها المرشحة المفضلة بشكل قاطع، وعلى الرغم من كل الإخفاقات المؤلمة في السنوات الأخيرة، يعتقد أن الإنجاز الكبير أصبح في متناول اليد.

  • سنوات ساوثجيت والبحث عن الخطوة الأخيرة

    فشل منتخب إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت في الفوز بلقب يورو 2024، حيث تفوقت عليه إسبانيا في المباراة النهائية التي كشفت بشكل قاسي الفارق بين المنتخبات التي كادت أن تحصل على اللقب وتلك التي فازت به بالفعل.

     دفعت تلك الهزيمة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى تغيير مساره، واستقدام توماس توخيل. وعلى الرغم من أن حملة التصفيات لم تكن دائماً مبهرة، إلا أن النتيجة النهائية كانت تاريخية. 

    لم تتصدر إنجلترا مجموعتها فحسب، بل فعلت ذلك بشكل مثالي، حيث فازت بجميع المباريات الثماني، وبشكل مذهل، دون أن تستقبل أي هدف. 

    وحتى المباريات الصعبة والمجهدة ضد فرق شديدة الدفاعية مثل أندورا لم تستطع أن تطغى على الإنجاز الهائل المتمثل في الفوز 5-0 على صربيا، والذي أظهر أن الفريق قادر على تحقيق إنجازات أكثر إثارة للإعجاب مما توقعه المشككون.

    فينجر يقيّم المرشحين للفوز بكأس العالم

    وقال فينجر: "إنجلترا هي إحدى الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم. إنها دائماً على وشك تحقيق ذلك. وعليها أن تخطو هذه الخطوة. فهي تمتلك المقومات اللازمة للفوز".

    على الرغم من إشادته بتطور إنجلترا، لم يضعها وينجر في قمة المتنافسين. وأصر على أن هذا الشرف يعود إلى فرنسا. وسلط الضوء على عمق لا مثيل له من المهاجمين النخبة كسبب رئيسي لتقدم منتخب "الديوك" قليلاً على فريق توخيل.

    وقال: "بمحاولة أن أكون موضوعياً قدر الإمكان، أعتقد أن فرنسا هي المرشحة الأكبر. لسبب واحد فقط". "لديها مهاجمون من الطراز العالمي أكثر من أي دولة أخرى. وجود مثل هذا الدعم ومثل هذه الجودة سيحدث فرقاً".

    من الصعب دحض حجته. مع نجم ريال مدريد كيليان مبابي في صدارة مجموعة تضم أيضاً عثمان ديمبيلي وماركوس تورام وراندال كولو موان وديزيري دوي وهوجو إيكيتيكي، تمتلك فرنسا ترسانة هجومية لا مثيل لها في كرة القدم الدولية. تدخل الدولتان القرعة كأعلى المصنفين، مما يعني أنهما لن تتقابلا حتى النهائي.

    كيليان مبابي على وجه التحديد يعيش أفضل مواسمه مع ريال مدريد، حيث سجل صاحب الـ26 سنة 25 هدفًا في 20 مباراة فقط لعبها مع الفريق هذا الموسم.

  • أليكسي لالاس لا يريد فوز إنجلترا

    أبدى أليكسي لالاس، أيقونة كرة القدم الأمريكية الذي خاض 96 مباراة دولية، رأياً صريحاً كعادته، حيث وازن بين الإعجاب والقلق الوطني. واعترف لالاس بأن إنجلترا "جيدة حقاً" ويمكن القول إنها أكثر تناغماً من أي بطولة كأس عالم سابقة في العصر الحديث. ولكن مع تزامن البطولة مع الذكرى الـ 250 لعيد استقلال أمريكا، مازح قائلاً إن مشهد احتفال فريق الثلاثة أسود بالفوز على الأراضي الأمريكية سيكون سيناريو يجب تجنبه.

    وقال: "بصفتي أمريكيًا، يؤلمني أن أقول هذا علنًا، لكن إنجلترا جيدة حقًا. وسوف تأتي إلى هنا الصيف المقبل للمشاركة في كأس العالم، في عيد ميلادنا الـ 250. إذا كانت ستعود إلى ديارها الصيف المقبل على شواطئنا، فلا يمكننا السماح بذلك. لا يمكننا السماح بذلك على الإطلاق، لكنهم جيدون جدًا جدًا".

    داخل معسكر إنجلترا، نما التفاؤل بشكل واضح خلال الأشهر الأولى لتولي توخيل المسؤولية. ووصف مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وصول توخيل بأنه دفعة من الطاقة سرعان ما انتشرت في الفريق.

    وقال: "جاء توماس وأبدى أداءً رائعًا منذ البداية. يمكنك أن تشعر بالطاقة الرائعة في المعسكر وترى أن اللاعبين يستجيبون له بشكل جيد. لذلك نحن نتطلع إلى البطولة. نحن نعلم أن الأمر سيكون صعبًا على الفرق الأوروبية في ظل الحرارة الشديدة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا ونتطلع إلى ذلك".

    فرصة لإعادة كتابة التاريخ

    انتقد الكثيرون قرار تعيين توخيل مدربًا لمنتخب الأسود الثلاثة، نظرًا لأنه يحمل جواز سفر ألمانيًا. ومع ذلك، وبالنظر إلى النتائج التي حققها المنتخب في التصفيات، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أثبت صحة قراره.

     ومع تزايد التوقعات قبل قرعة يوم الجمعة، يطرح سؤال مألوف حول حملة إنجلترا: هل حان الوقت أخيرًا لتتخلص البلاد من عبء دام عقودًا وتفوز مرة أخرى بكأس كبير؟ ستكون القرعة السهلة في مرحلة المجموعات هي الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.