موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2025 والمرشحون والقنوات الناقلة

اقترب الموعد السنوي للكشف عن جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحت اسم "The Best" الأفضل.

جوائز "فيفا" الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

وحصل في العام الماضي البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في العالم، كما حصلت أيتانا بونماتي عليها في الفئة النسائية.

تكافئ جوائز فيفا أفضل المرشحين البارزين في كل مجال، بغض النظر عن البطولة أو الجنسية، على إنجازات كل منهم خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2025.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد جائزة ذا بيست لعام 2025، والمرشحون والقنوات الناقلة، وأكثر.