واشنطن لم تنم الليلة، ونحن أيضاً، ففي ليلة صاخبة بالعاصمة الأمريكية، سقط القناع عن وجه مونديال 2026، النسخة الأضخم، الـ 48 منتخباً، والفوضى المنظمة.

الكل كان ينتظر ما ستسفر عنه زيادة الكعكة العربية، لكن ما أفرزته الكرات الزجاجية لم يكن مجرد قرعة؛ بل كان سيناريو سينمائياً بامتياز.

طرقٌ مفروشة بالورود، وأخرى مفروشة بالألغام، ومواجهات تجعل دقات القلب تتسارع بشكل غير صحي!