غاب يامال فظهر مارادونا "الإسباني" .. لا تأمن الماتادور إطلاقًا في وجود "ملك النهائيات"!

رغم أن المنتخب الإسباني عامة، يعد دومًا أحد أبرز المرشحين للقب، خاصة بعد تولي دي لافوينتي قيادة الجهاز الفني للماتادور، فضلًا عن أرقامه في تصفيات كأس العالم، التي تظهر شراسة كبيرة، ليس على المستوى الهجومي فقط، ولكن شراسة دفاعية أيضًا، واستماتة في عدم تلقي أي هدف، ليتربع الإسبان في صدارة المجموعة الخامسة، بالعلامة الكاملة "15 نقطة"، وبتسجيل 19 هدفًا، وعدم تلقي أي هدف.
ولكن إذا ما نظرنا إلى معدل أويارزابال بمفرده في آخر 10 مباريات، ستجد أرقامًا "مرعبة" تؤكد ألا خوف على منتخب إسبانيا، من غياب أي عنصر، في وجود نجم ريال سوسييداد.
ماذا قدم أويارزابال في آخر 10 مباريات مع إسبانيا؟ لنشاهد في النقاط التالية..
* سجل هدفًا ضد الدنمارك في مجموعات دوري أمم أوروبا.
* سجل هدفين ضد هولندا في إياب ربع نهائي دوري أمم أوروبا.
* صنع تمريرتين حاسمتين ضد فرنسا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.
* سجل هدفًا ضد البرتغال في نهائي دوري أمم أوروبا.
* سجل هدفًا ضد بلغاريا في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.
* صنع 3 تمريرات حاسمة ضد تركيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.
* سجل هدفًا ضد جورجيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.
* سجل هدفًا ضد بلغاريا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.
* سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة ضد جورجيا، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.