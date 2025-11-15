Mikel Oyarzabal Lamine Yamal Maradona (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

غاب يامال فظهر مارادونا "الإسباني" .. لا تأمن الماتادور إطلاقًا في وجود "ملك النهائيات"!

لا خوف على الإسبان في حضرة ابن سوسييداد..

أثبت المنتخب الإسباني، اليوم، بأن غياب أي لاعب مهما كان اسمه، لن يؤثر مطلقًا على كتيبة دي لافوينتي، بعدما حقق انتصارًا عريضًا على "مضيفه" جورجيا، بنتيجة (4-0)، ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

عمليًا تأهل الماتادور إلى المونديال، رغم أنه لم يصعد رسميًا، إلا أن نسبة الصعود باتت 99%، حيث يحتاج منتخب تركيا للفوز على إسبانيا بنتيجة (15-0)، في الجولة الأخيرة، من أجل نيل الأفضلية في فارق الأهداف، والتأهل مباشرة لكأس العالم.

وجاءت رباعية الإسبان عن طريق ميكيل أويارزابال "هدفين د11 و63" ومارتن زوبيمندي "د22" وفيران توريس "د34".

  • Oyarzabal SpagnaGetty Images

    احذروا مارادونا "الإسباني"!

    إذا غابت المتعة مع تحركات لامين يامال، أو غياب عازف الوسط، بيدري، فإن ذلك لن يمنع المنتخب الإسباني، من تقديم أداء شرس يتمتع بالإقناع والإمتاع، بعدما أحكم سيطرته على مجريات مباراة جورجيا.

    هناك من يتألق مع منتخب بلاده، أكثر من الأندية، ذلك هو المهاجم ميكيل أويارزابال، نجم ريال سوسييداد، الذي رغم أرقامه التهديفية الجيدة مع فريقه، إلا أن بزوغه كنجم كبير في كرة القدم، وضح جليًا مع كتيبة دي لافوينتي، لدرجة جعلت الكثيرين يقارنوه بمارادونا ورونالدو الظاهرة، عندما يرتدي قميص بلاده.

    أويارزابال سجل الهدف الأول من علامة الجزاء، فيما أحرز هدفه الثاني من "لعب مفتوح"، ورغم رقابة فلاديمير ماموتشافيلي، له، إلا أن نجم سوسييداد لم يكن معاناة في ترجمة عرضية فيران توريس، ليرتقي للكرة ويضعها برأسية رائعة في المرمى.

    ولم يكتفِ أويارزابال بذلك، بل صنع تمريرة حاسمة إلى فيران توريس، ليسجل الهدف الثالث، في لقطة تثبت رؤية نجم سوسييداد في التحرك بهدوء، واقتناص اللحظة المناسبة للانطلاق، وإن ساعده على ذلك غفلة دفاعية، تركته وحيدًا يلحق بالكرة، ليثبت خطأ الدفاع الجورجي الجسيم.

    • إعلان

  • أويارزابال ملك النهائيات

    وعندما يكون الحديث عن أويارزابال، فإننا نتحدث عن "ملك النهائيات"، الذي لا يترك مباراة نهائية إلا ويضع فيها بصمته، بعدما سجل في خمس نهائيات، سواء مع رويال سوسييداد أو منتخب إسبانيا، فجاءت أرقامه على النحو التالي..

    * هدف في نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 ضد أتلتيك بيلباو.

    * هدف في نهائي أولمبياد طوكيو 2020 ضد البرازيل.

    * هدف في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021 ضد فرنسا.

    * هدف في نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024" ضد إنجلترا.

    * هدف في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 ضد البرتغال.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    أرقام مرعبة في آخر 10 مباريات

    رغم أن المنتخب الإسباني عامة، يعد دومًا أحد أبرز المرشحين للقب، خاصة بعد تولي دي لافوينتي قيادة الجهاز الفني للماتادور، فضلًا عن أرقامه في تصفيات كأس العالم، التي تظهر شراسة كبيرة، ليس على المستوى الهجومي فقط، ولكن شراسة دفاعية أيضًا، واستماتة في عدم تلقي أي هدف، ليتربع الإسبان في صدارة المجموعة الخامسة، بالعلامة الكاملة "15 نقطة"، وبتسجيل 19 هدفًا، وعدم تلقي أي هدف.

    ولكن إذا ما نظرنا إلى معدل أويارزابال بمفرده في آخر 10 مباريات، ستجد أرقامًا "مرعبة" تؤكد ألا خوف على منتخب إسبانيا، من غياب أي عنصر، في وجود نجم ريال سوسييداد.

    ماذا قدم أويارزابال في آخر 10 مباريات مع إسبانيا؟ لنشاهد في النقاط التالية..

    * سجل هدفًا ضد الدنمارك في مجموعات دوري أمم أوروبا.

    * سجل هدفين ضد هولندا في إياب ربع نهائي دوري أمم أوروبا.

    * صنع تمريرتين حاسمتين ضد فرنسا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

    * سجل هدفًا ضد البرتغال في نهائي دوري أمم أوروبا.

    * سجل هدفًا ضد بلغاريا في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

    * صنع 3 تمريرات حاسمة ضد تركيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

    * سجل هدفًا ضد جورجيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

    * سجل هدفًا ضد بلغاريا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

    * سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة ضد جورجيا، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

  • نجم من الزمن الجميل

    الحديث عن ميكيل أويارزابال، هو بمثابة تناول موضوع حول نجم من الزمن الجميل، حينما كنا نسمع عن نجوم يلقبوا بـOne Man Team، أي تبني مسيرتك بأكملها في فريق واحد، كما هو الحال مع رايان جيجز في مانشستر يونايتد وباولو مالديني مع ميلان، وفرانشيسكو توتي في روما، وكارليس بويول في برشلونة.

    رغم أن أويارزابال لا يزال في سنه الـ28، ومن المحتمل أن يكسر تلك القاعدة، حال تلقيه عروضًا عديدة، ولكنه يبقى ابن ريال سوسييداد الذي تدرج في صفوفه، حتى وصل إلى الفريق الأول في 2016.

    أويارزابال توج ولاءه مع ريال سوسييداد، بالتتويج بكأس ملك إسبانيا، في موسم 2019-2020، كما يعد ثاني أفضل هدف في تاريخ النادي، خلف خيسوس ساتروسريجي، صاحب الـ153 هدف، علمًا بأنه يملك حاليًا 120 هدف في 410 مباراة مع سوسييداد.

    وتجد أيضًا في سجل أويارزابال، أرقامًا تهديفية أمام الكبار، بعدما سجل 4 أهداف في شباك برشلونة، ومثلها أمام ريال مدريد، ولا ينسى أحد ثنائيته الشهيرة في شباك الميرينجي، في مباراة الـ(4-4) في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، التي امتدت للوقت الإضافي، وتأهل فيها الريال مستفيدًا من فوزه في الذهاب بهدف نظيف.