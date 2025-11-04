بجانب عدد من مشجعي نوتنجهم فورست .. لاعب كرة قدم بين ضحايا الهجوم المروع بالسكين على قطار متجه إلى لندن

وقع الهجوم مساء السبت على متن قطار متجه من دونكاستر إلى لندن، مما أدى إلى إصابة 11 شخصًا يحتاجون إلى علاج في المستشفى. ووجهت السلطات إلى أنتوني ويليامز (32 عامًا) 10 تهم بالشروع في القتل عقب الحادث. ولا يزال أحد موظفي LNER في حالة حرجة ولكن مستقرة، بينما يواصل أربعة آخرون تلقي العلاج في المستشفى، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وفي بيان رسمي، قال نادي سكونثورب يونايتد: "يؤكد نادي سكونثورب يونايتد أن اللاعب المسجل جوناثان جوش كان أحد ضحايا الهجوم المروع الذي وقع على قطار LNER متجه إلى لندن مساء السبت. ونؤكد أن جوناثان أصيب بجروح لا تهدد حياته نتيجة الهجوم، لكنه لا يزال في المستشفى. ونظرًا للتحقيقات الجارية، لا يمكننا تقديم مزيد من المعلومات في الوقت الحالي. جميع أعضاء النادي، من مجلس الإدارة والإدارة وزملائه في الفريق، إلى جانب جميع الموظفين وراء الكواليس، يتمنون لجوناثان الشفاء العاجل، كما يتمنون الشفاء العاجل لجميع الضحايا الذين كانوا على متن القطار".