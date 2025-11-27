"هالاند الخاص بنا ليس في مانشستر سيتي!" .. مرشح رئاسة برشلونة يفتح النار على لابورتا ويتهمه بتدمير لاماسيا

من المتوقع أن يترشح فيكتور فونت، المرشح الرئاسي الرئيسي الذي حل خلف لابورتا في المرة السابقة، للرئاسة مرة أخرى. كما أفادت التقارير أن جوان كامبروبي مونتال ومارك سيريا وخافي فيلاجوانا سيترشحون أيضًا.
يوم الخميس، كشف فيلاجوانا عن حملته لرئاسة برشلونة تحت شعار "جاهزون لاستعادة برشلونة". وفي كلمته خلال الحدث، انتقد أساليب لابورتا وشرح كيف سيقوم بتحسين النادي.
وأكد: "أعمل في النادي منذ 21 عامًا، كلاعب كرة قدم وكرة صالات، ثم كعضو في مجلس الإدارة تحت قيادة ثلاثة رؤساء [لابورتا وساندرو روسيل وجوزيب بارتوميو]. أنا متفائل وسأبذل قصارى جهدي؛ لقد بدأت المباراة وستكون طويلة". "لا يمكنك إدارة النادي من وراء ظهور أعضائه ومالكيه. لدينا قائد يبحر دون خطة؛ كل شيء غارق في الارتجال التام.
"إذا انتُخبت رئيسًا، سأجمد أسعار التذاكر الموسمية حتى الانتهاء من كامب نو. يجب أن يأتي الأعضاء في المرتبة الأولى. يمكننا تخصيص 40 مليون يورو لهذا الغرض من ميزانية تبلغ مليار يورو. لدي خطة لزيادة عائدات الرعاية بنسبة 30٪. سنقوم بالترويج لـ لا ماسيا، أعظم أصولنا، التي قرر لابورتا خفض ميزانيتها بنسبة 37٪. هالاند ليس في مانشستر سيتي، إنه في لا ماسيا. يؤلمني أن أرى حالة الأقسام الأخرى. كنت قائدًا لأحدها (كرة الصالات) وأعرف مدى أهميتها؛ فهي جزء من هويتنا... ستكون الرياضة النسائية ممثلة في جميع الأقسام إذا فزت.
"أريد أن أفعل ما هو أفضل لبرشلونة. لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، لكنني مقتنع بأن مشروعي قوي جدًا. ما أنا متأكد منه هو أن المبالغ يجب أن تكون تكميلية. أنا لست ضد أي شخص، أنا مع برشلونة. معارضة كل شيء لا تساعد. كونك رئيسًا لبرشلونة لا يعني توزيع المناصب.
"إدارة لابورتا جنونية. لا يتعلق الأمر بإخفاء الأمور تحت السجادة، بل بضمان أن يدفع المسؤولون الثمن. سيحدد المراجع ما إذا كانت هناك أي أعمال غير قانونية. وإذا كانت قد أضرت بالنادي، فيجب الإبلاغ عنها.
"أحاول ألا أستمع إلى هذا الرئيس لأنه لا يساهم بأي شيء في حياتي"، قال، مضيفًا أن لابورتا "يحتقر الأعضاء" في كل مرة يتحدث فيها، معربًا عن أسفه "للصورة الحالية لبرشلونة؛ فالنادي يستحق أكثر من ذلك بكثير".