وفقًا لرينيه مولينستين، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، فإن لامين يامال، لن يناسب الدوري الإنجليزي، وعلى اللاعب الإسباني، التفكير في الثنائي تشافي سيمونز وفلوريان فيرتس كإنذار إذا خطر بباله الانتقال إلى البريميرليج.
"جدير بخلافة محمد صلاح ولكن" .. مدرب مانشستر يونايتد السابق ينصح يامال بعدم الانضمام إلى الدوري الإنجليزي!
صفقة صعبة ولكن ليست مستحيلة
لا يوجد ما يشير إلى أن يامال سيسعى للانتقال إلى إنجلترا في أي وقت قريب، بعد أن اتفق مع برشلونة على عقد مربح بعد بلوغه 18 عامًا ووراثة القميص الأسطوري رقم 10 الذي كان ليونيل ميسي يرتديه بتميز. على الرغم من نقص خبرته النسبية، أصبح يامال بالفعل شخصية بارزة في الفريق الكتالوني.
يُتوقع أن يكون يامال الفائز المستقبلي بجائزة الكرة الذهبية عدة مرات، ومن المتوقع أن يستمر في تحطيم الأرقام القياسية باعتباره أحد أكثر اللاعبين الواعدين. ومع ذلك، قد يأتي يوم يبحث فيه عن تحدٍ جديد.
قليل من الفرق في عالم كرة القدم ستكون قادرة على تمويل صفقة انتقال يامال، لكن فرق الدوري الإنجليزي ذات الموارد المالية الضخمة ستدخل في المنافسة. مولينستين غير مقتنع بأن مانشستر يونايتد سيكون جزءًا من هذا الصراع إذا أتيحت الفرصة، حيث يعتبر ليفربول أو آرسنال، أو مانشستر سيتي أكثر ملاءمة له.
- Getty
مانشستر يونايتد لا يناسب يامال
مولينستين، الذي عمل سابقًا إلى جانب السير أليكس فيرجسون في أولد ترافورد، قال لموقع Compare.bet بينما كان يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها صانعا الألعاب الموهوبان سيمونز وفيرتس في توتنهام وليفربول على التوالي: "هل يمكن أن يكون لامين يامال له تأثير في الدوري الإنجليزي؟ إنه سؤال مثير للاهتمام لأن جيرارد بيكيه لم يحقق نجاحًا كبيرًا عندما انتقل إلى مانشستر يونايتد. عاد إلى برشلونة، وبما أن الدوري الإسباني كان أكثر ملاءمة له، في رأيي، من الدوري الإنجليزي، فقد حقق كل ما كان يريد تحقيقه. فزنا ببطولات الدوري والكؤوس المحلية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم، كل شيء".
وأضاف: "هناك الكثير من اللاعبين في إسبانيا الذين لم يشعروا أبدًا بالحاجة الملحة للعب في الدوري الإنجليزي، وبعض الذين شعروا بذلك لم يحققوا بالضرورة النجاح. في كثير من الأحيان، العكس هو الصحيح، فمن الأسهل لهم الانتقال من الدوري الإنجليزي إلى إسبانيا لأن الدوري مختلف ويناسبهم بشكل أفضل، لا تقللوا من شأن ما رأيناه من تشافي سيمونز في توتنهام وفلوريان فيرتس في ليفربول. هل سيحدث ذلك مع لامين يامال؟ إنه في فريق برشلونة الذي سيستمر في النمو. لقد فاز بالفعل بأشياء جيدة".
وأكمل: "يامال لاعب جيد، لكن الدوري الإنجليزي يمثل تحديًا بدنيًا مختلفًا تمامًا مقارنة بالدوري الإسباني. لكنني متأكد من أنه يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي، دون أدنى شك، لأنه جناح رائع، أود أن أراه في مانشستر يونايتد، لكن نظام روبن أموريم لن يناسبه. سيكون أكثر ملاءمة لأرسنال أو مانشستر سيتي أو حتى ليفربول. هل سيكون خليفة جديرًا لمحمد صلاح يومًا ما؟ 100٪."
يجب أن يتعلم من رونالدينيو
وتابع مولينستين حديثه عن ضرورة أن يحرص يامال على ألا تخبو بريقه، مشيرًا إلى أن أسطورة برشلونة رونالدينيو كان من بين أولئك الذين كافحوا من أجل الاستمرار في القمة بعد أن وصلوا إلى قمة اللعبة.
وأضاف: "بلا شك، لامين يامال هو أكثر اللاعبين الواعدين في كرة القدم. من الجميل مشاهدته، فهو رائع في الملعب وما حققه حتى الآن في اللعبة مثير للإعجاب. أحيانًا تسير الأمور على ما يرام، وهذا ما حدث له حتى الآن مع برشلونة وإسبانيا. يبدو أنه شاب متزن، ومن المهم كيف يتفاعل محيطه معه ومع من حوله أيضًا، أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتعلمه من ميسي ونظرائه مثل تشافي وإنييستا وحتى كريستيانو رونالدو، هو العزيمة، العزيمة المستمرة على النجاح، الدافع المستمر للتحسن وعدم الاستسلام أبدًا. هذا أمر رائع ولا يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه".
وأردف: "انظر إلى رونالدينيو. لقد قضى موسمين لا يصدقان مع برشلونة. كان تقريبًا رونالدو وميسي في شخص واحد. كان لديه المهارة والسرعة وكل شيء، وكان مشاهدته مثيرة دائمًا. لكنه لم يكن لديه العزيمة اللازمة للاستمرار، في النهاية، في مرحلة ما، وهذا شيء يجب على يامال التعامل معه، إذا لعبت على هذا المستوى العالي، في العديد من المباريات، في سن مبكرة، فقد يكون هناك عنصر من التعب الذهني. عليك أن تواصل اللعب، ومن الواضح أن كريستيانو رونالدو وميسي لم يتعرضا لأي إصابات طويلة الأمد، وهو أمر مهم للغاية. وتذكر أن ميسي ورونالدو تعرضا للركل من كل جانب وفي كل مكان، لكنهما لم يتعرضا لأي إصابات عضلية طويلة الأمد أو مشاكل في أوتار الركبة أو الرباط الصليبي الأمامي".
- Getty/GOAL
مقارنة مع ميسي
تخلص يامال من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها، واستعاد لياقته البدنية الكاملة وحدة ذهنه مع برشلونة. وواصل التقليل من أهمية المقارنات بينه وبين ميسي، ولكن بعد أن رأى الأرجنتيني الأعظم يغادر برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2021، قد يقرر يامال أن يسلك مسارًا مهنيًا مشابهًا عندما يبدأ في نشر أجنحته.