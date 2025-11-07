"أرشح فهد المولد للفريق الحالي" .. مدرب الاتحاد السابق يحذر كونسيساو من ثلاثي الأهلي!

وتلقى بيتوركا سؤالًا بشأن ضم اسمين لقائمة الاتحاد الحالية، من نظيرتها التي دربها قبل 10 سنوات، بقوله "سأختار فهد المولد الذي أتمنى له شفاءً عاجلًا، وأيضًا سولي مونتاري".

ووسط دعوات الجماهير، لا يزال فهد المولد يخضع للعلاج، بعد دخوله في غيبوبة، إثر الحادث الذي تعرّض له، في سبتمبر 2024، بالسقوط من شرفة منزله على جسم إسمنتي، في إمارة دبي، خلال قضاء فترة إجازة حصل عليها مع ناديه الشباب، فيما أظهر التشخيص الطبي معاناة المولد من كسور في العظام والجمجمة.

ويملك فهد المولد، مسيرة طويلة مع نادي الاتحاد، منذ تصعيده للفريق الأول في عام 2011، فيما قضى فترة إعارة قصيرة في ليفانتي الإسباني، خلال عام 2018، بينما انتقل إلى صفوف الشباب عام 2022.