أحمد فرهود

أبعد محمد صلاح من "تشكيلته المثالية" وكشف كواليس الخلاف معه! .. ساديو ماني يتحدث عن مسيرته مع ليفربول

ماذا قال ساديو ماني؟!..

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، عن تفاصيل مهمة في رحلته مع ناديه الأسبق ليفربول؛ والذي مثّله لمدة 6 سنوات كاملة.

ماني البالغ من العمر 33 سنة، لعب مع ليفربول في الفترة من 2016 إلى 2022؛ قبل الانتقال إلى العملاق الألماني بايرن ميونخ.

وقام النجم السنغالي بتمثيل بايرن ميونخ لمدة موسم واحد فقط؛ قبل أن يوقع مع نادي النصر صيف 2023، وبعقدٍ يمتد حتى 30 يونيو 2026.

    كواليس انضمام ساديو ماني إلى ليفربول

    وفي هذا السياق..  كشف ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، عن أنه تلقي عرضين في عام 2016؛ قبل الانضمام إلى صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول.

    العرضان اللذين تحصل عليهما ماني، قبل الانتقال إلى ليفربول صيف 2016؛ كانا من مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

    وعن ذلك يقول ماني في تصريحات مع "كورة بريك": "لم أقتنع بمشروع مانشستر يونايتد وقتها؛ لكن.. عرض توتنهام جذبني إليه حقًا".

    وأشار النجم السنغالي إلى أنه زار مقر توتنهام، وتحدث مع المدير الفني للفريق الأول وقتها الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو؛ حيث اِقتنع بعدها بالانضمام إلى هذا النادي، بالفعل.

    وأضاف: "طلبت من مسؤولي توتنهام أن يتفاوضوا مع نظرائهم في ساوثهامبتون - ناديه وقتها -؛ من أجل ضمه بشكلٍ رسمي".

    وأوضح ماني أنه تفاجأ بعدها بـ3 أيام فقط، بالمدير الفني الألماني يورجن كلوب - الذي كان يقود ليفربول وقتها -، يتصل به ويطلب منه الانضمام إلى الفريق؛ قائلًا: "شرح لي خطته.. فتأكدت أن هذا هو النادي الذي يجب أن أوقع له".

    لماذا رحل ساديو ماني عن ليفربول صيف 2022؟

    وتطرق النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم؛ للحديث عن رحيله من نادي ليفربول صيف 2022، والانتقال إلى العملاق الألماني بايرن ميونخ.

    وأكد ماني أنه حقق كل شيء مع ليفربول، خلال 6 سنوات مثّل فيها الفريق الأول لكرة القدم؛ لذلك.. أراد تجربة شيء جديد في مسيرته.

    وتابع نجم النصر الحالي: "بايرن ميونخ كان يريدني بشدة وقتها؛ وهو ما شجعني على الانضمام إليه، على أمل تحقيق أشياء جديدة في مسيرتي الكروية".

  • ساديو ماني يتحدث عن "خلافه الشهير" مع محمد صلاح

    ولم ينس السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، الحديث عن علاقته بالفرعون المصري محمد صلاح، نجم العملاق الإنجليزي ليفربول.

    صلاح وماني شكلا ثنائيًا رائعًا في صفوف ليفربول، في الفترة من 2017 إلى 2022؛ حيث قادا الفريق للفوز بـ"دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة".

    لكن.. علاقة هذا الثنائي أثارت الكثير من الجدل؛ خاصة بعد أزمة المباراة التي فاز فيها ليفربول (3-0) على نادي بيرنلي، عام 2019.

    ويقول ماني عن ذلك: "صلاح شخص لطيف جدًا ورجل طيب ولاعب عظيم؛ لكنه داخل الملعب كان أحيانًا يمرر لي وأحيانًا لا.. هذا أمر طبيعي بالنسبة للمهاجمين؛ فأنا وهو نحب تسجيل الأهداف".

    واعترف ماني بأنه غضب بشدة من صلاح، بسبب عدم تمرير الكرة إليه في مباراة بيرنلي، رغم أنه كان يتواجد في موقع يسمح له بالتسجيل؛ قائلًا: "غادرت بدون الحديث معه.. وعندما شاهدت اللقطة في منزلي، زاد غضبي".

    واستطرد النجم السنغالي: "في اليوم التالي.. جاء لي صلاح وكان مترددًا في الحديث معي، لأنه كان يظن أنني مازلت غاضبًا؛ ولكنني قلت له في النهاية (تريد أن نتحدث تعال)!".

    وقتها.. قام صلاح بإخبار ماني - حسب حديث النجم السنغالي نفسه - أنه لم يشاهده في هذه اللقطة؛ مضيفًا: "لو كنت رأيتك وكان بإمكاني التمرير لك، لكنت فعلت ذلك".

    ولفت نجم النصر الحالي إلى أنه أخبر الفرعون المصري أن لا يقلق، وأن ما حدث قد حدث وانتهى؛ ولكنه يرى بأن بالجودة التي يمتلكها - أي صلاح -، يستطيع أن يساعده فوق أرضية الملعب.

    وأنهى ساديو ماني حديثه في هذه الجزئية؛ بالقول: "أعتقد بعد هذه الأزمة، أن علاقتي أنا ومحمد أصبحت أفضل بكثير".

    ساديو ماني يبعد محمد صلاح عن "تشكيله المثالي"!

    وعلى الرغم من حديثه السابق عن جودة محمد صلاح؛ إلا أن الجناح السنغالي ساديو ماني لم يقم باختيار الفرعون المصري، ضمن "التشكيل الخماسي الأفضل" الذي لعب بجواره.

    واختار ماني الخماسي "فيرجيل فان دايك، خاليدو كوليبالي، فيليب كوتينيو، روبرتو فيرمينو وكريستيانو رونالدو"، في التشكيل الأفضل الذي لعب بجواره.

    ووجّه النجم السنغالي إشادة خاصة إلى فيرمينو - مهاجم الأهلي السابق -؛ والذي زامله لسنواتٍ عديدة للغاية، في صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول.

    وشدد ماني على أن فيرمينو لم يهتم أبدًا بتسجيل الأهداف؛ حيث كان يحب أن يساعد زملاءه فوق أرضية الميدان.

    وأكمل ساديو ماني حديثه: "فيرمينو دائمًا يبتسم ويضحك؛ لم أشاهده يغضب أبدًا.. إنه أكثر من مجرد لاعب كرة قدم بالنسبة لي".

    واختتم ماني تصريحاته؛ بالتأكيد على أنه يضع قميص لاعب واحد فقط في منزله، وهو لفيرمينو الذي يحبه كثيرًا على المستوى الشخصي.

