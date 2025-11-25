احذروا مما تتمنون.. "جحيم يناير" سيصفع الجميع: هل صلاح هو العبء أم طوق النجاة؟

لنكن قاسيين قليلاً في طرحنا، تصريحات الجولدن بوي روني عن استهداف الخصوم لجبهة ليفربول اليمنى ليست إلا ذرًا للرماد في العيون، وقراءة سطحية لأزمة أعمق تنخر في جسد الفريق.

ليفربول قرر في الصيف الماضي القيام بانقلاب في خط الهجوم؛ ضحى بلويس دياز وداروين نونيز، وعلق أحلامه على شماعة السويدي ألكسندر إيزاك كمنقذ، والفرنسي هوجو إيكتيكي للمستقبل، لكن، ماذا حدث على العشب الأخضر؟

لغة الأرقام لا تعرف المجاملات، وهي تصفع العاطفة الجماهيرية بلا رحمة، صلاح، الذي يصفونه اليوم بالعبء واللاعب المنتهي، لا يزال هو الشريان الوحيد الذي يضخ الدماء في قلب الفريق الميت؛ 12 مباراة في الدوري، 4 أهداف، وتمريرتان حاسمتان (6 مساهمات).

قد تقولون إنها أقل من أرقام صلاح الخرافية، أتفق معكم، لكن المفارقة الصادمة تظهر عندما نضعها بجوار أرقام ثورة الهجوم الجديدة.

تخيلوا أن هوجو إيكتيكي سجل 3 أهداف وصنع واحداً، بينما الصفقة الحلم ألكسندر إيزاك لم يهز الشباك إطلاقاً في 5 مباريات واكتفى بأسيست يتيم! نعم، ما قرأتموه صحيح، ثنائي الهجوم الجديد مجتمعين لم يقدما سوى 5 مساهمات، أي أقل من صلاح بمفرده!

نحن أمام حقيقة مرعبة: الفرعون بقدم واحدة واحدة يتفوق رقمياً على مهاجمي الفريق الجدد معاً، فعن أي عبء تتحدث يا روني؟ وهل تشاهدون نفس المباريات التي نشاهدها؟



Goal AR