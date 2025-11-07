"لا يملك فلسًا واحدًا!".. مبابي يرد علنًا على نجم الراب الفرنسي الذي أهانه في أحدث أغانيه

اندلعت الخصومة بعد ساعات من إصدار مغني الراب الفرنسي أوريلسان ألبومه الجديد، الذي تضمن أغنية لاذعة بعنوان "La petite voix". في أحد مقاطع الأغنية، سخر الفنان المولود في كاين من سجل مبابي كمالك للنادي، قائلاً: "سوف تغرق مدينتك مثل عائلة مبابي". تشير هذه العبارة إلى التراجع الدراماتيكي الذي شهدته كاين منذ استحواذ عائلة لاعب كرة القدم على النادي في عام 2024.

لم يضيع مبابي، المعروف بندرة انخراطه في خلافات خارج الملعب، أي وقت في الرد. وكتب في منشور على X: "أنت مرحب بك لتأتي وتنقذ المدينة التي تحبها كثيرًا".

وأردف: "ملاحظة: ظل الرجل يتوسل إلينا أن ندخل بنسبة 1٪ دون دفع أي مبلغ لأنه لا يملك فلسًا واحدًا، لكنه أراد أن يبدو كالرجل الصغير من نورماندي".

أثارت هذه الإشارة ردود فعل متباينة. اتهم البعض مبابي بالغطرسة والتملص، بينما أشاد آخرون بدفاعه الصريح. ومع ذلك، أعاد هذا الحادث إحياء التدقيق في مغامرته المشؤومة مع كاين، وهو نادٍ يعاني الآن من الهبوط، وتسريح الموظفين، وتزايد الإحباط بين المشجعين الذين كانوا ينظرون إليه في يوم من الأيام على أنه المنقذ.