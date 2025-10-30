"مانشستر يونايتد يحتاج الدعم" .. ناني يطلب من روني وكريستيانو رونالدو مساعدة الشياطين الحمر!

دعا ناني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، زملائه السابقين رونالدو وروني إلى دعم النادي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه الحديث. جاءت تعليقاته في الوقت الذي بدأ فيه فريق أموريم أخيرًا في تجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها الموسم الماضي، حيث احتل المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي وخرج من البطولات الأوروبية. الآن، مع عودة مانشستر يونايتد بشكل غير متوقع تحت قيادة المدرب البرتغالي، يعتقد ناني أن التشجيع الواضح من الشخصيات الأكثر نفوذاً في النادي يمكن أن يعزز عملية إعادة البناء الحالية.

عانى الشياطين الحمر من موسم صعبًا في 2024/25 وشابه عدم الاستقرار الإداري والأداء المتقطع. أموريم، الذي حل محل إريك تين هاج في منتصف الموسم، واجه صعوبات في البداية في استقرار الفريق، حيث عانى النادي من هزائم مذلة وخروج مبكر من الكأس. ومع ذلك، بعد بداية سيئة للموسم الحالي، بدأت خطة أموريم التكتيكية تؤتي ثمارها، ودفع هجوم مانشستر يونايتد المتجدد الفريق إلى الصعود في جدول الترتيب، مما أعاد التفاؤل إلى أولد ترافورد.

وقد أعاد التماسك الجديد للفريق وقوة الضغط التي يبديها إلى أذهان المشجعين روح مانشستر يونايتد القديمة. وقد أحدث الثلاثي الهجومي كونيا وبريان مبيومو وبنجامين شيشكو تحولاً في خط هجوم الشياطين الحمر، بينما يواصل القائد برونو فرنانديش قيادة الفريق كقدوة. وتعكس تعليقات ناني شعوراً عاماً بأن الوحدة، داخل الملعب وخارجه، أمر ضروري إذا أراد مانشستر يونايتد استعادة مجده السابق.