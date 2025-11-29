Lionel Messi Argentina 2025Getty
علي سمير

"القصة لم تنتهِ بعد" .. نجم برشلونة والأرجنتين السابق يتوقع عودة ميسي للنادي الكتالوني!

هل يفعلها ليو قبل الاعتزال؟

ادعى سيرخيو أجويرو أن ليونيل ميسي قد يعود إلى برشلونة قبل نهاية مسيرته الكروية، رغم كل الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة التي نفت حدوث هذا الأمر، بعد تجديد اللاعب لعقده مع إنتر ميامي.

وقال أجويرو، زميل ميسي السابق في المنتخب الوطني الذي فاز بثماني جوائز الكرة الذهبية، إنه يأمل أن يستمر ليو في اللعب إلى الأبد، وأنه يدعم أفضل لاعب في التاريخ ليكون له تأثير كبير مع بلاد في كأس العالم الصيف المقبل في أمريكا الشمالية. 

  • فصل ميسي مع برشلونة لم ينته بعد

    أدلى أسطورة مانشستر سيتي بهذه التصريحات في مقابلة مع موقع Stake.

    سُئل أجويرو عن رأيه في عودة زميله السابق إلى برشلونة، قبل إعادة افتتاح ملعب كامب نو. عاد ميسي إلى مدينته التي اعتبرها وطنه الثاني لأكثر من 20 عامًا برفقة زوجته، مما أثار موجة من التقارير حول العلاقة بين البلوجرانا وأعظم لاعب في تاريخ النادي.

    قال ميسي إنه استمتع تمامًا بوقته في المدينة، وأنه وزوجته أنتونيلا "يتحدثان باستمرار" عن العودة إلى كاتالونيا. رد رئيس النادي جوان لابورتا على الشائعات حول صفقة إعارة لاعب إنتر ميامي، بينما تحدث الحارس الجديد جوان جارسيا عن رغبته في رؤية ميسي يلعب للنادي مرة أخرى. مؤخرًا، أضاف تقرير يشير إلى أن ميسي توصل إلى اتفاق كامل للعودة إلى برشلونة بعد مغادرته باريس سان جيرمان المزيد من الوقود إلى النار.

     وهناك تكهنات متزايدة بأنه سيعود إلى النادي بشكل ما قبل أن يعلق حذائه. سيكون أجويرو في غاية السعادة لرؤية ذلك يحدث على أرض الواقع.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    أجويرو: ميسي هو أهم لاعب في تاريخ برشلونة

    وقال أجويرو: "ميسي هو أهم لاعب في تاريخ برشلونة. إنه أسطورة النادي والمدينة. ليو هو مرادف لهذا الكيان وأعتقد أنه استمتع بالعودة إلى ملعب كامب نو مرة أخرى، وأؤمن أن هذا الفصل لم ينته بعد".

    اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا صديق شخصي مقرب لميسي، حيث صعد الاثنان في صفوف فرق الشباب الأرجنتينية في نفس الوقت. لعبوا معًا 88 مرة في المنتخب الوطني الأول، وانتقلا لفترة وجيزة إلى برشلونة في نفس الوقت. ومع ذلك، بعد أشهر قليلة من توقيع أجويرو مع العملاق الإسباني في صيف 2021، غادر ميسي النادي إلى باريس سان جيرمان بسبب المشاكل المالية التي واجهها النادي.

  • أجويرو يدعم ميسي للظهور في كأس العالم السادسة

    أسطورة مانشستر سيتي يدعم صديقه القديم ليحقق الفوز مع الأليبسيليستي مرة أخرى، بينما يستعد ميسي للمشاركة في كأس العالم السادسة له الصيف المقبل.

     عزز الأرجنتيني مكانته كأفضل لاعب في التاريخ بفضل أدائه البطولي في قطر عام 2022، حيث سجل سبعة أهداف، منها هدفان في المباراة النهائية، ليقود الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة.

     غاب أجويرو عن هذا الانتصار، بعد أن اضطر إلى الاعتزال في وقت سابق من ذلك الصيف بسبب اضطراب في ضربات القلب.

    شارك أجويرو أفكاره حول فرص الأرجنتين في أمريكا الشمالية الصيف المقبل. متطرقًا إلى دور ميسي في البطولة، قال: "نريد جميعًا أن يلعب ليو إلى الأبد. على الرغم من أننا جميعًا نعلم أن هذا مستحيل. علينا أن نستمتع به بينما يستمر في اللعب، وهو سيعرف متى وأين".

    وعن استعدادات منتخب بلاده، أضاف: "أرى أنهم في حالة جيدة جدًا. إنهم يحافظون على أسلوب لعبهم، والطاقم الفني واضح بشأن ما يريدون، وهناك إضافات مهمة جدًا ستساعد في الحفاظ على مستوى الفريق العالي. صحيح أنهم سيفتقرون إلى وقت اللعب بسبب قلة المباريات التحضيرية، لكن هذا سيحدث لجميع المنتخبات الوطنية تقريبًا. لكن الأرجنتين لديها نظام قوي وأي لاعب ينضم إليها يتكيف جيدًا".

    وعن إمكانية دفاع الأرجنتين عن لقبها، أجاب: "لماذا لا؟ إنهم يحافظون على نواة الفريق وأسلوب لعبهم وشغفهم بالفوز. وقد وجد سكالوني لاعبين رائعين يكملون تشكيلة الفريق بعد أن أنهى آخرون دورتهم. كأس العالم دائمًا ما يكون صعبًا، لكنني أعتقد أن الأرجنتين دائمًا ما تكون منافسة، بسبب تاريخها وحاضرها".

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    هل يستطيع ميسي كتابة فصل آخر من أحلامه في مسيرته الحافلة بالإنجازات؟

    كان من المفترض أن تكون كأس العالم 2022 تتويجًا لمسيرة مهنية خيالية، ولكن بعد مرور أربع سنوات، لدينا الآن أحد أقرب أصدقاء ميسي في اللعبة يدعمه ليقدم أداءً رائعًا مرة أخرى على أكبر مسرح، وربما يعود بشكل مثير إلى موطنه الروحي. 

    وقد تبدو العودة إلى كاتالونيا أمرًا بعيد المنال، فمن غير المفترض أن يتمكن نجم يبلغ من العمر 38 عامًا من قيادة فريقه إلى المجد في كأس العالم، ولكن منذ متى خيب ميسي آمالنا؟ إنه دائمًا ما يتجاوز توقعاتنا.

