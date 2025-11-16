FBL-EUR-C1-FINAL-ESP-ENG-BARCELONA-MANUTDAFP
أحمد رفعت

"برشلونة حل أزمته سريعًا" .. زاباليتا يكشف عن كواليس محاولة إسبانيول ضم ميسي!

زاباليتا يروي قصة اهتمام إسبانيول بضم ميسي

كشف بابلو زاباليتا، مساعد سيلفينيو الحالي في منتخب ألبانيا، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالقصة التي تحدث عنها الكثيرون في السابق، وهي اهتمام نادي إسبانيول بضم ليونيل ميسي قبل أن يسطع نجمه مع برشلونة.

زاباليتا، الذي لعب في صفوف إسبانيول بين عامي 2005 و2008، يحتفظ بعلاقة خاصة مع النادي، وهي الفترة التي فاز خلالها الفريق بكأس الملك، وكاد يهبط لولا الهدف التاريخي لكورو، إضافة إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي الذي خسره أمام إشبيلية.

  • FBL-ESP-BARCELONA-MALAGAAFP

    كيف بدأ اهتمام إسبانيول بميسي؟

    وفي تصريحات لبرنامج After de Post United، استعاد زاباليتا تلك الفترة وكشف بعض التفاصيل عن الموضوع، مؤكّدًا أن اهتمام إسبانيول بميسي كان حقيقيًا بالفعل. 

    وقال إن النادي تواصل معه لكونه يتمتع بعلاقة قوية مع ميسي بعد مشاركتهما في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

    ويقول زاباليتا:"إسبانيول تحرك بالفعل، وبالطبع لجأوا إليّ لأنهم كانوا يعلمون بعلاقتي مع ليو بعد مشاركتنا في كأس العالم تحت 20 سنة".

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    أزمة في برشلونة كادت أن تجعل ميسي يرحل!

    بابلو أضاف: "كان هناك ظرف يتعلق ببرشلونة، حيث كان النادي قد استنفد كل مقاعد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في الفريق الأول".

    وواصل: "لذلك، وبعد ما قدّمه ميسي في ذلك المونديال، لم يعد ممكنًا أن يعود للعب مع فريق الشباب أو الرديف، وكان من الواضح أنه لاعب جاهز للانضمام مباشرة للفريق الأول".

    واستطرد قائلًا: "لكن بما أن المقاعد كانت ممتلئة ووجود بعض المشكلات داخل الفريق الأول، بدأ إسبانيول يتحرك قليلًا".

  • "برشلونة تحرك لحل أزمته سريعًا"

    ثم يواصل زاباليتا سرد التفاصيل: "مسؤولو النادي سألوني: بما أنك على علاقة جيدة معه، هل تعتقد أننا نستطيع فعل شيء لضم ميسي إلى إسبانيول؟ حاولوا البحث عن أي طريقة، أي منفذ يمكن أن يفتح فرصة لانتقاله".

    لكن النهاية كانت كما يعرف الجميع: بقي ميسي في برشلونة، وتحولت محاولة إسبانيول إلى مجرد استفسار لم يكتمل.

    ويختتم زاباليتا: "برشلونة تحرك بسرعة كبيرة ولم يترك أدنى فرصة لحدوث ذلك، كان من المستحيل أن يسمح النادي بخسارة لاعب مثل ميسي، ليس فقط لصالح إسبانيول، الغريم داخل المدينة، بل لأي نادٍ آخر في إسبانيا، كانوا يعرفون أنهم يمتلكون لاعبًا استثنائيًا، ولا يمكن التفريط فيه، لذا لم يكن هناك أي احتمال لمغادرة ليو برشلونة في ذلك الوقت".

  • مسيرة تاريخية لميسي مع برشلونة

    منذ اللحظة التي وطأت فيها قدما ليونيل ميسي أرض الملعب بقميص الفريق الأول لبرشلونة في أكتوبر 2004، خلال مباراة أمام إسبانيول، كان المشهد أشبه بإعلان ميلاد أسطورة جديدة. 

    ففي ظهوره الأول، لم يكن الشاب الأرجنتيني قد بلغ الثامنة عشرة بعد، لكن لمساته الأولى كشفت عن موهبة استثنائية؛ سرعة مذهلة، قدرة فريدة على المراوغة، ورؤية لعب لا يمتلكها سوى كبار اللعبة.

    لم يحتج ميسي إلى الكثير من الوقت ليقنع الجهاز الفني والجماهير بأنه مختلف، وأن ما يقدمه ليس مجرد موهبة عابرة، بل مشروع نجم عالمي سيغيّر تاريخ النادي.

    ومع مرور الأشهر والسنوات، ترسخت مكانة ميسي داخل الفريق، ليصبح محور الأداء الهجومي وقطعة لا يمكن التخلي عنها، مهما تبدّل المدربون أو تغيرت الخطط. 

    وتحت قيادة بيب جوارديولا على وجه الخصوص، انفجرت قدراته بالكامل، ليقود برشلونة إلى أحد أزهى فتراته عبر التاريخ، بفلسفة "التيكي تاكا" التي كان ميسي قلبها النابض.

    ولم يتوقف تأثير ميسي عند حدود الأداء الفردي؛ فقد تحوّل على مدار مسيرته إلى القائد الذي يُبنى حوله الفريق، وإلى اللاعب الذي يغيّر مجرى المباريات بلمسة أو تمريرة واحدة. 

    وساهم بشكل مباشر في قيادة برشلونة لتحقيق إنجازات لا تُنسى، محليًا وأوروبيًا. فقد توّج بالدوري الإسباني 10 مرات، ورفع كأس ملك إسبانيا 7 مرات، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، إلى جانب ألقاب السوبر الإسباني ودوري السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، التي عززت مكانة النادي على الساحة العالمية.

    وخلال أكثر من 17 عامًا مع الفريق الأول، خاض ميسي أكثر من 750 مباراة بقميص برشلونة، وسجّل ما يزيد عن 670 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي للنادي وللدوري الإسباني. 

    لم تكن تلك الأرقام مجرد سجلات تُسجل، بل كانت حكاية تفوق مستمر، وأداءً متوهجًا لم يتراجع رغم السنوات، وروحًا تنافسية لم تهدأ لحظة واحدة.

    وبعد سنوات طويلة مع برشلونة، انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان، ثم إلى إنتر ميامي الأمريكي "فريقه الحالي".

    وتُشير بعض التقارير الصحفية غير المؤكدة، إلى أنه هناك رغبة من جانب ميسي بالانتقال إلى برشلونة على سبيل الإعارة، مستغلًا فترة توقف الدوري الأمريكي، حتى يتمكن من الاستعداد للمشاركة رفقة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو crest
سيلتا فيجو
سيلتا فيجو
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول