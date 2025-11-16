بعدما مرر الكرة بين قدميه مرتين .. ميسي يُعوض قائد أنجولا عن إحراجه ويُلبي طلب زميله "الغريب"

كان بانيشيلي أحد اللاعبين الجدد الذين شاركوا في المباراة الودية مع أنجولا، حيث شارك أيضًا كيفن ماك أليستر - شقيق نجم ليفربول الفائز بكأس العالم أليكسيس - وماكسيمو بيروني وجيانلوكا بريستياني في أول مباراة دولية لهم.
حظوا بفرصة اللعب جنبًا إلى جنب مع ميسي قبل أن يتم استبدال نجم إنتر ميامي بعد أن أجرى ليونيل سكالوني تغييرات. بقي الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية على أرض الملعب لفترة كافية ليحصل أحد المنافسين المحظوظين على تذكار رائع.
حصل قائد أنجولا فريدي ريبيرو على قميص ميسي الأسطوري رقم 10، بعد أن تبادلا القمصان في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب نوفمبرو.
وقال ريبيرو لـ TyC Sports: "تبادلت القمصان معه في الشوط الأول. سأحتفظ بها لأولادي. إنها شيء سيقدرونه. طلبوا مني صورة، وأحضرت لهم قميصًا! مرر الكرة من بين ساقي مرتين، لكنني مررت الكرة من بين ساقيه. اثنان ضد واحد".
وتابع حديثه عن المباراة نفسها، التي سجل فيها ميسي ولاوتارو مارتينيز هدفين: "كانت صعبة للغاية. لديهم الكثير من الجودة، يمكنك أن ترى ذلك في تشكيلتهم الأساسية. حاولنا أن نقدم أداءً جيدًا وأعتقد أننا حققنا بعض النتائج الإيجابية. أعتقد أننا قدمنا صورة جيدة للعالم، لكن جودة الأرجنتين مختلفة تمامًا".