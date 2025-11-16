Lionel Messi Argentina 2025Getty
بعدما مرر الكرة بين قدميه مرتين .. ميسي يُعوض قائد أنجولا عن إحراجه ويُلبي طلب زميله "الغريب"

ميسي مازال يخطف الأنظار

قاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين لهزيمة أنجولا وديًا بهدفين نظيفين، وقد شهد اللقاء حادثتين طريفتين، الأولى تتعلق بطلب غريب من زميل لاعب إنتر ميامي، والثانية خاصة بخصمه.

وأظهر الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات مرةً أخرى، قبل المباراة وبعدها، السبب الذي يجعله لا يزال محط الأنظار، إذ يسعى الجميع إلى الاقتراب منه ونيل جزء من سحره.

    ميسي، مثله مثل منافسه الأبدي كريستيانو رونالدو، يدرك أنه لا يمكنه الاستمرار إلى الأبد. وقد وقع عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات مع نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، يمتد حتى عام 2028، لكنه ألمح إلى أن اعتزاله اللعب على المستوى الدولي أصبح قريبًا.

    لقد خاض 196 مباراة دولية وسجل 115 هدفًا، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في الدفاع عن لقب كأس العالم الصيف المقبل عندما تقام البطولة الأبرز للفيفا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومن المتوقع أن يشارك في تلك البطولة.

    طلب غريب من الزميل

    ومع ذلك، يسعى المدربون والزملاء إلى الاستفادة القصوى من كل فرصة تتاح لهم للعمل مع هذا اللاعب العظيم. بالنسبة للاعب الأرجنتيني الجديد خواكين بانيشيلي - الذي خاض أول مباراة له مع المنتخب الأول ضد أنجولا - فإن ذلك يعني التقاط صورة مع أفضل لاعب في التاريخ عندما تسنح له الفرصة.

    وقد تحدث إلى قناة TyC Sports عن العمل مع ميسي قائلاً: "لقد نشأت وأنا أشاهده لفترة طويلة. أن أكون هنا وأراه شخصياً. ليس هو فقط، بل جميع النجوم هنا، إنه أمر رائع حقاً. لا يزال هذا فريق كرة قدم، إنها كرة قدم، وحاولت أن أكون مستعداً وأبذل قصارى جهدي. طلبت منه التقاط صورة معي؛ كان من الرائع حقاً أن أتمكن من مشاركة هذه اللحظات معه".

    وأضاف بانيشيلي عن ظهوره الأول ضد أنجولا، حيث سجل تسعة أهداف في فرنسا مع ستراسبورج هذا الموسم، مما أدى إلى انطلاق هذا اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا: "إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون هنا، واليوم حصلت على فرصة للعب لبضع دقائق. إنها فرحة لا تصدق أن أكون هنا وأحصل على بعض الوقت للعب. أعتبر نفسي مهاجمًا أكثر. أشعر أنني أمتلك المقومات اللازمة وأستطيع القيام بذلك بشكل جيد. أنا عنيد؛ أحب القتال والتصدي".

    تعويض الخصم عن إحراجه

    كان بانيشيلي أحد اللاعبين الجدد الذين شاركوا في المباراة الودية مع أنجولا، حيث شارك أيضًا كيفن ماك أليستر - شقيق نجم ليفربول الفائز بكأس العالم أليكسيس - وماكسيمو بيروني وجيانلوكا بريستياني في أول مباراة دولية لهم.

    حظوا بفرصة اللعب جنبًا إلى جنب مع ميسي قبل أن يتم استبدال نجم إنتر ميامي بعد أن أجرى ليونيل سكالوني تغييرات. بقي الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية على أرض الملعب لفترة كافية ليحصل أحد المنافسين المحظوظين على تذكار رائع.

    حصل قائد أنجولا فريدي ريبيرو على قميص ميسي الأسطوري رقم 10، بعد أن تبادلا القمصان في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب نوفمبرو.

    وقال ريبيرو لـ TyC Sports: "تبادلت القمصان معه في الشوط الأول. سأحتفظ بها لأولادي. إنها شيء سيقدرونه. طلبوا مني صورة، وأحضرت لهم قميصًا! مرر الكرة من بين ساقي مرتين، لكنني مررت الكرة من بين ساقيه. اثنان ضد واحد".

    وتابع حديثه عن المباراة نفسها، التي سجل فيها ميسي ولاوتارو مارتينيز هدفين: "كانت صعبة للغاية. لديهم الكثير من الجودة، يمكنك أن ترى ذلك في تشكيلتهم الأساسية. حاولنا أن نقدم أداءً جيدًا وأعتقد أننا حققنا بعض النتائج الإيجابية. أعتقد أننا قدمنا صورة جيدة للعالم، لكن جودة الأرجنتين مختلفة تمامًا".

    حسمت الأرجنتين تأهلها إلى كأس العالم 2026، ومن المتوقع أن يحقق حامل اللقب نتائج جيدة مرة أخرى بغض النظر عن مشاركة ميسي أم لا. ويفضلون أن يكون قائدهم الملهم معهم، حيث يتم التخطيط لمباراة أخيرة ضد رونالدو.

    من المرجح أن يودع ميسي كرة القدم الدولية بعد تلك البطولة، بعد أن حقق المزيد من الإنجازات التاريخية مع منتخب بلاده. وقد خاض بالفعل مباراة أخيرة على أرضه، بحضور زوجته وأطفاله، ويضمن مكانه بين أساطير الرياضة.