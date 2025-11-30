FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORKAFP
أحمد رفعت

رفع الكأس وتفوق على أسطورة ريال مدريد .. ليونيل ميسي "الغاضب" لا يتوقف عن المساهمات في ليلة تتويج إنتر ميامي!

إنجاز جديد يُضاف لتاريخ ميسي الاستثنائي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي، للتتويج بكأس المؤتمر الشرقي، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، وذلك بعد الفوز على نيويورك سيتي بخماسية مقابل هدف واحد، بنصف نهائي البلاي أوف.

وبذلك يتوج ليونيل ميسي باللقب الثالث له مع إنتر ميامي، منذ أن انضم له في صيف 2023، حيث حصل معه من قبل على بطولتي كأس الدوري عام 2023، وكأس المشجعين 2024.

  • Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference FinalGetty Images Sport

    حضور خاص ورقابة لصيقة

    شهدت المباراة حضور خاص من أجل متابعة النجم الأرجنتيني، أبرزها كان نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، كما تواجد أيضًا في المدرجات والدي ميسي من أجل متابعته.

    ومنذ بداية المباراة وعانى ليونيل ميسي من المراقبة اللصيقة من جانب لاعبي نيويورك سيتي، حيث كانت هناك تدخلات عنيفة من الدقائق الأولى في المباراة، لمنعه من التقدم وتشكيل الخطورة على مرماهم.

    ولم ينجح ميسي في الوصول بالفعل إلى مرمى الخصم في الدقائق الأولى من المباراة، سوى من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 13 أرسلها على رأس زميله، ولكن حارس المرمى أمسك بالكرة دون أي مشكلة.

    • إعلان

  • ثنائية تاديو أليندي تُسهل المهمة وميسي غاضب

    ونجح النجم الأرجنتيني تاديو أليندي في تسهيل مهمة إنتر ميامي مبكرًا، بعدما سجل هدفين بالدقيقتين 14 و23، حيث جاء الثاني من صناعة النجم الإسباني جوردي ألبا.

    وواصل الأسطورة ميسي معاناته من التدخلات القوية من جانب لاعبي نيويورك سيتي، الأمر الذي جعله يشتبك معهم بالدقيقة 22 من عمر المباراة، ولكن زملائه تدخلوا وأنهوا الأزمة سريعًا.

    وفي الدقيقة 36 من عمر المباراة، نجح نيويورك سيتي في تقليص الفارق عن طريق جاستن هاك، بعد عرضية ليضعها بالرأس في المرمى.

    وفي بداية الشوط الثاني كاد أن يتسبب دفاع إنتر ميامي في تعادل نيويورك سيتي، بعد خطأ كارثي، انتهى بتسديدة ضعيفة في يد حارس المرمى.

  • أسيست ميسي يحسم الأمور

    في الوقت الذي كانت فيه النتيجة 2-1 لصالح إنتر ميامي، وكان من الممكن أن يتعادل نيويورك سيتي ليصعب الأمور على ميسي ورفاقه، تدخل الأسطورة الأرجنتيني.

    بالتحديد في الدقيقة 67 من عمر المباراة، صنع ليونيل هدف إنتر ميامي الثاني لزميله ماتيو سيلفيتي، الذي مرر له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها قوية في مرمى.

    بعدها فتح نيويورك سيتي خطوطه، الأمر الذي جعله سيجوفيا ينطلق بسرعته مع الظهير الطائر جوردي ألبا في هجمة مرتدة، انتهت بتسجيل سيجوفيا الهدف الرابع من صناعة النجم الإسباني، حيث كانت بداية الهجمة ببصمة ميسي الذي أرسل كرة طولية.

    وأنهى على المباراة تيدي أليندي نهائيًا بهدف خامس بالدقيقة 89 من زمن اللقاء، بعد هجمة مرتدة أخرى، إذ أرسل يانيك برايت كرة طولية جعلته في انفراد بحارس المرمى، ليضع الكرة بالشباك.

  • FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORKAFP

    التتويج بالكأس ونهائي ضد توماس مولر

    وبعد فوز إنتر ميامي على نيويورك سيتي في نصف نهائي البلاي أوف، ضمن الفريق تواجده بالمباراة النهائية للدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه، لمواجهة فريق فانكوفور وايت كابس، الذي يلعب له النجم الألماني توماس مولر.

    وستقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، لتحديد بطل النسخة الحالية من الدوري الأمريكي.

    كما حصل نجوم إنتر ميامي على كأس القسم الشرقي، واحتفلوا به بعد الانتصار على نيويورك سيتي بخماسية لهدف، حيث قام ألكازار بتقديم الكأس بنفسه إلى ليونيل ميسي.

  • Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference FinalGetty Images Sport

    أرقام ميسي التاريخية

    وبات ليونيل ميسي أكثر اللاعبين تأثيرًا في الأدوار الإقصائية عبر تاريخ المسابقات الأمريكية، بعدما رفع رصيده إلى 13 مساهمة تهديفية موزعة بين 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة، ليُسجّل رقمًا فريدًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الأرقام الاستثنائية التي يحققها البرغوث منذ وصوله إلى إنتر ميامي. 

    وفي ليلة أصبح فيها كل شيء قابلًا للكسر عدا أرقام الأسطورة، وصل ميسي إلى 405 تمريرات حاسمة في مسيرته الاحترافية مع الأندية ومنتخب الأرجنتين، متجاوزًا المجري الكبير فيرينتس بوشكاش أسطورة ريال مدريد الذي توقّف سجله عند 404 تمريرات. 

    بهذا الإنجاز ينفرد ميسي رسميًا بصدارة قائمة أفضل الممررين الحاسمين في تاريخ كرة القدم، في إنجاز يحسم جدلًا طال سنوات حول اللاعب الأكثر تأثيرًا وقدرة على صناعة الفارق لزملائه في كل حقبة لعب فيها.

    ومع اقتراب نهاية موسمه الثالث في الولايات المتحدة، استطاع ميسي أن يُهدي إنتر ميامي لقبه الثالث منذ قدومه، ليحافظ على سجله المميز بتحقيق بطولة في كل موسم لعبه مع الفريق، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النادي حديث العهد، الذي عاش قفزة كروية هائلة منذ ارتداء النجم الأرجنتيني لقميصه.

    ورغم أن الأضواء اتجهت أيضًا نحو المهاجم المتألق تاديو أليندي الذي خطف الأنظار بتسجيله هاتريك رائع، فإن ميسي ظل محور الحديث وهدف كل الكاميرات. 

    فقد واصل النجم الأرجنتيني هوايته المفضلة بصناعة الأهداف، مقدّمًا تمريرة حاسمة جديدة عزز بها سجله ليصل إلى 405 أسيست، ما جعله الحدث الأهم تلك المواجهة.

    ومع وجوده، نجح إنتر ميامي في كتابة فصول جديدة من تاريخه، إذ حصد الفريق أول لقب في تاريخه بعد أسابيع فقط من وصول ميسي، حين توّج بكأس الدوريات عام 2023. 

    ثم واصل رحلته الناجحة بالتتويج بـ درع المشجعين 2024، وهو اللقب الذي ضمن للفريق مشاركته في كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، ليصبح النادي أحد أهم ممثلي كرة القدم الأمريكية على الساحة الدولية.