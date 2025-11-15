Premier League AFCON GFX 16:9Getty/GOAL
علي سمير

صلاح يُورط ليفربول وأحدهم سيفقد 7 لاعبين .. القائمة الكاملة للأندية المتضررة من كأس إفريقيا في الدوري الإنجليزي

أزمة تواجه العديد من أندية البريميرليج

تعود كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر ويناير المقبلين، حيث ستتنافس أفضل الفرق في القارة في المغرب بهدف انتزاع لقب كوت ديفوار بعد فوزها المفاجئ في بداية عام 2024. 

لا تزال البطولة تتمتع بالهيبة والدراما والجودة التي تحظى بها بطولة أمم أوروبا وكأس أمريكا، ولكن الجانب السلبي بالنسبة للأندية الأوروبية هو أنها بطولة أخرى تقع في منتصف موسمها، مما يعني أن معظم الفرق ستفقد لاعبيها لمدة تصل إلى شهر.

إن نمو الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح مسابقة عالمية حقيقية يعني أن جميع الفرق باستثناء ثلاثة - أرسنال وتشيلسي وليدز يونايتد - ستتأثر، على الرغم من أن بعضها سيشعر بالتأثير أكثر من البعض الآخر.

قمنا في GOAL بتصنيف الأندية الـ 17 المتبقية بناءً على احتمالات نجاحها في الموسم الذي سيتضرر بشكل أكبر بسبب مغادرة اللاعبين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. دعونا نبدأ...

  • Feyenoord v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    17أستون فيلا

    عدد الغائبين: 1 - إيفان جيساند (كوت ديفوار)

    بعد وصوله من نيس كأحد أكثر المهاجمين إثارة في الدوري الفرنسي هذا الصيف، لم يبدأ إيفان جيساند مسيرته في أستون فيلا بشكل جيد، حيث سجل هدفًا واحدًا في 15 مباراة مع ناديه الجديد.

     وبالتالي، فإن غيابه هذا الشتاء لن يكون ضارًا حقًا بأوناي إيمري، الذي لديه الكثير من المهاجمين الآخرين القادرين على تسجيل الأهداف والاعتماد عليهم.

    • إعلان
  • Yoane Wissa NewcastleGetty Images

    16نيوكاسل يونايتد

    عدد الغائبين: 1 - يوان ويسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

    كما هو الحال مع جيساند في فيلا، لم يقدم يوان ويسا أداءً مبهراً مع ناديه الجديد حتى الآن. في الواقع، لم يلعب دقيقة واحدة معهم حتى وقت كتابة هذا التقرير. 

    وبعد أن غاب عن جزء من فترة برينتفورد التحضيرية للموسم من أجل الانتقال إلى نيوكاسل، تعرض المهاجم لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب الكونغو الديمقراطية ولم يستعد لياقته منذ ذلك الحين. من المتوقع أن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية ويخوض أول مباراة له مع نيوكاسل في المستقبل القريب.

    لماذا يحتل نيوكاسل مرتبة أعلى من أستون فيلا؟ لأن إيدي هاو بحاجة ماسة إلى مصدر آخر للأهداف، وسيكون من الجيد أن يتوفر له ويسا الذي جاء بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني (72.5 مليون دولار).

  • Aston Villa v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    15بورنموث

    عدد الغائبين: 1 - أمين عدلي (المغرب)

    فريق آخر لم يغادره سوى لاعب واحد في ديسمبر، ويخضع فريق بورنموث المحدود العدد للاختبار عند أول علامة على الغياب.

    أمين أدلي، الفائز بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن، لم يكتسب ثقة أندوني إيراولا الكاملة بعد، لكن كثافة الفريق العالية تعني أنهم بحاجة إلى الاعتماد على كل لاعب في الفريق الأول، وسيحتاجون إلى إيجاد بديل لتعويض عدلي.

     وفي خبر أفضل لبورنموث، لن يغادر أنطوان سيمينيو الفريق، حيث فشلت غانا في التأهل إلى النهائيات.

  • Villarreal CF v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    14مانشستر سيتي

    عدد الغائبين: 2 - عمر مرموش (مصر)، ريان آيت نوري (الجزائر)

    لو كانت هذه قائمة تصنف الفرق حسب مدى الجودة الفردية التي ستفقدها كل فريق بسبب كأس الأمم الأفريقية، فمن الواضح أن مانشستر سيتي سيكون في قمة الترتيب. 

    ومع ذلك، فإن فريق بيب جوارديولا يتمتع بثروة من العمق، ولن يتأثر كثيرًا برحيل عمر مرموش وريان آيت نوري، خاصة وأن المدرب الكتالوني قد كرر صراحة رغبته في تقليص قائمة لاعبيه.

    غاب مرموش عن معظم الموسم بسبب إصابة في الركبة، بينما غاب آيت نوري بسبب إصابة في الكاحل بعد انضمامه من وولفرهامبتون. من المرجح أن يكون مانشستر سيتي على ما يرام.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    13توتنهام

    عدد الغائبين: 1-2 - بابي ماتار سار (السنغال)، إيف بيسوما (مالي)

    أحد اللاعبين الذين تحسن مستواهم بشكل كبير تحت قيادة توماس فرانك في توتنهام هو باب ماتار سار، الذي أثبت باستمرار أنه أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق عندما تم تفضيله على الثنائي الأكثر خبرة جواو بالينها ورودريجو بنتانكور.

    أما إيف بيسوما، فلم يظهر بعد في عهد فرانك وهو في طريقه للعودة من إصابة في الركبة. إذا عاد في الشهر المقبل، فسيشارك بلا شك مباشرة مع مالي. غياب غانا عن البطولة يعني أن محمد قدوس، الذي انضم إلى الفريق في الصيف، سيبقى بالتأكيد في الفريق اللندني خلال فصل الشتاء.

  • Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    12برايتون

    عدد الغائبين: 1 - كارلوس باليبا (الكاميرون)

    نعود إلى نادٍ آخر لديه لاعب واحد فقط سيشارك في كأس الأمم الأفريقية، ولكن أهميته تزداد كلما تقدمنا في هذه القائمة. في سيناريو آخر، كان كارلوس باليبا سينضم إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، ولكن برايتون لم يكن مهتمًا بالموافقة على بيعه. منذ ذلك الحين، تراجع مستواه بشكل حاد هذا الموسم، ولكن نظرًا لأن الشياطين الحمر لا يزالون مهتمين بباليبا نظرًا لإمكاناته الهائلة، سيكون من الصعب على الفريق الاستغناء عنه.

  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    11برينتفورد

    عدد الغائبين: 2 - دانجو أواتارا (بوركينا فاسو)، فرانك أونيكا (نيجيريا)

    أدى الصيف الحافل بالتغييرات الجذرية إلى اعتقاد الكثيرين أن برينتفورد سيواجه صعوبات في صراعه ضد الهبوط هذا الموسم. لكن كيث أندروز أخذ الأمر بجدية عالية، وها هو فريقه يطير عالياً. 

    ومع ذلك، سيواجه الفريق تحدياً كبيراً بعد أن فقد جناحه دانجو أواتارا، الذي كان نجماً لامعاً بعد انضمامه من بورنموث، والذي كلف 42.5 مليون جنيه إسترليني (56 مليون دولار)، بالإضافة إلى لاعب الوسط فرانك أونييكا.

  • West Ham United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10وست هام

    عدد الغائبين: 2 - آرون وان-بيساكا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، الحاج مالك ضيوف (السنغال)

    يخوض وست هام معركته الخاصة للهروب من الهبوط، وقد استعاد نشاطه مع تعيين نونو إسبيريتو سانتو مدربًا للفريق. لكن المدرب البرتغالي يواجه بعض التغييرات الكبيرة في تشكيلة الفريق خلال الأسابيع الأربعة التي تستمر فيها بطولة كأس الأمم الأفريقية.

     وسيتوجه الظهيران الأساسيان آرون وان-بيساكا والهاجي مالك ضيوف إلى المغرب للمشاركة في البطولة، مما يحد من خيارات نونو لتعزيز دفاعه الذي يفتقر إلى بعض الجودة.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    9ليفربول

    عدد الغائبين: 1 - محمد صلاح (مصر)

    لن يتأثر أي نادٍ بفقدان لاعب واحد أكثر من ليفربول ومحمد صلاح. صحيح أنه لم يكن في أفضل حالاته مع فريق الريدز المتعثر هذا الموسم، وربما يكون هذا هو الوقت المناسب لتجربة خط هجوم للمستقبل بدونه.

     ولكن "الملك المصري" لا يزال يحكم أنفيلد وسيخسر الفريق أحد أخطر المهاجمين في العالم عندما يذهب للمشاركة مع مصر في أمم إفريقيا.

    كان هناك حديث قبل بدء الموسم عن نقل جيريمي فريمبونج إلى الجناح الأيمن لتعويض غياب صلاح، ولكن من الواضح أن ذلك يمثل تراجعًا كبيرًا بغض النظر عن الطريقة التي ينظر بها إلى الأمر.

  • Crystal Palace v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    8كريستال بالاس

    عدد الغائبين: 3-4 - إسماعيل سار (السنغال)، كريستانتوس أوتشي (نيجيريا)، شادي رياض (المغرب)، شيخ دوكوري (مالي)

    على الرغم من أن جان فيليب ماتيتا ومارك جوي وآدم وارتون هم نجوم كريستال بالاس في الوقت الحالي، إلا أن الفريق سيكون أسوأ بكثير بدون إسماعيل سار، الذي ساهم بالفعل بثمانية أهداف وتمريرتين حاسمتين في 16 مباراة في جميع المسابقات قبل فترة التوقف الدولية في نوفمبر.

    مرة أخرى، فإن تصنيف السنغال كفريق من المرجح أن يصل إلى النهائي يعني أن النسور قد تفتقد سار لمدة شهر. هذا بالفعل احتمال مخيف، ولكن عندما تفكر في صغر حجم فريق أوليفر جلاسنر وأنه سيكون عليه خوض مباريات أوروبية وكأس في تلك الفترة، فقد يتحول الأمر إلى كابوس سريعًا.

    بالإضافة إلى سار، قد يتم استدعاء لاعبي الفريق كريستانتوس أوتشي وشادي رياض، على الرغم من أن شيخ دوكوري من المرجح أن يغيب عن البطولة بسبب الإصابة.

  • Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    7نوتنجهام فورست

    عدد الغائبين: 3-4 - إبراهيم سانجاري، ويلي بولي (كلاهما من كوت ديفوار)، تايو أونيي، أولا أينا (كلاهما من نيجيريا)

    قليلون هم الذين توقعوا أن يجد نوتنجهام فورست، الذي كان مفاجأة الموسم الماضي، نفسه في صراع الهبوط هذه المرة، لكن هذا هو الوضع الذي يجد نفسه فيه في سيتي جراوند. شون دايش، المدرب الثالث للفريق هذا الموسم، مكلف أيضًا بمهمة إعادة الفريق إلى المسار الصحيح في الدوري الأوروبي.

    من المؤسف أن فورست قد يفقد ما يصل إلى أربعة لاعبين، من بينهم اثنان من الأساسيين، بسبب مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية.

     وأصبح إبراهيم سانجاري خيارًا موثوقًا في خط الوسط، بينما ستعتمد مشاركة أولا أينا مع نيجيريا على تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر بسبب مشكلة في أوتار الركبة. 

    ويلي بولي وتايو أونيي ليسا من الأساسيين، لكن المشاركة في البطولات الأوروبية تعني أن فورست سيشعر بفقدانهما بمجرد عدم تمكنه من اختيارهما.

  • Wolverhampton Wanderers v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    6بيرنلي

    عدد الغائبين: 3 - لايل فوستر (جنوب أفريقيا)، أكسل توانزيبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، حنبعل مجبري (تونس)

    يُحسب لبيرنلي أنه لديه نصف فرصة للتغلب على الهبوط هذا الموسم. فهو ليس الفريق الذي يقبع في ذيل جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد حقق بعض النتائج الجيدة عند عودته إلى الدوري الممتاز.

    ومع ذلك، قد يمر بفترة صعبة. من المرجح أن يشارك المهاجم لايل فوستر في كأس الأمم الأفريقية، وكذلك الثنائي السابق في مانشستر يونايتد أكسل توانزيبي وحنبعل مجبري. ربما يكون الجانب المشرق بالنسبة لسكوت باركر هو أن هذا الثلاثي يلعب في مراكز مختلفة، لذا لن يشعر فريقه بنقص شديد في مركز واحد.

  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    5فولهام

    عدد الغائبين: 3 - أليكس إيوبي، كالفين باسي، صامويل تشوكويزي (جميعهم من نيجيريا)

    أدى سوء إدارة الانتقالات في الصيف إلى تورط فريق فولهام، الذي كان دائمًا في منتصف الجدول، في صراع الهبوط هذا الموسم. مستقبل ماركو سيلفا أصبح بالفعل في خطر، لذا سيكون سعيدًا بمعرفة أنه سيخسر بعضًا من أفضل لاعبيه خلال الشهرين المقبلين.

     أليكس إيوبي، أحد أكثر اللاعبين تقديرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، سينضم إلى كالفين باسي وصامويل تشوكويزي في حملة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية، حيث تسعى النسور السوبر إلى إنهاء 13 عامًا من عدم الفوز بأي لقب قاري.

  • Sunderland v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    4إيفرتون

    عدد الغائبين: 3 - إليمان ندياي، إدريسا جاانا جاي (كلاهما من السنغال)، آدم أزنو (المغرب)

    سيحزن ديفيد مويس لرؤية رحيل لاعبي خط الوسط السنغاليين اللذين يتمتعان بصفات مختلفة تمامًا. إليمان ندياي، أو "سكيلي مان" كما يطلق عليه الأطفال، قاد هجوم إيفرتون منذ انضمامه إلى النادي في عام 2024، وهو الآن معترف به كأحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خارج "الستة الكبار". 

    وفي الوقت نفسه، لطالما حرص لاعب الوسط المخضرم إدريسا جاي على التواجد ومساعد التوفيز بأفضل شكل ممكن، وسيكون غيابه واضح بالتأكيد على مستوى الفريق.

    آدم أزنو هو أيضًا أحد المرشحين للعب مع المنتخب المغربي المضيف، على الرغم من أنه لم يلعب مع إيفرتون منذ انتقاله من بايرن ميونخ في يوليو الماضي، ولكن حصوله على دقائق لعب في كأس الأمم الأفريقية قد يكون مفيدًا في إعداد النصف الثاني من موسمه الأول في ملعب التوفيز.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    3وولفرهامبتون

    عدد الغائبين: 5 - مارشال مونيتسي، تاواندا تشيروا (كلاهما من زيمبابوي)، تولو أروكوداري (نيجيريا)، إيمانويل أجبادو (كوت ديفوار)، جاكسون تشاتشوا (الكاميرون)

    لقد ولت منذ زمن طويل الأيام التي كان فيها وولفرهامبتون يفتخر بمواهب من الطراز الرفيع مثل روبن نيفيش وجواو موتينيو، في حين أن مكانته في الدوري الإنجليزي الممتاز أصبحت الآن مهددة بشكل خطير بعد بداية موسم سيئة للغاية. 

    ومن المتوقع أن يفقد المدير الفني الجديد روب إدواردز ما يصل إلى خمسة لاعبين هذا الشتاء، بما في ذلك أحد اللاعبين المفضلين لدى ميكا ريتشاردز، لاعب خط الوسط مارشال مونيتسي، لذا فإن التقارير التي تشير إلى فترة انتقالات مزدحمة في يناير قد تكون ضرورية إذا أراد الفريق تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-MAN UTDAFP

    2مانشستر يونايتد

    عدد الغائبين: 3 - بريان مبيومو (الكاميرون)، عماد ديالو (كوت ديفوار)، نصير مزراوي (المغرب)

    من المؤكد أن روبن أموريم استفاد من الوقت الإضافي الذي قضاه مع لاعبي مانشستر يونايتد في التدريبات حتى الآن هذا الموسم، حيث لم يشارك فريقه في أي مسابقات أوروبية وخرج من كأس كاراباو في الدور الثاني في أغسطس الماضي. لا يوجد ضغط كبير على فريقه، ولكنه سيواجه تحديًا قريبًا.

    يواجه مانشستر يونايتد خطر خسارة الجانب الأيمن بأكمله من تشكيلته الأساسية، حيث من المرجح أن يتواجد المدافع المتعدد المواهب نصير مزراوي، والجناح الذي تحول إلى ظهير أمام عماد ديالو، والمهاجم النجم بريان مبيومو، في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات بلدانهم. 

    التحضيرات للبطولة مدرجة بالفعل على جدول أعمال أولد ترافورد، حيث يسعى مانشستر يونايتد إلى تجنب خلاف آخر بين النادي والمنتخب مع الكاميرون، موطن مبيومو، بعد الخلافات السابقة حول أندريه أونانا. لذلك، يأمل أموريم في إبقاء مبيومو في إنجلترا حتى بدء البطولة في 21 ديسمبر.

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    1سندرلاند

    عدد الغائبين: 7 - شمس الدين طالبي (المغرب)، رينيلدو (موزمبيق)، حبيب ديارا (السنغال)، سيمون أدينجرا (كوت ديفوار)، برتراند تراوري (بوركينا فاسو)، آرثر ماسواكو، نوح ساديكي (كلاهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية)

    كان التحول المذهل الذي شهده نادي سندرلاند من بين أكثر القصص إثارة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا. لم يتمكن فريق "القطط السوداء" من الصعود إلى الدرجة الأولى إلا بصعوبة بالغة في مايو، متفوقًا على شيفيلد يونايتد في مباراة فاصلة دراماتيكية حُسمت بآخر ركلة في المباراة. والآن، هناك حديث عن تنافسهم على مكان في البطولات الأوروبية.

    سيكون الاختبار الحقيقي لهذه المؤهلات في الفترة من ديسمبر إلى يناير، حيث سيخسر المدرب ريجيس لي بري سبعة لاعبين نجوم بسبب مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية، بما في ذلك الجناح المثير شمس الدين تالبي، الذي سجل هدف الفوز على تشيلسي، ونوح صاديقي، شريك جراانيت جاكا الموثوق في خط الوسط. ومع ذلك، إذا تمكن سندرلاند من الحفاظ على مستواه طوال فصل الشتاء، فسيتم اعتباره بالفعل فريقًا قويًا.